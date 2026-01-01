ההזדמנות של מנור סולומון להפסיק להיות נווד?

מנור סולומון יודע לבחור מועדונים היסטוריים. פיורנטינה, אליה צפוי הקיצוני הישראלי להצטרף בהשאלה בימים אלה, תהיה הקבוצה הרביעית בקריירה שלו אשר זכתה במפעלים האירופיים. הסגולים הניפו את גביע המחזיקות ב-1961, ולפיה היו ברשימתו של מנור שחטאר דונייצק (גביע אופ"א ב-2009), טוטנהאם (גביע המחזיקות ב-1963 וגביע אופ"א ב-1972 וב-1984) ו-ויאריאל (הליגה האירופית ב-2021). חשוב להזכיר גם כי לידס העפילה לגמר גביע האלופות ב-1975, וגם טוטנהאם ופיורנטינה הגיעו למעמד הזה בתקופות שונות לגמרי. ואם זה לא מספיק, פולהאם עלתה לגמר הליגה האירופית ב-2010. בסך הכל, יהיו ברזומה שלו 6 קבוצות שהגיעו לגמר אירופי.

זהו שיא ישראלי. יוסי בניון שיחק ב-4 קבוצות שיש להן גמר אירופי בהיסטוריה, ווסטהאם, ליברפול, צ'לסי וארסנל. אייל ברקוביץ' היה ב-3 קבוצות כאלה, ווסטהאם, סלטיק ומנצ'סטר סיטי. גם לרוני רוזנטל יש 3 קבוצות, ברוז', ליברפול וטוטנהאם. כך גם טל בן חיים עם צ'לסי, מנצ'סטר סיטי ו-ווסטהאם. סולומון מדורג במקום הראשון באופן בלעדי, המעבר לפיורנטינה יגדיל את הפער, והוא רק בן 26. מי יודע מה עוד מצפה לו בהמשך?

העניין הוא כי המשמעות המעשית של הנתון הסטטיסטי החביב הזה זניחה, כל עוד סולומון לא מקבל הזדמנות לממש את הפוטנציאל שלו על הדשא. יציבות חשובה בכדורגל, וזה משהו שחסר מאוד למנור מאז נטש את אוקראינה בקיץ 2022 בצל המלחמה הרצחנית שהחל פוטין. בשחטאר היה לו מסלול עקבי למעלה, והוא אף זהר לפרקים בליגת האלופות. מאז עזב את שחטאר הפך סולומון לנווד, והחתימה בטוטנהאם בקיץ 2023 התבררה בדיעבד כטעות. המועדון הלונדוני לא סומך על הישראלי מאז הפציעה במניסקוס שחיסלה את עונתו הראשונה בקבוצה, וסולומון יתחיל כעת השאלה שלישית תוך שנה וחצי.

השאלה שלישית בשנה וחצי. סולומון (IMAGO)

הקדנציה בלידס בעונה שעברה הייתה מצוינת, ומנור היה שחקן מפתח בדרך לעליה לפרמייר ליג, אבל זה בכל זאת היה במסגרת ליגת המשנה. המעבר לקריסטל פאלאס, שהביעה בו עניין אמיתי, נפל ברגע האחרון באוגוסט, וכך נולד הרעיון להגיע לוויאריאל ממש על סף סגירת חלון ההעבות. על הנייר, זה היה מהלך מבטיח ומסקרן, והליגה הספרדית בהחלט התאימה לכישוריו של סולומון.

בשני המשחקים הראשונים שלו הוא נכנס והיה אחראי לניצחונות, עם בישול מול אוססונה ושער לרשת סביליה. ואולם, זה לא עזר והוא יובש על הספסל על ידי המאמן מרסלינו שהעדיף באופן מובהק שחקנים אחרים בתפקידו, ויש רבים מדי כאלה. כאשר הגיע הישראלי לצוללת הצהובה, היא סבלה ממכת פציעות. כשכל הכוכבים כשירים, התברר שאין לקבוצה עניין לתת אשראי לשחקן מושאל, בעוד היא רצה בצמרת הגבוהה.

פתח טוב, אבל בהמשך מיעט לקבל דקות. סולומון (IMAGO)

אז הנה לכם תפנית חדה מאוד. בניגוד מוחלט ל-ויאריאל, פיורנטינה חווה עונת בלהות ומדוברת באופן סנסציוני ביותר במקום האחרון בטבלה. ובניגוד מוחלט לוויאריאל, אין בסגל שלה אף שחקן עם מאפיינים דומים לסולומון. למה? כי הסגולים לא משחקים במערך הרלוונטי מבחינתו. השיטה הקבועה שלהם היא 2-5-3, כלומר שלושה בלמים, שלושה קשרים מרכזיים ושני שחקני אגף שסוגרים את כל הקו – מה שמכונה באנגלית wingback.

