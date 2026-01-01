דקה 83: סנדרלנד - מנ. סיטי 0:0

המחזור ה-19 של הליגה האנגלית ננעל בשעה זו עם שתי התמודדויות מסקרנות. במוקד, מנצ’סטר סיטי רוצה להתקרב לארסנל בטבלה, כשהיא יוצאת למשחק חוץ קשה נגד סנדרלנד, שבלתי מנוצחת העונה בבית ובמקביל, טוטנהאם משחקת מול ברנטפורד.

סנדרלנד – מנצ’סטר סיטי 0:0

החבורה של פפ גווארדיולה נמצאת בכושר מדהים שכוללת ריצה מרשימה במיוחד, כשהיא עם שמונה ניצחונות רצופים בכל המסגרות בהם כבשה 23 שערים, כשמי שבולט הוא כמובן ארלינג הולאנד, שמוביל את טבלת הכובשים בפרמייר ליג, לצד ראיין צ’רקי, שמצידו במקום הראשון במבשלים. היום מצפה לסיטיזנס אתגר קשה במיוחד, כשהם פוגשים את המארחת, שטרם הפסידה העונה בביתה.

ברנרדו סילבה (IMAGO)

עומאר אלדרטה (IMAGO)

פפ גווארדיולה (IMAGO)

ארלינג הולאנד במאבק על מיקום (IMAGO)

בריאן ברובי במאבק פיזי עם רובן דיאש (IMAGO)

בריאן ברובי התגבר על רובן דיאש ורץ לכדור (IMAGO)

ברנטפורד – טוטנהאם 0:0

פדרו פורו (IMAGO)

מוחמד קודוס (IMAGO)

תומאס פרנק (IMAGO)

רודריגו בנטנקור (IMAGO)

מיקי ואן דה ון במאבק עם איגור תיאגו (IMAGO)

כריסטיאן רומרו (IMAGO)

רישארליסון עם הכדור (IMAGO)

ג'ד ספנס וקין לואיס פוטר נלחמים על הכדור (IMAGO)

התרנגולים נמצאים בעונה לא טובה נוספת בליגה, כשהם רק במקום ה-13 ערב המחזור ונראים מגמגמים. הקבוצה מצפון לונדון מגיעה אחרי ניצחון חוץ יקר על קריסטאל פאלאס, והיא יודעת שהיא צריכה שלוש נקודות על מנת לנסות להמשיך במגמת ההתאוששות. בצד השני, המארחת מגיעה אחרי שני ניצחונות רצופים, כולל אחד מרשים 1:4 על בורנמות’ במחזור האחרון.