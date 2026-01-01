ככה לא פותחים שנה: 0:0 לליברפול עם לידס

המחזור ה-19 של הליגה האנגלית נמשך הערב עם שני משחקים מוקדמים. ליברפול נפרדה בתיקו ביתי מאכזב מלידס, קריסטל פאלאס ופולהאם, שצמודות בטבלה, נפרדו גם הן בתיקו, אבל עם שערים, 1:1.

ליברפול – לידס 0:0

החבורה של ארנה סלוט קיוותה לנצח ולהמשיך להתקדם בצמרת הליגה, אבל סיפקה משחק מאכזב ונטול מצבי הבקעה כמעט לחלוטין, למעט הזדמנות של הוגו אקיטיקה במחצית הראשונה ונגיחה מסוכנת של וירג’יל ואן דייק במחצית השנייה. ארנה סלוט ערך חילופים וניסה לשנות, אבל הרדס לא הצליחו לפצח את המערך הטקטי המעולה של האורחים.

פלוריאן וירץ סיפק עוד משחק מאכזב והוחלף. דומיניק קלברט לווין פתח מנגד על הספסל, נכנס במחצית השנייה, כבש מקרוב אבל השער שלו נפסל בגלל נבדל. לידס העזה בדקות הראשונות ובדקות הסיום, ובעיקר התגוננה. ליברפול, שחזרה לאבד נקודות לאחר שלושה נצחונות רצופים, נשארה בסיום רביעית, לידס המשיכה לצבור נקודות חשובות במאבק שלה בתחתית הפרמייר ליג.

הרכב ליברפול: אליסון, בראדלי (קייזה 80), ואן דייק, קונאטה, רוברטסון (קרקז 66), ג’ונס (מקאליסטר 66), חראפנברך, פרימפונג (נגומואה 84), סובוסלאי, וירץ (גאקפו 66) אקיטיקה.

הרכב לידס: פרי, בורנאו (בוגל, 83), ביול, סטרויק, ג’סטיוף גרואב (טנאקה, 90+2), אמפאדו, שטאך, גודמנדסון, אנמצ’ה (קלברט לווין, 70), ארונסון (אוקפור, 70)

קריסטל פאלאס – פולהאם 1:1

בסלהרסט פארק נפגשו לדרבי לונדוני קטן שתי הקבוצות שצמודות בליגה. הנשרים הגיעו במומנטום רע עם חמישה משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות. , מהצד השני, הקבוצה ממערב לונדון הגיעה לסלהרסט פארק אחרי שני ניצחונות רצופים בהם שמרה על שער נקי.

שתי מחציות שונות היו במשחק. במחצית הראשונה פאלאס שלטה, עלתה ליתרון משער של ז’אן מאטטה (39) לאחר בישול של נת’ניאל קליין, ויכולה הייתה להגדיל את היתרון. במחצית השנייה פולהאם חזרה לעניינים והשוותה משער יפה של תום קירני (80). בסיום, שתי הקבוצות נשארו צמודות בטבלה, כשרק שני שערים מפרידים ביניהן.

הרכב קריסטל פאלאס: הנדרסון, גוהי, לקרואה, לרמה, קליין, וורטון, יוז (קנבוט 57), מיטשל, דבאני (אסה 82), פינו (אוצ’ה 82), מאטטה

הרכב פולהאם: לנו, טטה (קסנייה 51), אנדרסן, קואנקה, רובינסון, לוקיץ’, ברגה (קירני 68), ווילסון (טראורה 85), סמית רואו, קווין (ריד 85), חימנס.

דקה 38, שער! קריסטל פאלאס עלתה ל-0:1: נת’נאל קליין פרץ מצוין מהאגף הימני, הגביה וז’אן מאטטה שהיה חופשי לחלוטין נגח מקרוב לרשת.

דקה 81, שער! פולהאם הישוותה ל-1:1. התקפה יפה ומתואמת עם הנעת כדור נהדרת, קירני בעט מדויק לפינה מ-16 מטר ולרשת.