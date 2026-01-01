פיו פיו ותארים: התמונות מהקריירה של ערן זהבי

פיו פיו ותארים: התמונות מהקריירה של ערן זהביהחלוץ סיפק אין ספור רגעים בלתי נשכחים: המספרות בהפועל ומכבי ת"א, החגיגה המפורסמת, העימות עם פואד, המעבר לסין והולנד ושבירת השיא של שפיגלר מערכת ONE | 01/01/2026 11:05 ערן זהבי (רדאד ג'בארה) ערן זהבי חוגג אליפות בהפועל (גיא בן זיו)ערן זהבי חוגג מספרת אדירה נגד ליון (רויטרס)ערן זהבי מתגרה בקהל של הפועל (רדאד ג'בארה)ערן זהבי חוגג בדרבי (יניב גונן)שחקני מכבי מניפים את זהבי (יניב גונן)ערן זהבי ופואד בדרבי (יניב גונן)האוהד פואד תוקף את זהבי (יניב גונן)ערן זהבי חוגג בפיו פיו (יניב גונן)ערן זהבי במספרת מכריעה מול בית"ר (אורן בן חקון)ערן זהבי חוגג בבאזל (רויטרס)ערן זהבי בגוואנגז'ו (אינסטגרם גוואנגז'ו)ערן זהבי עם שחקני גוואנגז'ו ר.פ (אינסטגרם גוואנגז'ו)זהבי בשדה התעופה עם אוהדי גוואנגז'ו (איציק בן שושן)ערן זהבי מאושר בתקופתו בפ.ס.וו איינדהובן (האתר הרשמי של פ.ס.וו איינדהובן)ערן זהבי אחרי עוד שער במדי נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)ערן זהבי חוגג עם ה'פיו פיו' המפורסם (רדאד ג'בארה)ערן זהבי מסמן השתקה לקהל מכבי חיפה לאחר שכבש (חגי מיכאלי)ערן זהבי חוגג בטירוף (רדאד ג'בארה)ערן זהבי והאוהדים חוגגים (חגי מיכאלי)ערן זהבי ושרן ייני עם צלחת האליפות (חגי מיכאלי)ערן זהבי בטירוף (רויטרס)ערן זהבי ומוטל'ה שפיגלר לאחר שבירת השיא והפיכתו לכובש הגדול של ישראל בכל הזמנים (רדאד ג'בארה)ערן זהבי עם צלחת האליפות (אופיר מגדל)אמא של גלי וזיוי ברמן מעניקה את צלחת האליפות לערן זהבי (אופיר מגדל)ערן זהבי חוגג עם האוהדים בשער 11 (רדאד ג'בארה)ערן זהבי ומשפחתו לצד מיץ' גולדהאר (שחר גרוס) הוספת תגובה טוען תגובות... • השב • הוסף תגובה בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש