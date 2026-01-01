יום חמישי, 01.01.2026 שעה 15:42
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
288-2612מכבי אחי נצרת1
2510-2112מכבי נווה שאנן2
2517-2713מ.ס. טירה3
2311-1812הפועל כרמיאל4
2112-1912מכבי אתא ביאליק5
2015-2012מ.כ. צעירי טירה6
1818-1612עירוני נשר7
1617-1212בני מוסמוס8
1516-1712הפועל ב.א.גרבייה9
1516-1212צעירי אום אל פאחם10
1414-1313הפועל מגדל-העמק11
1319-1512הפועל טירת הכרמל12
1218-1612הפועל עראבה13
1217-1112הפועל בית שאן14
1125-1212צעירי טמרה15
1022-1412הפועל א.א. פאחם16
619-612מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
309-3012מכבי קרית גת1
2213-2212מ.כ. ירושלים2
2215-1613מ.ס. דימונה3
2117-2713מכבי עירוני אשדוד4
1915-1812מ.כ. כפ"ס5
1916-1512מכבי קרית מלאכי6
1921-1912בית"ר יבנה7
1818-2313מ.כ. חולון ירמיהו 8
1716-1512שמשון תל אביב9
1619-1512הפועל הרצליה10
1516-1612מכבי יבנה11
149-912הפועל אזור12
1221-1913בית"ר נורדיה ירושלים13
728-712הפועל ניר רמה"ש14
628-912הפועל מרמורק15

לאחר התבוסה לחיפה: אחי נצרת תחפש ניצחון

לקראת המחזור ה-13 בליגה א' צפון: עלאא סאיג ושחקניו ירצו לשמור על המקום הראשון מול כרמיאל. וגם: ניסוי כלים ראשון של שלומי דורה ואתא ביאליק

|
שחקני מכבי אחי נצרת (עמרי שטיין)
שחקני מכבי אחי נצרת (עמרי שטיין)

בתום כשבועיים של פגרה, המחוז הצפוני בליגה השלישית בטיבה בכדורגל חוזר אלינו ובגדול, לצד כניסתה של שנת 2026. המחזור ה-13, השלישי לפני סיום הסיבוב הראשון, יחלוש על פני ארבעה ימים. כבר אתמול (רביעי) התקיים לו משחק אחד, הערב שני משחקים נוספים, מחר ארבעה משחקים ובמוצאי השבת, צעירי אום אל פאחם נגד הפועל בית שאן.

סיפור השבוע: ניסיון ההתאוששות של מכבי אחי נצרת, מוליכת הטבלה, מול הפועל עירוני כרמיאל, שהייתה לא רעה מול הפועל פתח תקווה, כשגם היא, בדומה לראשונה, הודחה משלב 32 הגדולות בגביע המדינה. נווה שאנן תחפש ניצחון שמיני ותתפלל למעידה מצד אחי נצרת, מה שיוביל לחלוקת נקודות בצמרת. בתחתית, נוג'ידאת תארח את הפועל אום אל פאחם, מהמקום האחרון.

מכבי אחי נצרת – הפועל עירוני כרמיאל (שישי, אצטדיון עילוט נצרת, 12:40)

דריכות שיא אצל המארחת, לאחר שספגה שמונה שערים ממכבי חיפה במסגרת הגביע, אותה כמות שערים שספגה ב-12 מחזורים בליגה א' צפון. מחצית מהשערים שספגה אחי נצרת העונה היו בבית. מנגד, כרמיאל סופגת פחות שערים בחוץ. ניצחון לאורחת, יעניק לה את הנקודה ה-27 העונה, אחת פחות מאחי נצרת, אחת משתי קבוצות שהבקיעו הכי הרבה העונה בליגה, לעת עתה.

שחקני מכבי אחי נצרת חוגגים (עמרי שטיין)שחקני מכבי אחי נצרת חוגגים (עמרי שטיין)

מכבי נווה שאנן – הפועל בני מוסמוס (הערב, אגרטק חיפה, 21:15)

רגע לפני שמכבי אחי נצרת משחקת מחר, הערב, עם כניסתה של השנה האזרחית החדשה, נווה שאנן תנסה להשיג ניצחון שמיני העונה, מה שיוביל לשוויון נקודות יחד עם המוליכה (28 נקודות). נווה שאנן ספגה העונה רק צמד שערים בבית ואם לא די בזאת, הרי שטרם הפסידה במשחקים אלו. מוסמוס, מנגד, עם ניצחון חוץ אחד בלבד, כשהיא גם בין ארבע קבוצות שהבקיעו הכי מעט העונה.

הפועל עירוני עראבה – מכבי אתא ביאליק (שישי, כאוכב, 13:00)

המשימה הראשונה של שלומי דורה: להשיג ניצחון חוץ מול עראבה, במגרש בכאוכב. המאמן ושחקניו החדשים ייאלצו להתמודד מול קבוצה שמבקיעה יותר במשחקי הבית שלה, לצד זאת שסופגת פחות, אלא שהבית משתנה, הרי שהפעם תארח בכאוכב. אתא ביאליק מגיעה מהמקום הרביעי, כשניצחון יקנה לה נקודה 27, כשנדמה כי את המילה האחרונה היא טרם אמרה.

שלומי דורה (שחר גרוס)שלומי דורה (שחר גרוס)

יתר תוצאות ומועדי המשחקים

הפועל מגדל העמק – מ.ס טירה 1:1 (הבקיע למגדל העמק: להב דהן, הבקיע לטירה: אחמד רביע)

עירוני נשר – מ.כ צעירי טמרה (01/01, אצטדיון נשר, 19:45)

הפועל ע. באקה אל גרבייה – הפועל טירת הכרמל (02/01, הסינתטי בבאקה אל גרבייה, 13:00)

מכבי נוג'ידאת – הפועל אום אל פאחם (02/01, מזרחי חדש בועיינה נוג'ידאת, 14:00)

צעירי אום אל פאחם – הפועל בית שאן (03/01, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 20:30)

