חזק במרוץ: בית''ר ירושלים גברה על הפועל ת''א

השחקן המצטיין
ירדן כהן, ציון: 7
שיחק נהדר על הקו, גם התקפה וגם הגנה.
השחקן המאכזב
יזן נסאר, ציון: 4
לא בלט, סבל מההתקפה של בית״ר ירושלים על הקו ולא היה מספיק אפקטיבי במעברים.
בכדורגל הישראלי, ישנם המפגשים שכל אוהד, לא משנה של איזה קבוצה, עוצר ויושב לראות בסקרנות. אחד מהמשחקים האלו קרו הערב (חמישי), כשבית”ר ירושלים אירחה את הפועל תל אביב בטדי. בסיום, הקבוצה מהבירה יצאה עם ידה על העליונה עם 0:1, המשיכה בעונה המופלאה שלה ונצמדה שוב להפועל באר שבע בפסגה.
המשחק נפתח בטירוף. אחרי מצבים טובים לשתי הקבוצות הגיעה דקה גורלית במיוחד, דקה אותה דניאל דאפה יעדיף לשכוח. רועי אלקוקין כבש לזכות האדומים, אך השער נפסל לאחר שהחלוץ הצעיר הסתיר למיגל סילבה בעמדת נבדל. בהתקפה שאחריה, כדור קרן שעלה לרחבה הגיע לירדן שועה שכבש מקרוב, כשמי ששבר את קו הנבדל הוא אותו דניאל דאפה.
הקצב הגבוה נמשך גם לאחר השער. החבורה של אליניב ברדה העזה, תקפה וניסתה לאיים על השער, אך ללא הצלחה, בעוד הצהובים שחורים עמדו טוב והגיעו למספר מצבים טובים, אך שתי הקבוצות לא מצאו את הרשת ולהפסקה בית״ר ירושלים ירדה ביתרון.
בחצי השני הקצב ירד משמעותית. האורחת הרבו לאבד, לא היו מספיק מרוכזים בחלק האחרון, כשמנגד החבורה של ברק יצחיק הצליחה לייצר איומים מסוכנים, שלא מצאו את הרשת. בתוספת הזמן, אנאס מחמיד ספג כרטיס אדום ישיר אחרי עבירה מכוערת, והעמיק את הבעיות של הפועל תל אביב.
כאמור, בסיום בית״ר ירושלים ניצחה 0:1, ניצחון שהמשיך רצף של שמונה משחקים ברצף ללא הפסד, מתוכם שבעה ניצחונות, והפער מהפועל באר שבע במקום הראשון חזר לשתי נקודות. במקביל, הפער ממכבי תל אביב במקום השלישי גדל לשש נקודות. מנגד, הפועל תל אביב נעצרה אחרי ארבעה משחקים ללא הפסד, כשהיא במקום החמישי בטבלה.
מחצית שניה
-
'90+8
- זה נגמר! בית״ר ירושלים ניצחה 0:1 את הפועל תל אביב
-
'90+7
- עבירה מכוערת של אנאס מחמיד, ששלח אגרוף לחזהו של גיל כהן. הוואר התערב בצדק והחלוץ הורחק
-
'90+5
- מאיימבו שגה ואיבד כדור, קאלו שלח בעיטה מסובבת מכ-25 מטרים שחלפה ממש ליד הקורה
-
'90+2
- הגבהה לרחבה עברה את סילבה שיצא רע, הכדור היה בדרך לרוי קורין, אך ירדן כהן שלח רגל ארוכה והציל שער בטוח
-
'87
- לוקאס פלקאו ספג כרטיס צהוב
-
'86
- לויזו בעט מסף הרחבה, סילבה קלט בלי בעיה
-
'85
- עמית למקין ספג כרטיס צהוב
-
'84
- בית״ר יצאה להתקפת מעבר, קאלו חדר לרחבה ושלח בעיטה חדה למסגרת, שוב אסף צור ירד בזמן והדף
-
'83
- עומר אצילי ספג כרטיס צהוב ראשון הערב
-
'79
- זיו בן שימול נכנס על חשבונו של דור מיכה
-
'79
- חילוף כפול גם בבית״ר ירושלים. גיל כהן נכנס במקום גדראני שיצא בעקבות פציעה
