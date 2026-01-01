אחרי הפרישה: היעד הבא בקריירה של ערן זהבי

ערן זהבי הודיע רשמית על פרישה מכדורגל. בתקופה האחרונה החל לעסוק בעבודות שונות כמו פרשנות והנחייה של תוכניות בתקשורת הספורט, אך כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, הוא נרשם לקורס של ניהול ספורטיבי, וזאת לקראת הכנה לשלב הבא בחייו הספורטיביים.

זהבי התעניין באחרונה במספר קורסים הקשורים במשרת המנהל הספורטיבי, כאשר יש כמה מוסדות שמעניקים את האפשרות לבצע כאלה, בין היתר האקדמיה על שם יוהאן קרויף, אך לבסוף באופ"א יש לימודים ייעודים לאחד המקצועות היותר נחשקים כיום בכדורגל העולמי, והוא הלך על זה.

הרעיון מבחינת זהבי הוא לראות מתי יהיו הקורסים הבכירים ביותר, ברמות הבכירות, כדי להבין מתי נכון ללכת על זה ולהתחיל את הלימודים, וייתכן כאמור שזה יהיה היעד הבא בקריירה שלו. זהבי עזב בקיץ האחרון את מכבי תל אביב עם אליפות שנייה ברציפות ובקיץ דחה אפשרויות לשחק במקומות אחרים מעבר לים.