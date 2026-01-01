יום חמישי, 01.01.2026 שעה 17:09
3816-3816הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2519-2915הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

נמני: הלוואי ויצמח שחקן שיהיה אפילו חצי מזהבי

אגדת העבר והפרשן דיבר בתכנית ״שיחת היום״ על החלוץ שפרש: ״אחד הגדולים שידע הכדורגל, חתום על רגעים ענקיים״. וגם: המשך הקריירה ועתיד לאזטיץ׳

|
ערן זהבי (שחר גרוס)
ערן זהבי (שחר גרוס)

אחד מגדולי הכדורגל הישראלי בכלל ומכבי תל אביב בפרט, ערן זהבי, הודיע היום (חמישי) על פרישה ממשחק פעיל. עוד אגדה ענקית של הצהובים, אבי נמני, דיבר על הכוכב בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

פרש היום אחד הגדולים.
”ללא ספק, שחקן ענק שהטביע חותם בכדורגל הישראלי ומעבר לכך גם. אני חושב שצריך להוקיר את מה שהוא עשה לכדורגל הישראלי ומה שהוא נתן בעשור האחרון, גם בזירה האירופית וגם המקומית. מגיע לערן קרדיט ענק על קריירה מדהימה ונפלאה, הלוואי ויהיו לנו עוד שחקנים כאלה, שלא יצליחו להגיע לרמה אפילו, אפילו לחצי”.

היה לו חלום להעפיל לטורניר גדול, וזה לא קרה. גם לך זה היה החלום, כמה זה יושב על שחקן ביום שהוא פורש? שהוא אומר שזה מה שהיה חסר?
”לא חושב שיש מישהו שהוא אופטימי מסתכל על זה, הוא מסתכל על חצי הכוס המלאה אם כבר, הוא מסתכל על הדברים הטובים ומה שהציג, ולהתעסק במה שהתפספס זה מיותר לחלוטין. צריך להתרכז בדברים החיוביים והנפלאים שהוא עשה לאורך הקריירה, יש הרבה כאלה”.

אבי נמני (שחר גרוס)אבי נמני (שחר גרוס)

מה הזיכרון הכי חזק שלך מהקריירה שלו? האירוע הכי גדול.
”היו אירועים ממש נהדרים, ההעפלה לליגת האלופות, הזכייה פה בתארים, היו לו הרבה רגעי שיא משמעותיים ויפים, אי אפשר לנקוב במשהו אחד ספציפי, היו לו הרבה רגעים נהדרים שייזכרו לעד”.

כשאני מסתכל על מכבי ת״א היום, אתה היית ווינר שם וערן זהבי. היום אין מישהו שמזכיר לי אתכם, חסר לה שחקן בדמותכם.
”קודם כל אם היו הרבה כאלה אז מצבנו היה טוב, מצבו של הכדורגל, ואני מדבר על ערן, לא על עצמי. לא צריך להיות דומים בעיניי, צריך לייצר דברים חדשים ולשאוף לדברים שונים, אפילו טובים יותר ולנסות, לא אומר שזה יצליח אבל לנסות לייצר משהו חדש, עם המון איכויות, כמעט בכל הפרמטרים כדי להפוך את השחקן הישראלי לטוב יותר ממה שגדל היום”.

ערן זהבי (רדאד גערן זהבי (רדאד ג'בארה)

מה הוא צריך לעשות אחר כך? ספורט דירקטור הוא יוכל לעשות את זה?
”לדעתי כן, יש לו את הניסיון וצריך ללמוד את זה בסוף, זווית של שחקן זה לא כמו שאתה רואה את זה בזוויות אחרות, הזמן יעשה את שלו ויש לו מסוגלות להצליח בפרמטר הזה”.

ערן שאל אותך על זה? אתה פרשת ואז עשית את התפקיד הזה ואז עשית סוויץ’.
”הוא עושה את הקורס, אבל כל פעם צצים דברים חדשים ואפשרויות חדשות. תוך כדי תנועה כל אחד יכול לשנות את דעתו וכל פעם יש דלת אחרת שנפתחת יותר מעניינת, החיים מאתגרים ומפתיעים”.

ערן זהבי בעננים (רדאד גערן זהבי בעננים (רדאד ג'בארה)

אתה רואה אותו חוזר למכבי ת״א בתפקיד כזה או אחר?
”אי אפשר לדעת, אתם רואים מה קורה כרגע, אף אחד לא יודע מה יהיה עוד שבוע ומי יודע אם המאמן יישאר, כל התכנונים בטלים ב-60 לגבי כל תפקיד”.

איך אתה רואה את המשחק של מכבי ת״א ביום שבת ב-15:00 נגד הפועל י-ם?
”משחק מאוד קריטי”.

זז'רקו לאזטיץ' (חגי מיכאלי)

הפועל ירושלים אתמול, קבוצה חלשה מאוד.
”אם מכבי לא מנצחת בטדי, אז לדעתי לאזטיץ’ לא ימשיך במכבי תל אביב, זה אני חושב”.

חשבתי שזה יהיה קודם.
”לא אמרתי את זה קודם, אבל בתחושה הפנימית שלי, יש קווים אדומים שאתה מותח את הקו ועוד ועוד, אבל איפשהו לא יהיה אפשר לעצור אותו. זה משחקים שתלויים במכבי תל אביב, גם נגד טבריה וגם עכשיו, חס וחלילה לא לזלזל בירושלים, אבל אם מכבי תבוא טובה היא תנצח את המשחק”.

