יום שישי, 02.01.2026 שעה 02:25

ירדן שועה חוגג בטירוף (רדאד ג'בארה)

חזק במרוץ: בית''ר ירושלים גברה על הפועל ת''א

בתום משחק נהדר וקצבי, הקבוצה מהבירה השיגה ניצחון חשוב עם 0:1 על האדומים, כששועה הכריע בדקה ה-13. מחמיד הורחק. הפער מהפועל ב״ש חזר לשתי נק׳

גיא בן זיו | 01/01/2026 20:30
יום חמישי, 01/01/2026, 20:30אצטדיון טדי - 28,452 צופיםליגת העל Winner - מחזור 16
הפועל ת"א
כרטיס אדום אנס מחמיד (97)
הסתיים
1 0
שופט: יגאל פריד (ציון: 6)
שער ירדן שועה (13)
בית"ר ירושלים
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
ירדן כהן, ציון: 7
שיחק נהדר על הקו, גם התקפה וגם הגנה.
השחקן המאכזב
יזן נסאר, ציון: 4
לא בלט, סבל מההתקפה של בית״ר ירושלים על הקו ולא היה מספיק אפקטיבי במעברים.
הרכבים וציונים
 
 

בכדורגל הישראלי, ישנם המפגשים שכל אוהד, לא משנה של איזה קבוצה, עוצר ויושב לראות בסקרנות. אחד מהמשחקים האלו קרו הערב (חמישי), כשבית”ר ירושלים אירחה את הפועל תל אביב בטדי. בסיום, הקבוצה מהבירה יצאה עם ידה על העליונה עם 0:1, המשיכה בעונה המופלאה שלה ונצמדה שוב להפועל באר שבע בפסגה. 

המשחק נפתח בטירוף. אחרי מצבים טובים לשתי הקבוצות הגיעה דקה גורלית במיוחד, דקה אותה דניאל דאפה יעדיף לשכוח. רועי אלקוקין כבש לזכות האדומים, אך השער נפסל לאחר שהחלוץ הצעיר הסתיר למיגל סילבה בעמדת נבדל. בהתקפה שאחריה, כדור קרן שעלה לרחבה הגיע לירדן שועה שכבש מקרוב, כשמי ששבר את קו הנבדל הוא אותו דניאל דאפה.

הקצב הגבוה נמשך גם לאחר השער. החבורה של אליניב ברדה העזה, תקפה וניסתה לאיים על השער, אך ללא הצלחה, בעוד הצהובים שחורים עמדו טוב והגיעו למספר מצבים טובים, אך שתי הקבוצות לא מצאו את הרשת ולהפסקה בית״ר ירושלים ירדה ביתרון.

בחצי השני הקצב ירד משמעותית. האורחת הרבו לאבד, לא היו מספיק מרוכזים בחלק האחרון, כשמנגד החבורה של ברק יצחיק הצליחה לייצר איומים מסוכנים, שלא מצאו את הרשת. בתוספת הזמן, אנאס מחמיד ספג כרטיס אדום ישיר אחרי עבירה מכוערת, והעמיק את הבעיות של הפועל תל אביב.

כאמור, בסיום בית״ר ירושלים ניצחה 0:1, ניצחון שהמשיך רצף של שמונה משחקים ברצף ללא הפסד, מתוכם שבעה ניצחונות, והפער מהפועל באר שבע במקום הראשון חזר לשתי נקודות. במקביל, הפער ממכבי תל אביב במקום השלישי גדל לשש נקודות. מנגד, הפועל תל אביב נעצרה אחרי ארבעה משחקים ללא הפסד, כשהיא במקום החמישי בטבלה.

