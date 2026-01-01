חזק במרוץ: בית''ר ירושלים גברה על הפועל ת''א

דעת המבקר

השחקן המצטיין ירדן כהן, ציון: 7

שיחק נהדר על הקו, גם התקפה וגם הגנה. ירדן כהן, ציון: 7שיחק נהדר על הקו, גם התקפה וגם הגנה. השחקן המאכזב יזן נסאר, ציון: 4

לא בלט, סבל מההתקפה של בית״ר ירושלים על הקו ולא היה מספיק אפקטיבי במעברים. יזן נסאר, ציון: 4לא בלט, סבל מההתקפה של בית״ר ירושלים על הקו ולא היה מספיק אפקטיבי במעברים.

הרכבים וציונים

בכדורגל הישראלי, ישנם המפגשים שכל אוהד, לא משנה של איזה קבוצה, עוצר ויושב לראות בסקרנות. אחד מהמשחקים האלו קרו הערב (חמישי), כשבית”ר ירושלים אירחה את הפועל תל אביב בטדי. בסיום, הקבוצה מהבירה יצאה עם ידה על העליונה עם 0:1, המשיכה בעונה המופלאה שלה ונצמדה שוב להפועל באר שבע בפסגה.

המשחק נפתח בטירוף. אחרי מצבים טובים לשתי הקבוצות הגיעה דקה גורלית במיוחד, דקה אותה דניאל דאפה יעדיף לשכוח. רועי אלקוקין כבש לזכות האדומים, אך השער נפסל לאחר שהחלוץ הצעיר הסתיר למיגל סילבה בעמדת נבדל. בהתקפה שאחריה, כדור קרן שעלה לרחבה הגיע לירדן שועה שכבש מקרוב, כשמי ששבר את קו הנבדל הוא אותו דניאל דאפה.

הקצב הגבוה נמשך גם לאחר השער. החבורה של אליניב ברדה העזה, תקפה וניסתה לאיים על השער, אך ללא הצלחה, בעוד הצהובים שחורים עמדו טוב והגיעו למספר מצבים טובים, אך שתי הקבוצות לא מצאו את הרשת ולהפסקה בית״ר ירושלים ירדה ביתרון.

בחצי השני הקצב ירד משמעותית. האורחת הרבו לאבד, לא היו מספיק מרוכזים בחלק האחרון, כשמנגד החבורה של ברק יצחיק הצליחה לייצר איומים מסוכנים, שלא מצאו את הרשת. בתוספת הזמן, אנאס מחמיד ספג כרטיס אדום ישיר אחרי עבירה מכוערת, והעמיק את הבעיות של הפועל תל אביב.

כאמור, בסיום בית״ר ירושלים ניצחה 0:1, ניצחון שהמשיך רצף של שמונה משחקים ברצף ללא הפסד, מתוכם שבעה ניצחונות, והפער מהפועל באר שבע במקום הראשון חזר לשתי נקודות. במקביל, הפער ממכבי תל אביב במקום השלישי גדל לשש נקודות. מנגד, הפועל תל אביב נעצרה אחרי ארבעה משחקים ללא הפסד, כשהיא במקום החמישי בטבלה.