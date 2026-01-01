יום חמישי, 01.01.2026 שעה 10:27
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2519-2915הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

"הווינר הגדול בהיסטוריה": התגובות לערן זהבי

הכוכב הודיע שהוא פורש וזכה למבול של תגובות מכדורגלנים מהעבר ומההווה ואפילו מאבדיה. גם סבע נפרד: "אחד יחיד ומיוחד, תודה על הכל אוהב אותך"

|
ערן זהבי חוגג (רדאד ג'בארה)
ערן זהבי חוגג (רדאד ג'בארה)

הודעת הפרישה של ערן זהבי הצליחה לרגש היום את עולם הספורט הישראלי, כאשר שורה ארוכה של ספורטאים וכדורגלנים מיהרו להגיב לפוסט שפרסם, שבו הודיע כי הוא תולה סופית את הנעליים אחרי קריירה מפוארת.

זהבי, שנחשב לאחד השחקנים הבולטים והמשפיעים בתולדות הכדורגל הישראלי, זכה למבול של מחמאות והודעות אישיות מחבריו למגרש ומחוצה לו, שהדגישו לא רק את גדולתו המקצועית אלא גם את דמותו כאדם וכחבר לקבוצה.

אופיר מרציאנו כתב בתגובה: “איזה מרגש אתה אח, שמח שזכיתי לשחק איתך”, והצטרף אליו אילון אלמוג שהוסיף: “כוכב ענק, זכיתי לשחק איתך”. גם מחוץ למגרש הכדורגל נרשמה התייחסות מרגשת, כאשר דני אבדיה בחר להגיב באימוג’י של כוכב, כמוהו גם ליאור רפאלוב.

אליאל פרץ הלך צעד נוסף וכתב: “הווינר הכי גדול בהיסטוריה”, ואילו ניר ביטון הוסיף: “איזה מרגש אתה, שמח שזכיתי לשחק איתך”. דיא סבע כתב: “אחד יחיד ומיוחד, תודה לך על הכל. אוהב אותך”

