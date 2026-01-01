יום חמישי, 01.01.2026 שעה 13:10
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2519-2915הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

פיו פיו ותארים: התמונות מהקריירה של ערן זהבי

החלוץ סיפק אין ספור רגעים בלתי נשכחים: המספרות בהפועל ומכבי ת"א, החגיגה המפורסמת, העימות עם פואד, המעבר לסין והולנד ושבירת השיא של שפיגלר

|
ערן זהבי (רדאד ג'בארה)
ערן זהבי (רדאד ג'בארה)
ערן זהבי חוגג אליפות בהפועל (גיא בן זיו)ערן זהבי חוגג אליפות בהפועל (גיא בן זיו)
ערן זהבי חוגג מספרת אדירה נגד ליון (רויטרס)ערן זהבי חוגג מספרת אדירה נגד ליון (רויטרס)
ערן זהבי מתגרה בקהל של הפועל (רדאד גערן זהבי מתגרה בקהל של הפועל (רדאד ג'בארה)
ערן זהבי חוגג בדרבי (יניב גונן)ערן זהבי חוגג בדרבי (יניב גונן)
שחקני מכבי מניפים את זהבי (יניב גונן)שחקני מכבי מניפים את זהבי (יניב גונן)
ערן זהבי ופואד בדרבי (יניב גונן)ערן זהבי ופואד בדרבי (יניב גונן)
האוהד פואד תוקף את זהבי (יניב גונן)האוהד פואד תוקף את זהבי (יניב גונן)
ערן זהבי חוגג בפיו פיו (יניב גונן)ערן זהבי חוגג בפיו פיו (יניב גונן)
ערן זהבי במספרת מכריעה מול בית"ר (אורן בן חקון)ערן זהבי במספרת מכריעה מול בית"ר (אורן בן חקון)
ערן זהבי חוגג בבאזל (רויטרס)ערן זהבי חוגג בבאזל (רויטרס)
ערן זהבי בגוואנגזערן זהבי בגוואנגז'ו (אינסטגרם גוואנגז'ו)
ערן זהבי עם שחקני גוואנגזערן זהבי עם שחקני גוואנגז'ו ר.פ (אינסטגרם גוואנגז'ו)
זהבי בשדה התעופה עם אוהדי גוואנגזזהבי בשדה התעופה עם אוהדי גוואנגז'ו (איציק בן שושן)
ערן זהבי מאושר בתקופתו בפ.ס.וו איינדהובן (האתר הרשמי של פ.ס.וו איינדהובן)ערן זהבי מאושר בתקופתו בפ.ס.וו איינדהובן (האתר הרשמי של פ.ס.וו איינדהובן)
ערן זהבי אחרי עוד שער במדי נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)ערן זהבי אחרי עוד שער במדי נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)
ערן זהבי חוגג עם הערן זהבי חוגג עם ה'פיו פיו' המפורסם (רדאד ג'בארה)
ערן זהבי מסמן השתקה לקהל מכבי חיפה לאחר שכבש (חגי מיכאלי)ערן זהבי מסמן השתקה לקהל מכבי חיפה לאחר שכבש (חגי מיכאלי)
ערן זהבי חוגג בטירוף (רדאד גערן זהבי חוגג בטירוף (רדאד ג'בארה)
ערן זהבי והאוהדים חוגגים (חגי מיכאלי)ערן זהבי והאוהדים חוגגים (חגי מיכאלי)
ערן זהבי ושרן ייני עם צלחת האליפות (חגי מיכאלי)ערן זהבי ושרן ייני עם צלחת האליפות (חגי מיכאלי)
ערן זהבי בטירוף (רויטרס)ערן זהבי בטירוף (רויטרס)
ערן זהבי ומוטלערן זהבי ומוטל'ה שפיגלר לאחר שבירת השיא והפיכתו לכובש הגדול של ישראל בכל הזמנים (רדאד ג'בארה)
ערן זהבי עם צלחת האליפות (אופיר מגדל)ערן זהבי עם צלחת האליפות (אופיר מגדל)
אמא של גלי וזיוי ברמן מעניקה את צלחת האליפות לערן זהבי (אופיר מגדל)אמא של גלי וזיוי ברמן מעניקה את צלחת האליפות לערן זהבי (אופיר מגדל)
ערן זהבי חוגג עם האוהדים בשער 11 (רדאד גערן זהבי חוגג עם האוהדים בשער 11 (רדאד ג'בארה)
ערן זהבי ומשפחתו לצד מיץערן זהבי ומשפחתו לצד מיץ' גולדהאר (שחר גרוס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */