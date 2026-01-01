קצב: זהבי, אגדה שקרתה באמת, קריירה מטורפת

ערן זהבי עשה היום (חמישי) סוף לקריירה אדירה. החלוץ הוותיק שלא שיחק העונה אחרי שעזב את מכבי ת"א, תלה לבסוף את הנעליים בגיל 38 וייזכר כאחד השחקנים הגדולים בתולדות הכדורגל הישראלי.

“תחילת השנה הזאת היא גם סיום של מסע מטורף, אגדה שבאמת קרתה”, כתב הסוכן רונן קצב בפוסט, “ילד שרק רצה לשחק כדורגל עשה את הקריירה המטורפת ביותר שאפשר לבקש ובדרך ניפץ כל שיא אפשרי. זכיתי להיות חלק ממסע של 15 שנים שכל יום היה אתגר וחוויה, למידה והכלה.

"הייצוג הזה עשה אותי סוכן טוב יותר, אבל גם למדתי כל יום מחדש מה זאת מקצוענות, מחויבות לדברים והתפתחות מנטלית. החיבור עם ערן הפרה את שנינו למקומות שכל אחד שואף להגיע, שמרת אותי דרוך וחד לכל אירוע והיו כל כך הרבה כאלה, ועל זה רציתי להגיד לך תודה.

"על זה שבחרת בי, להיות האדם שיכוון אותך ושיהיה לצידך במסע הלא יאומן הזה. לתת לי לגדול איתך, לגעת בך, להקשיב ולכבד את הרעיונות שלי והחלפת הדעות שלנו היום יומיות… מעולם לא הרגשתי בייצוג של שחקן כל כך משמעותי ובעל ערך".

ערן זהבי ורונן קצב (אינסטגרם)

קצב המשיך: “קשה לי לסכם במילים עכשיו את כל התקופה המדהימה הזאת והתחנות שעברנו וזה יקרה תוך כדי הזמן, אבל ההבנה שאנחנו ממשיכים להיות אחד בשביל השני גם הלאה ממלא אותי באנרגיה ומחשבה מה עוד הוא מכין לי להמשך המסע הזה. אני דרוך ומחכה כמו תמיד להמשך שיבוא…

"’הזמן טס בין שנרצה ובין שלא, אבל אנחנו יכולים לבחור לאן לטוס איתו’. אין ספק שטסת איתו הכי גבוה שיש….ערן זהבי, אגדה שקרתה באמת".