פרץ בדרך לאנגליה, לסאות'המפטון תהיה אופציה

לדניאל פרץ היה קשה להשיג דקות משחק בבאיירן מינכן, כשהוא נאלץ להתמודד על העמדה עם מנואל נוייר, סוון אולרייך ויונאס אורביג, אך גם תקופת ההשאלה שלו בהמבורג לא התנהלה כמתוכנן. הישראלי יעבור בקרוב לסאות’המפטון בהשאלה, כשהוא כבר בדרכו לאנגליה ואמור לנחות שם בשעות הערב לקראת החתימה. בתקשורת הגרמנית מדווחים שצפויה להיכלל בעסקה גם אופציית רכישה בקיץ מבאיירן.

עד כה העונה השועק שיחק בשני משחקים בלבד בכל המסגרות, זאת לאחר שהמאמן מרלין פולצין העדיף באופן קבוע את השוער הראשון דניאל הויר פרננדס, בזמן שהמועדון מנסה לנווט את עונתו הראשונה חזרה בבונדסליגה מזה זמן רב. נכון לעכשיו, המבורג מדורגת במקום ה-13 בטבלת הליגה.

“בשלב זה, למרות רצונו המוקדם של פרץ להישאר בבאיירן ולהילחם על מקומו בסגל, לא נראה סביר שלשוער הישראלי יש עתיד במועדון הגרמני. התוכנית ארוכת הטווח של אלופת הבונדסליגה המכהנת היא שיונאס אורביג יהפוך בסופו של דבר לשוער הראשון, ברגע שמנואל נוייר כבר לא יהיה השוער הבכיר והמובהק. בהנהלת המועדון כבר ציינו כי יש לצפות שאורביג יקבל מספר משחקים בשנה האזרחית החדשה, דבר שיהיה קל יותר ליישום אם באיירן תשמור על מיקום נוח הן בבונדסליגה והן בליגת האלופות”, ניתחו בגרמניה.

דניאל פרץ (IMAGO)

“באשר לפרץ, השוער צפוי להצטרף לקבוצת סאות’המפטון מהצ’מפיונשיפ האנגלי עד תום העונה, לאחר שהמבורג סיימה את חוזה ההשאלה שלו מבאיירן מינכן. עד כה העונה, שוערי סאות’המפטון, גאווין בזונו ואלכס מקארתי, לא סיפקו את הסחורה, מה שהוביל לעניין של המועדון בצירוף שוער נוסף במהלך חלון ההעברות של החורף, כאשר המאמן טונדה אקרט מנסה לחלץ את הקבוצה מרצף של ארבעה משחקים ללא ניצחון בליגה האנגלית השנייה”, נכתב בגרמניה.

לאחר פתיחת עונה לא רעה תחת המאמן הקודם וויל סטיל, סאות’המפטון מוצאת את עצמה כעת במקום ה-13 בטבלת הצ’מפיונשיפ, בעוד אקרט מנסה לסייע למועדון לטפס חזרה לכיוון הצמרת. “צירוף שוער חדש הוא אחד הצעדים שהמועדון זיהה ככזה שיכול לעזור בכך, ופרץ, שמחפש דקות משחק בהרכב הראשון ומחזיק גם בניסיון מסוים בליגה הבכירה, עשוי להיות התאמה מושלמת עבור אקרט והצוות שלו”, נכתב בגרמניה.