מחצית שניה
שחקני בית&qout;ר ירושלים (רדאד ג'בארה)שחקני בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)
  • '90+8
  • החלטת שופט
  • זה נגמר! בית״ר ירושלים ניצחה 0:1 את הפועל תל אביב
  • '90+7
  • כרטיס אדום
  • עבירה מכוערת של אנאס מחמיד, ששלח אגרוף לחזהו של גיל כהן. הוואר התערב בצדק והחלוץ הורחק
  • '90+5
  • החמצה
  • מאיימבו שגה ואיבד כדור, קאלו שלח בעיטה מסובבת מכ-25 מטרים שחלפה ממש ליד הקורה
עומר אצילי (רדאד ג'בארה)עומר אצילי (רדאד ג'בארה)
  • '90+2
  • החמצה
  • הגבהה לרחבה עברה את סילבה שיצא רע, הכדור היה בדרך לרוי קורין, אך ירדן כהן שלח רגל ארוכה והציל שער בטוח
  • '87
  • כרטיס צהוב
  • לוקאס פלקאו ספג כרטיס צהוב
לויזוס לויזו (רדאד ג'בארה)לויזוס לויזו (רדאד ג'בארה)
  • '86
  • החמצה
  • לויזו בעט מסף הרחבה, סילבה קלט בלי בעיה
  • '85
  • כרטיס צהוב
  • עמית למקין ספג כרטיס צהוב
שיקו מוסר את הכדור (רדאד ג'בארה)שיקו מוסר את הכדור (רדאד ג'בארה)
  • '84
  • החמצה
  • בית״ר יצאה להתקפת מעבר, קאלו חדר לרחבה ושלח בעיטה חדה למסגרת, שוב אסף צור ירד בזמן והדף
  • '83
  • כרטיס צהוב
  • עומר אצילי ספג כרטיס צהוב ראשון הערב
ברק יצחקי (רדאד ג'בארה)ברק יצחקי (רדאד ג'בארה)
  • '79
  • חילוף
  • זיו בן שימול נכנס על חשבונו של דור מיכה
  • '79
  • חילוף
  • חילוף כפול גם בבית״ר ירושלים. גיל כהן נכנס במקום גדראני שיצא בעקבות פציעה
אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)
  • '78
  • חילוף
  • אנדריאן קראייב יצא גם הוא, ארי כהן נכנס במקומו
  • '78
  • חילוף
  • עוד חילוף כפול בהפועל תל אביב. אנאס מחמיד נכנס במקום דניאל דאפה
פלקאו (רדאד ג'בארה)פלקאו (רדאד ג'בארה)
  • '77
  • החמצה
  • לויזו הכניס כדור גובה לרחבה, קראייב הגיע ראשון, אך נגח החוצה
  • '75
  • החמצה
  • כדור רוחב נכנס לרחבה, אצילי גנב את הבעיטה לקאלו ושלח אותה לשמיים
דור מיכה (אורן בן חקון)דור מיכה (אורן בן חקון)
  • '70
  • החמצה
  • דקות טובות של הירושלמים. כדור קרן הוגבה לרחבה, מורזוב הגיע ונגח למסגרת, שוב אסף צור במקום קלט
יזן נאסר (רדאד ג'בארה)יזן נאסר (רדאד ג'בארה)
  • '69
  • החמצה
  • שוב אצילי כמעט כבש, עוד בעיטה טובה שלו לשער נהדפה על ידי צור שזינק נהדר
עומר אצילי משתלט על הכדור (רדאד ג'בארה)עומר אצילי משתלט על הכדור (רדאד ג'בארה)
  • '68
  • החמצה
  • אצילי שלח בעיטה נהדרת, אסף צור היה במקום והדף טוב
אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)
  • '67
  • חילוף
  • רועי אלקוקין פינה את מקומו לרוי קורין
  • '67
  • חילוף
  • חילוף כפול בהפועל תל אביב. עמית למקין נכנס במקום עמרי אלטמן
ירדן שועה וברק יצחקי (אורן בן חקון)ירדן שועה וברק יצחקי (אורן בן חקון)
  • '60
  • חילוף
  • גם ירדן שועה סיים את חלקו במשחק, טימוטי מוזי עלה במקומו
דור מיכה בפעולה (רדאד ג'בארה)דור מיכה בפעולה (רדאד ג'בארה)
  • '56
  • חילוף
  • אלימלך לא יכול היה להמשיך אחרי הפגיעה בראשו, גריגורי מורוזוב נכנס במקומו
ירדן שועה עם הכדור (רדאד ג'בארה)ירדן שועה עם הכדור (רדאד ג'בארה)
  • '50
  • פציעה
  • התנגשות ראשים חריפה בין רועי אלקוקין לרועי אלימלך, שניהם קיבלו טיפול על הדשא
