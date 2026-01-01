"הווינר הגדול בהיסטוריה": התגובות לערן זהבי

הודעת הפרישה של ערן זהבי הצליחה לרגש היום את עולם הספורט הישראלי, כאשר שורה ארוכה של ספורטאים וכדורגלנים מיהרו להגיב לפוסט שפרסם, שבו הודיע כי הוא תולה סופית את הנעליים אחרי קריירה מפוארת.

זהבי, שנחשב לאחד השחקנים הבולטים והמשפיעים בתולדות הכדורגל הישראלי, זכה למבול של מחמאות והודעות אישיות מחבריו למגרש ומחוצה לו, שהדגישו לא רק את גדולתו המקצועית אלא גם את דמותו כאדם וכחבר לקבוצה.

אופיר מרציאנו כתב בתגובה: “איזה מרגש אתה אח, שמח שזכיתי לשחק איתך”, והצטרף אליו אילון אלמוג שהוסיף: “כוכב ענק, זכיתי לשחק איתך”. גם מחוץ למגרש הכדורגל נרשמה התייחסות מרגשת, כאשר דני אבדיה בחר להגיב באימוג’י של כוכב, כמוהו גם ליאור רפאלוב.

אליאל פרץ הלך צעד נוסף וכתב: “הווינר הכי גדול בהיסטוריה”, ואילו ניר ביטון הוסיף: “איזה מרגש אתה, שמח שזכיתי לשחק איתך”. דיא סבע כתב: “אחד יחיד ומיוחד, תודה לך על הכל. אוהב אותך”