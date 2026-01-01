חשיבה מקצועית לצד אמונה: בית"ר רוצה אליפות

בסגל מלא, עם גב של 25,000 צהובים שחורים, בית״ר ירושלים תפגוש הערב (חמישי, 20:30) בטדי את הפועל תל אביב למפגש יוקרתי, אבל מעבר לזה מדובר במבחן אמיתי לשחקנים של ברק יצחקי שהיום צריכים להוכיח שהם עשויים מהחומר הנכון, חומר של קבוצה עם שאיפות לצמרת הגבוהה, שלא תשאיר את הפועל באר שבע בודדה בפסגת הליגה.

סגל מלא אמרנו, אז כן, אין מורחקים, אין חולים, כולם כשירים ובסגל הנהדר שיש לברק יצחקי כאב הראש הוא לא רק סביב השאלה מי יפתח ב-11, אלא מי נכלל בסגל. בית״ר מגיעה למשחק הערב מול הפועל תל אביב שונה, חזקה ומחוברת יותר מאז ההפסד בבלומפילד בליגה. שתי הקבוצות עוד הספיקו להיפגש בגמר גביע הטוטו, משחק שבו בית״ר ניצחה והבדלי הרמות מאז נשמרו עד היום.

המועדון מהבירה הלך והשתפר עם נתונים של קבוצה שרצה לאליפות: בשבעת המשחקים האחרונים שלה ניצחה שש פעמים וסיימה משחק אחד בתיקו, לפני כן עוד זכתה בגביע הטוטו, און ספק משהו טוב קורה בבית וגן, תחת הידיים של המאמן ברק יצחקי.

ברק יצחקי מחבק את מיגל סילבה (עמרי שטיין)

ואם כבר יצחקי, זה כבר סיפור על קבוצה של מאמן, לשמוע את דור מיכה אתמול במסיבת העיתונאים מדבר בצורה אחראית על מצבה של בית״ר בצמרת הליגה זו עוד הוכחה שיצחקי, מלבד כדורגל אטרקטיבי שהביא איתו לבית וגן, הצליח להדביק את השחקנים שלו גם בחשיבה שהצהרות על תואר אליפות בשלב הזה של העונה מיותרות.

אבל יצחקי יודע, וכך גם השחקנים שלו, שאת הציפיות העונה מבית״ר מייצרות התוצאות העונה. מה שנקרא המספרים מדברים בעד עצמם. בית״ר חזק בטופ של הליגה, היא עוצמתית, איכותית, כישרונית וגם הרבה אופי.

שחקני בית"ר ירושלים (חג'אג' רחאל)

מול הפועל תל אביב היום זה עוד משחק על שלוש נקודות, עוד משחק של אופי שבו צריך לעמוד בלחץ של טדי, בציפיות, האוהדים מצביעים ברגליים, “מה שקורה סביב בית״ר לא היה פה גם באליפויות”, אמר יצחקי, והוא יודע על מה הוא מדבר, הוא מכיר את הווייב סביב בית״ר כשהיא בפורמה, וניצחון הערב בטדי יסמן באופן מובהק שבית״ר לא תעזוב את המאבק על תואר האליפות עד לסיום העונה.

וזה לא רק התוצאות מהחודש האחרון, זו גם החשיבה הלאה, ההחתמה של בוריס אינו, הרכש שבדרך (חלוץ זר) וההחלטה לא לשחרר שחקנים בתמורה להחתמת שחקנים חדשים, זה גם חלק מהחשיבה המקצועית לצד האמונה שאפשר העונה לעשות את הבלתי ייאמן להתחרות על התואר הנכסף.

ההרכב של יצחקי למשחק הערב די סגור, בריאן קראבלי ולוקה גדראני במרכז ההגנה, עדי יונה, עומר אצילי, 'גונבוסקו קאלו וירדן שועה בחלק ההתקפי, ירין לוי בקישור עם דור מיכה, ולמאמן יש את הפריבילגיה לעלות בהרכב הכי חזק מבחינתו הערב בטדי, ואם משהו ישתבש אז מהספסל תמיד יש עוד 3-4 שחקני הרכב לגיטימיים שיכולים לתרום את חלקם. זו בית״ר העונה, וביחד עם הטירוף של טדי הערב, היא בהחלט יכולה לאסוף עוד שלוש נקודות ולא משנה מי משחק מולה.