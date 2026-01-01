מיקי זוהר דורש לפטר את גיורא ענבר מיידית

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, דורש לפטר את יו"ר איגוד השופטים, גיורא ענבר, מתפקידו באופן מיידי. הסיבה לכך היא דברים שאמר האחרון בפאנל על ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונאלד טראמפ, שנפגשו השבוע.

אחרי שטראמפ אמר: “דיברתי עם הנשיא (הרצוג), הוא אמר לי שהחנינה (לנתניהו) בדרך", ולפני שנתניהו ורעייתו שרה היו במסיבת הסילבסטר של טראמפ הלילה, ענבר אמר בערוץ 12: “לא תהיה חנינה. אולי תהיה מסיבת כריסמס, ושני היהודים האלה וילד"ז (ילד ז**) שיבלו באמת עם סנטה קלאוס...”.

מטעם זוהר נמסר: "בעקבות התבטאות מכוערת של יו״ר איגוד השופטים של ההתאחדות לכדורגל בישראל, גיורא ענבר, נגד בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו - פנה שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, ליו״ר ההתאחדות לכדורגל בישראל, שינו זוארץ, ודרש להבהיר כי אין מקום לפוליטיקה בספורט ושגיורא ענבר צריך להיות מפוטר מיידית מתפקידו".

גיורא ענבר (ראובן שוורץ)

דברים דומים נכתבו בטוויטר של זוהר: "לא ניתן לקבל התבטאות מכוערת וחצופה כזו מאדם המכהן כיו״ר איגוד השופטים של ההתאחדות לכדורגל בישראל. פניתי ליו״ר ההתאחדות, שינו זוארץ, ודרשתי להבהיר כי אין מקום לפוליטיקה בספורט ושגיורא ענבר צריך להיות מפוטר מיידית מתפקידו".

יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, אמר בתגובה: "שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, הפנה את תשומת לבי לראיון של יו"ר איגוד השופטים, גיורא ענבר, בו התבטא באופן שאינו הולם, מבחינת שפה ותוכן, גם בעיני, את תפקידו הציבורי, נטול הפניות, כיו"ר איגוד השופטים.

“שוחחתי עם תא"ל במיל' גיורא ענבר, מי שעשה שנים רבות מחייו כלוחם עז נפש, ועדיין עושה, למען מדינת ישראל וכלל אזרחיה, והבהרתי לו כי התבטאויות בסגנון הזה לא יהיו חלק מבעלי תפקיד בהתאחדות לכדורגל ובאיגוד השופטים. גיורא, שיודע היטב להבחין בין עמדותיו בנושאים ציבוריים לבין תפקידו כיו"ר איגוד השופטים, הבהיר כי הדבר לא יישנה".