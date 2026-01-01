יום חמישי, 01.01.2026 שעה 17:11
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2519-2915הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

״צפוי גשם חזק מאוד, לא שולל שתהיה הצפה״

החזאי ליאור סודרי דיבר בתכנית ״שיחת היום״ על מזג האוויר בירושלים לקראת המשחק המרכזי: ״לא מאמין שזה יקרה, אבל ייתכנו הצפות, יהיה קר מאוד״

|
קהל אוהדי בית
קהל אוהדי בית"ר ירושלים צבע את טדי בצהוב-שחור (אורן בן חקון)

אחד המשחקים הגדולים ביותר שיש לכדורגל הישראלי להציע, ישוחקו הערב (חמישי) באצטדיון טדי, כשבית”ר ירושלים תארח את הפועל תל אביב, במזג אוויר שצפוי להיות סוער. החזאי, ליאור סודרי, עשה סדר בנושא בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

פעם אחרונה שהעלינו אותך, הפחדת על בלומפילד ובסוף היה בסדר, מה הולך להיות היום? האשימו אותנו אוהדים, מה אתה צופה בטדי בשעת המשחק?
”גשם, גשם חזק, 8 מעלות”.

גשם בכמויות?
”אני חושב שכן”.

גשם בטדי (אורן בן חקון)גשם בטדי (אורן בן חקון)

זה מה שרואים במפות? באיזו שעה זה אמור להיות?
”יתחיל בסביבות 18:00 בירושלים ויימשך עד מחר בבוקר, השיא הוא בשעות הערב”.

השיא בירושלים זה בשעות הערב במשחק.
”לא מאמין שזה יגרום להצפות גדולות, אבל ראינו באזור בגין הצפות, לא שולל אבל שזה יקרה”.

אילו כמויות אתה רואה במפות?
”עד מחר 20-30 מילימטר, זה לא יירד בצורה מורחבת, אלא בהדרגה”.

אוהדי הפועל תל אביב (רדאד גאוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

30 מתפזר על הרבה שעות זה לא נורא.
”נכון, זה בסדר לירושלים, אבל קר, 8-9 מעלות”.

קר זה לא נורא, אנחנו נראה ב-8 מעלות אוהדים בלי חולצות.
”כן כן”.

יהיה חם באצטדיון עם 30 אלף, יש לך המלצה למי שמגיע לטדי? כמה שכבות וכמה זה ישפיע על התל אביבים?
”כובעי צמר, גטקסים, התל אביבים לא רגילים לזה”.