מחצית ראשונה
שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (אורן בן חקון)שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (אורן בן חקון)
  • '44
  • החמצה
  • התקפה יפה של בית״ר ירושלים הסתיימה אצל עומר אצילי, שמתוך הרחבה בעט חזק, אך נבלם על ידי הגנת האדומים. הכדור הגיע ליונה באגף, שניסה להכניס רוחב, אף אסף צור היה במקום וקלט
  • '40
  • אחר
  • בעשר הדקות האחרונות הקצב מעט נרגע, הפועל ת״א שלטה מעט יותר, אך בית״ר ירושלים עמדה יפה
אנדריאן קרייב (אורן בן חקון)אנדריאן קרייב (אורן בן חקון)
  • '30
  • החמצה
  • אלטמן ניגש לבעוט כדור נייח בזווית אלכסונית כ-20 מטרים מהשער, סובב את הכדור נהדר לחיבור הרחוק, אך פספס במעט את המסגרת
דניאל דאפה (אורן בן חקון)דניאל דאפה (אורן בן חקון)
  • '22
  • פציעה
  • אחרי ההצלה הגדולה מהמצב של לויזו, סילבה נפגע בברכו ושכב במשך דקות על הדשא, במהלכן קיבל טיפול. השוער חזר והמשיך לשחק
לויזוס לויזו מול מיגל סילבה (אורן בן חקון)לויזוס לויזו מול מיגל סילבה (אורן בן חקון)
  • '16
  • החמצה
  • כדור גדול של דאפה השאיר את לויזו באחד על אחד מול סילבה, הקפריסאי לקח מקדמה ארוכה מדי ובעט על גופו של סילבה שיצא נהדר. קראייב בעט את הריבאונד אך הכדור נבלם ויצא לקרן
ירדן שועה חוגג (רדאד ג'בארה)ירדן שועה חוגג (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה חוגג (רדאד ג'בארה)ירדן שועה חוגג (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה חוגג (רדאד ג'בארה)ירדן שועה חוגג (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה חוגג (רדאד ג'בארה)ירדן שועה חוגג (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה חוגג בטירוף (רדאד ג'בארה)ירדן שועה חוגג בטירוף (רדאד ג'בארה)
  • '13
  • שער
  • שער! בית״ר ירושלים עלתה ל-0:1: כדור קרן עלה לרחבה, קרבאלי נגח כדור שהגיע לרגליו של שועה, האחרון בעט מקרוב פנימה. תחילה, השער נפסל בטענת נבדל, אך בוואר שינו את ההחלטה אחרי שדאפה שבר את קו הנבדל
  • '10
  • נבדל
  • התקפה טובה של הפועל תל אביב הסתיימה ברוחב של קרייב לאלקוקין, האחרון בעט בנגיעה, סחט הדיפה מסילבה ואז כבש את הריבאונד. השער נפסל, כשדניאל דאפה עמד מול סילבה בזמן הבעיטה והסתיר לו כשהוא בעמדת נבדל ברורה
אנדריאן קרייב עם הכדור (רדאד ג'בארה)אנדריאן קרייב עם הכדור (רדאד ג'בארה)
  • '9
  • חילוף
  • לא ככה קיוותה הפועל תל אביב לפתוח את המשחק. שחר פיבן נפצע ולא יכול היה להמשיך, טל ארצ׳ל נכנס במקומו בחילוף כפוי ומוקדם
  • '6
  • החמצה
  • קאלו ניסה את מזלו עם בעיטה מחוץ לרחבה, אך לא פגש את המסגרת
עדי יונה בפעולה (אורן בן חקון)עדי יונה בפעולה (אורן בן חקון)
  • '4
  • החמצה
  • עדי יונה קיבל כדור בתוך הרחבה וממצב טוב בעט לידיים של אסף צור
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט יגאל פריד הוציא את המשחק לדרך!
שחקני הקבוצות לפני המשחק (רדאד ג'בארה)שחקני הקבוצות לפני המשחק (רדאד ג'בארה)
שחקני בית&qout;ר ירושלים מתחמים (רדאד ג'בארה)שחקני בית"ר ירושלים מתחמים (רדאד ג'בארה)
אוהדי בית&qout;ר ירושלים בגשם השוטף (רדאד ג'בארה)אוהדי בית"ר ירושלים בגשם השוטף (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