-
'78
- אנדריאן קראייב יצא גם הוא, ארי כהן נכנס במקומו
-
'78
- עוד חילוף כפול בהפועל תל אביב. אנאס מחמיד נכנס במקום דניאל דאפה
-
'77
- לויזו הכניס כדור גובה לרחבה, קראייב הגיע ראשון, אך נגח החוצה
-
'75
- כדור רוחב נכנס לרחבה, אצילי גנב את הבעיטה לקאלו ושלח אותה לשמיים
-
'70
- דקות טובות של הירושלמים. כדור קרן הוגבה לרחבה, מורזוב הגיע ונגח למסגרת, שוב אסף צור במקום קלט
-
'69
- שוב אצילי כמעט כבש, עוד בעיטה טובה שלו לשער נהדפה על ידי צור שזינק נהדר
-
'68
- אצילי שלח בעיטה נהדרת, אסף צור היה במקום והדף טוב
-
'67
- רועי אלקוקין פינה את מקומו לרוי קורין
-
'67
- חילוף כפול בהפועל תל אביב. עמית למקין נכנס במקום עמרי אלטמן
-
'60
- גם ירדן שועה סיים את חלקו במשחק, טימוטי מוזי עלה במקומו
-
'56
- אלימלך לא יכול היה להמשיך אחרי הפגיעה בראשו, גריגורי מורוזוב נכנס במקומו
-
'50
- התנגשות ראשים חריפה בין רועי אלקוקין לרועי אלימלך, שניהם קיבלו טיפול על הדשא
מחצית ראשונה
-
'44
- התקפה יפה של בית״ר ירושלים הסתיימה אצל עומר אצילי, שמתוך הרחבה בעט חזק, אך נבלם על ידי הגנת האדומים. הכדור הגיע ליונה באגף, שניסה להכניס רוחב, אף אסף צור היה במקום וקלט
-
'40
- בעשר הדקות האחרונות הקצב מעט נרגע, הפועל ת״א שלטה מעט יותר, אך בית״ר ירושלים עמדה יפה
-
'30
- אלטמן ניגש לבעוט כדור נייח בזווית אלכסונית כ-20 מטרים מהשער, סובב את הכדור נהדר לחיבור הרחוק, אך פספס במעט את המסגרת
-
'22
- אחרי ההצלה הגדולה מהמצב של לויזו, סילבה נפגע בברכו ושכב במשך דקות על הדשא, במהלכן קיבל טיפול. השוער חזר והמשיך לשחק
-
'16
- כדור גדול של דאפה השאיר את לויזו באחד על אחד מול סילבה, הקפריסאי לקח מקדמה ארוכה מדי ובעט על גופו של סילבה שיצא נהדר. קראייב בעט את הריבאונד אך הכדור נבלם ויצא לקרן
-
'13
- שער! בית״ר ירושלים עלתה ל-0:1: כדור קרן עלה לרחבה, קרבאלי נגח כדור שהגיע לרגליו של שועה, האחרון בעט מקרוב פנימה. תחילה, השער נפסל בטענת נבדל, אך בוואר שינו את ההחלטה אחרי שדאפה שבר את קו הנבדל
-
'10
- התקפה טובה של הפועל תל אביב הסתיימה ברוחב של קרייב לאלקוקין, האחרון בעט בנגיעה, סחט הדיפה מסילבה ואז כבש את הריבאונד. השער נפסל, כשדניאל דאפה עמד מול סילבה בזמן הבעיטה והסתיר לו כשהוא בעמדת נבדל ברורה
-
'9
- לא ככה קיוותה הפועל תל אביב לפתוח את המשחק. שחר פיבן נפצע ולא יכול היה להמשיך, טל ארצ׳ל נכנס במקומו בחילוף כפוי ומוקדם
-
'6
- קאלו ניסה את מזלו עם בעיטה מחוץ לרחבה, אך לא פגש את המסגרת
-
'4
- עדי יונה קיבל כדור בתוך הרחבה וממצב טוב בעט לידיים של אסף צור
-
'1
- השופט יגאל פריד הוציא את המשחק לדרך!