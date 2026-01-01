״בכר בונה יסודות טובים לאליפות בעונה הבאה״

מכבי חיפה רשמה את אחד ממשחקיה הטובים ביותר העונה כשניצחה 0:4 את מ.ס אשדוד באצטדיון י”א ועלתה לפחות זמנית למקום הרביעי בליגת העל. הפרשן ניסן קניאס התראיין היום (חמישי) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE על מצבם של הירוקים, עתיד המאמן ועוד.

איך ראית את הניצחון אתמול? מצד אחד, היריבה לא הייתה במיטבה, אבל גם את זה צריך לדעת לנצח ו-0:4.

”אל תתחיל עם זה גם אתה, כל משחק שמכבי חיפה מנצחת אז מתרצים שהיריבה לא טובה”.

אני חושב שכל הליגה פחות טובה פשוט.

”את מי הפועל ב”ש ניצחה? את מילאן. מכבי ת”א לא ניצחה. זה מגרש קשה ואגב ב”ש מול אשדוד וגם מכבי ת”א, עשו תיקו. חיפה הייתה בהרכב חסר”.

שחקני מכבי חיפה חוגגים 0:4 (רדאד ג'בארה)

גם אשדוד, לא היה להם את עזו ועוד. עליהם זה יותר משפיע.

”גם נכון. אבל מה שאני מעודד ממכבי חיפה, זה ההתקדמות. בסיבוב הראשון היה קשה להתרשם מקבוצת כדורגל, לא היה כדורגל, אתמול ראית תבניות התקפה וראית קבוצה מאומנת, חילופי מקום, בכר מוציא מים מהסגל שהיה לפלורס. פלורס עם שבעה משחקים היו לו שני שערי שדה ולבכר יש כמות נכבדת”.

בכר יודע לשלב צעירים, אמרתי את זה בפודקאסט וזה לא מאפיין אותו בדר”כ.

”כשאתה מגיע לקבוצה ויש לך וואקמה, מליקסון, בוזגלו ועוד, אז לא יכולת לשלב צעירים וגם לב”ש לא הייתה אקדמיה. וכשיש לך צ’רי, אצילי, סבע ודין דוד, גם אם יש לך חלאילי בנוער, קשה לתת לו את הצ’אנס כי יש כוכבים. בכר ידע להחזיר את מחמוד ג’אבר, רז מאיר, אבו פאני, הוא זיהה כישרונות שאפשר לתת להם. חיפה צריכה להמציא את עצמה מחדש”.

ענאן חלאילי חוגג (IMAGO)

אני אמרתי שהם צריכים להודיע שבכר יישאר לעוד עונה, אין לי בעיה גם עם השת”פ עם רפאלוב.

”מסכים איתך, אם בכר יישאר בעונה הבאה גם לדעתי הוא יזכה באליפות, הוא מניח יסודות טובות לעונה הבאה, אני אומר את זה לאורך כל העונה. בעמדות 1 עד 6 יש את השחקנים הטובים בליגה. השוער, המגנים, בלמים סק וגולדברג הציוות הכי טוב”.

סק וגולדברג מסיימים חוזה ואפשר להחתים אותם, צריך להשאיר אותם לדעתך?

”חבל מאוד. נכון, סק אחד הבכירים שלנו בתור זר, ואין לנו הרבה כאלה, הוא מצוין והוא שחקן קבוע בנבחרת שלו בסנגל, לא מבין אז למה מכבי חיפה לא משדרגת”.

יש את עניין המס אחרי ארבע שנים ואז חמש, הסכומים האלה זה מה שמטריד את מכבי חיפה? למה לא פונים לסוכן ומתחילים לדבר? הוא בכיר, אם אתה שומר אותו יש בסיס טוב.

”1 עד 6 אתה סגור כמו שאמרתי, ואז צריך רק 8 ברמה גבוהה ו-10”.

ברק בכר (רדאד ג'בארה)

למה לא פונים אליו אז?

”אולי בגלל רמת השכר הגבוהה שלו, 600 אלף דולר לעונה שזה הרבה כסף, אולי מכבי חיפה חיפשה שחקן יותר זול”.

לא קל למצוא שחקן יותר איכותי, גם אולי יהיה יקר עם סכומי העברה.

”מכבי ת”א הביאה את קמארה ושילמה הרבה שכר וזה לא מה שפיללו אליו, יאנג בויז לא סתם שחררה אותו בגיל שלו, אולי עכשיו מכבי ת”א מבינה את זה. סק עבר עונה לא פשוטה בגלל הנסיבות הטרגיות, ועכשיו הוא משתפר ואם בכר יישאר לא נראה לי יוותר עליו, הוא מחזיק ממנו והביא אותו, התעקש להביא אותו בעונת האלופות, ואני חושב שסק יישאר וגם גולדברג”.

ההבדל ביכולת הקבוצה בין פלורס לבכר זה שמיים וארץ, אבל גם פלורס ניצח בארבע הפרש את אשדוד וגם ריינה. מה בהמשך? הרצף של הדרבי, ב”ש ונתניה ועוד, פלורס לא הוציא הרבה, כמה בכר יוציא?

”לדעתי לפחות שבע, זו דעתי, אני רואה למרות ההפסד לבית”ר, הייתה יכולת טובה ולא היו הרבה הזדמנויות טובות לבית”ר, וזו הקבוצה המוכשרת ביותר בליגה, זה עניין של מזל עם הטובים כמו שאומרים, המזל הלך איתה. באותה מידה היה יכול להיות 1:2 של קאני והיינו מדברים אחרת. אני לא מסתכל על התוצאות, אני מסתכל כמו העונה של בלבול שהניח את היסודות ואז בכר זכה באליפות. בכר צריך להניח את היסודות עם כמה שיותר שחקנים מהנוער, ומי שמתאים ישתלב כבר, להביא שני זרים, ואפשר לקחת אליפות, בקיץ להשלים את הבנייה. החלום זה גביע וזה לא משהו שקורה הרבה”.

שחקני מכבי חיפה מאושרים (רדאד ג'בארה)

מישהו אומר שיש יותר סיכוי שסק ישחק במקום אחר מאשר במכבי חיפה בעונה הבאה, אף אחד לא פנה אליו.

”מלבד מכבי ת”א, אין קבוצה אחרת שתוכל לשלם עליו את הסכומים האלו, גם ב”ש וגם בית”ר. חוץ ממכבי חיפה ומכבי ת”א אין קבוצה שיכולה לשלם”.

מה עם מכבי חיפה, רגועים איתך? עברו הדברים או כועסים?

״הכל בסדר, כולנו חברים. לפעמים יש אמוציות אבל כולנו חברים. שותים רגיעון והכל בסדר. סופרים ניצחונות והכל בסדר״.

מה תהיה התוצאה להיום?

”משחק קשה לניחוש, אבל זו העונה של בית”ר ואני אלך איתם, 1:2”.