יום חמישי, 01.01.2026 שעה 10:27
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2519-2915הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

מיקי זוהר דורש לפטר את גיורא ענבר מיידית

שר התרבות והספורט פנה לשינו זוארץ בעקבות התבטאות של יו"ר איגוד השופטים נגד בנו של ראש הממשלה. יו"ר ההתאחדות: "גיורא הבהיר כי הדבר לא יישנה"

|
שר התרבות והספורט, מיקי זוהר (שחר גרוס)
שר התרבות והספורט, מיקי זוהר (שחר גרוס)

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, דורש לפטר את יו"ר איגוד השופטים, גיורא ענבר, מתפקידו באופן מיידי. הסיבה לכך היא דברים שאמר האחרון בפאנל על ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונאלד טראמפ, שנפגשו השבוע.

אחרי שטראמפ אמר: “דיברתי עם הנשיא (הרצוג), הוא אמר לי שהחנינה (לנתניהו) בדרך", ולפני שנתניהו ורעייתו שרה היו במסיבת הסילבסטר של טראמפ הלילה, ענבר אמר בערוץ 12: “לא תהיה חנינה. אולי תהיה מסיבת כריסמס, ושני היהודים האלה וילד"ז (ילד ז**) שיבלו באמת עם סנטה קלאוס...”.

מטעם זוהר נמסר: "בעקבות התבטאות מכוערת של יו״ר איגוד השופטים של ההתאחדות לכדורגל בישראל, גיורא ענבר, נגד בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו - פנה שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, ליו״ר ההתאחדות לכדורגל בישראל, שינו זוארץ, ודרש להבהיר כי אין מקום לפוליטיקה בספורט ושגיורא ענבר צריך להיות מפוטר מיידית מתפקידו".

גיורא ענבר (ראובן שוורץ)גיורא ענבר (ראובן שוורץ)

דברים דומים נכתבו בטוויטר של זוהר: "לא ניתן לקבל התבטאות מכוערת וחצופה כזו מאדם המכהן כיו״ר איגוד השופטים של ההתאחדות לכדורגל בישראל. פניתי ליו״ר ההתאחדות, שינו זוארץ, ודרשתי להבהיר כי אין מקום לפוליטיקה בספורט ושגיורא ענבר צריך להיות מפוטר מיידית מתפקידו".

יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, אמר בתגובה: "שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, הפנה את תשומת לבי לראיון של יו"ר איגוד השופטים, גיורא ענבר, בו התבטא באופן שאינו הולם, מבחינת שפה ותוכן, גם בעיני, את תפקידו הציבורי, נטול הפניות, כיו"ר איגוד השופטים.

“שוחחתי עם תא"ל במיל' גיורא ענבר, מי שעשה שנים רבות מחייו כלוחם עז נפש, ועדיין עושה, למען מדינת ישראל וכלל אזרחיה, והבהרתי לו כי התבטאויות בסגנון הזה לא יהיו חלק מבעלי תפקיד בהתאחדות לכדורגל ובאיגוד השופטים. גיורא, שיודע היטב להבחין בין עמדותיו בנושאים ציבוריים לבין תפקידו כיו"ר איגוד השופטים, הבהיר כי הדבר לא יישנה".

