אייל סגל תובע כ-600,000 ש"ח מפודי חלפון

בעלי מכבי נתניה לשעבר, אייל סגל, הגיש ביממה האחרונה תביעה לבית משפט השלום בתל אביב כנגד איש התקשורת כיום ושחקן העבר מרדכי פודי חלפון, כך נודע הבוקר לראשונה ל-ONE.

סגל, שעזב את המועדון בקיץ האחרון, הגיש את התביעה באמצעות עורכי דינו ממשרד עורכי הדין זאב ליאונד ושות' ודורש פיצוי כספים בסכום כולל של 600,000 שקלים, בעבור לשון הרע, על דברים שנאמרו ע"י חלפון כנגד הבעלים (בין השאר בתוכנית "שיחת היום" של ONE).

"הנתבע עשה לעצמו הרגל להשתלח בתובע בכל הזדמנות אפשרית, בין אם במרשתת או מעל גלי האתר. ברם, תביעה זו אינה מוגשת בגין סגנונו המתלהם ונטול הרסן של הנתבע, או בגין השתלחויותיו החוזרות ונשנות בתובע, אלא בגין מספר פרסומי דיבה ספציפיים בהם נחצה באופן מובהק קו אדום ע"י הנתבע, כייחס לתובע באופן נחרץ וחד משמעי מעשים פסולים, חמורים ובלתי חוקיים, בעיקר בקשר עם עסקת מכירת מועדון הכדורגל", נכתב בתביעה.

אייל סגל (שחר גרוס)

"תביעה זו מוגשת אם כן, בשל שלושה פרסומים נפרדים, כיודע דבר כביכול וכמי שלכאורה בקיא בעובדות וחקר את הנעשה במועדון הכדורגל. על סמך מצגים מיומרים אלו של הנתבע, קבע הוא נחרצות כי עסקת מכירת מועדון הכדורגל שנעשתה לאחרונה על ידי התובע, אינה אלא "עסקה סיבובית", כלומר עסקה פסולה, מלאכותית ובלתי לגיטימית, שנטוותה ע"י התובע במטרה לגרוף לכיסו כספים מתוך קופת מועדון הכדורגל (טענה שקרית המוכחשת מכל וכל)".

"עוד קבע הנתבע בביטחון, ביודעו כי לדבריו ייחשפו עשרות ומאות אלפי אנשים, כי התובע "שדד" את מועדון הכדורגל וכי מדובר ב"שרלטן", שהוליך בכחש, כביכול, את ציבור אוהדי מכבי נתניה. מדובר בפרסומים המהווים לשון הרע ברף החומרה הגבוה ביותר, ואשר נעשו באופן שיטתי, מתוך מטרה להכפיש את התובע, לפגוע בשמו הטוב בכלל ולהשניאו על ציבור אוהדי מכבי נתניה בפרט", עוד נכתב.

"יודגש כי כל ההאשמות שהטיח הנתבע בתובע הן כוזבות ומשוללות בסיס. לא רק שהתובע הזרים מיליונים רבים של שקלים בעשור האחרון לקופת מועדון הכדורגל של מכבי נתניה, הרי שבניגוד מוחלט לקביעות השקריות של הנתבע, לא היה התובע קשור לשום עסקה של מכירת או השאלת שחקן של מועדון הכדורגל שנעשתה לאחר העברת הבעלות במועדון לקבוצת אליה והתובע לא קיבל בגין כך כספים", הובהר.