3816-3816הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2519-2915הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

היחסים ב-Winner למשחק בין בית"ר להפועל

הירושלמים פייבוריטים לניצחון ב-20:30 על היריבה המושבעת עם יחס של פי 1.8, ומה היחס לניצחון אדום בטדי? וגם: סיטי מול סנדרלנד וליברפול נגד לידס

|
ירדן שועה במאבק עם אנדריאן קרייב (ראובן שוורץ)
ירדן שועה במאבק עם אנדריאן קרייב (ראובן שוורץ)

המשחק הראשון בליגת העל ב-2026 יסדר מפגש מסקרן בין בית"ר ירושלים להפועל ת"א הערב (חמישי, 20:30) באצטדיון טדי. שתי היריבות המושבעות כבר נפגשו העונה בליגה והאדומים ניצחו 2:3 משער של עמרי אלטמן בדקה ה-98, אבל הקבוצה מהבירה נקמה בגמר גביע הטוטו בדרך לזכייה, אז מה יהיה הפעם?

בית"ר שנמצאת בכושר מצוין ויכולה לפתוח פער של שש נקודות ממכבי ת"א אם תנצח, קיבלה יחס של פי 1.8 לעשות את זה. אם הפועל ת"א תנצח בטדי, מי שיהמר על כך ירוויח פי 3.75 מסכום ההימור, בעוד לתיקו יש יחס של פי 3.45.

בפרמייר ליג, מנצ’סטר סיטי תתארח אצל סנדרלנד ב-22:00 והיא כמובן פייבוריטית עם יחס של פי 1.3 לניצחון. סנדרלנד קיבלה יחס של פי 7.5 לניצחון, ומי שמאמין בתיקו וזה מה שיקרה, ירוויח פי 4.8 מסכום ההימור.

ארלינג הולאנד (IMAGO)ארלינג הולאנד (IMAGO)
יצחקי: "אני מקווה שהמשחק יעבור בשקט"

גם ליברפול תשחק הערב (19:30) כשתארח את לידס וניצחון של המייטי רדס באנפילד מוערך ביחס של פי 1.4. מנגד, ניצחון של לידס קיבל יחס של פי 5.9 ואילו אם יהיה תיקו, היחס לכך הוא פי 4.4.

נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