בעונה שעברה, עם רפאלה פלאדינו על הקווים, שיחקה פיורנטינה במשחקים רבים במערך שונה בתכלית, 4-2-3-1, עם שחקני אגף התקפיים. אלה שאיישו את התפקידים המדוברים עזבו את המועדון בקיץ. אנדראה קולפאני, שהיה מושאל ממונצה, חזר למועדונו שירד לליגה השניה. מייקל פולרונשו סיים אף הוא את תקופת ההשאלה. לוקאס בלטראן הארגנטינאי הושאל לוולנסיה. ריקארדו סוטיל הושאל ללצ'ה.

לא הוחתמו כלל שחקנים במקומם, כי המאמן החדש סטפאנו פיולי לא היה מעוניין בפרופיל מסוג זה. הוא כבר פוטר בנובמבר, ומחליפו פאולו ואנולי ממשיך לשחק עם שלושה בלמים ושני wingbacks, גם כי זו השיטה המועדפת מבחינתו, אבל בעיקר כי זה מה שיש לו. בעבר, יישם ואנולי גם מערכים אחרים בהתחשב בסגל השחקנים שעמד לרשותו. בעונה שעברה שיחקה טורינו שלו 4-2-3-1, הוא הלך לא פעם על 4-3-3 כמאמן ונציה, וכאשר הדריך את נבחרת איטליה עד גיל 19 דגל לרוב ב-4-4-2. לפיכך, הוא לא יעמוד על הרגליים האחוריות אם יידרש לשינוי.

שחקני ואוהדי פיורנטינה (IMAGO)

והשינוי הזה עשוי להתרחש. בינתיים גם המנהל הספורטיבי, דניאלה פראדה, לקח אחריות על רצף הכישלונות המחפיר והתפטר. במקומו צפוי להתמנות בקרוב פאביו פראטיצ'י, איש יובנטוס לשעבר שעבד בשנים האחרונות בטוטנהאם. ההגעה של סולומון רומזת כי ההנהלה החדשה סבורה כי השיטה הקיימת לא עובדת, ויש להחתים שחקנים חדשים שיאפשרו לשנות אותה. הישראלי הוא אופציה נוחה לצורך כך, והקשר ההדוק של פראטיצ'י לתרנגולים הופך את המעבר לקל הרבה יותר.

יש יסוד סביר להניח שסולומון לא יהיה היחיד שיצטרף לסגולים בינואר. המטרה היא להימנע מירידה בלתי נתפסת, כאשר ברקע השמועות על כך שהבעלים האמריקאי רוקו קומיסו איבד עניין במועדון ושוקל למכור אותו תמורת כחצי מיליארד אירו. אי אפשר לשווק במחיר כזה מועדון בליגה השנייה, ולכן נדרשת השקעה מסוימת כאן ועכשיו. סולומון, שמגיע על תקן מושאל, אפילו לא מצריך השקעה משמעותית.

פאביו פראטיצ'י (רויטרס)

למעשה, מנור ישמח מאוד אם יגיעו חברים חדשים בעמדות שהוא מסוגל למלא, כי בלעדיהם לא יהיה לו זכות קיום בפיורנטינה. הוא יעיל במערך 4-2-3-1 או ב-4-3-3, ומסוגל באופן עקרוני להשתלב גם ב-4-4-2 או ב-3-4-3. אין לו יכולת לסגור את כל האגף, לא פיזית, לא טכנית ולא טקטית. אין לו גם סיכוי להיכנס לתפקיד הפליימייקר בפיורנטינה, הן כי הוא לא ממש קיים בקבוצה, הן כי הוא הרבה פחות מנוסה בו, והן כי אלברט גודמונדסון האיסלנדי יעשה את העבודה טוב יותר אם יידרש לכך.

לצורך העניין, אם יחליט ואנולי לשחק עם סולומון באגף השמאלי, הוא יזדקק גם לכדורגלן שמסוגל למלא את המשבצת הזו באגף הימני. אם סולומון ישחק מימין, צריך שיהיה מישהו שיעשה אותו דבר משמאל. עניין של סימטריה. עקרונית, גודמונדסון מסוגל להיכנס לעניינים בשני התסריטים, אך זה לא אידאלי.

כאן המקום לציין כי המשבר בפיורנטינה פסיכולוגי יותר מאשר מקצועי, ואתם מוזמנים לקרוא את הכתבה שפירסמנו עליו רק לפני שבועיים כאשר הסגולים השלימו 15 משחקים ללא ניצחון מאז פתיחת הליגה. עובדה היא כי מויסה קין, שהיה סגן מלך השערים באיטליה בעונה שעברה עם 19 כדורים ברשת, מוביל כיום את הליגה כולה במדד השערים הצפויים. הוא פשוט מבזבז את רובן המוחלט של ההזדמנויות. פיורנטינה כולה מובילה את הליגה ביצירת מצבי הבקעה בכדורים נייחים, אך לא מנצלת אותם. בסופו של דבר, היא אף התפוצצה עם 1:5 על אודינזה במחזור ה-16, אבל חזרה להחטיא כאשר הפסידה 1:0 בפארמה במשחק האחרון בשנת 2025 אותה סיימה כנועלת הטבלה.

מויסה קין (IMAGO)

המחשבה על ירידת ליגה, ועוד בדיוק לפני חגיגות 100 שנה להיווסדו של המועדון, מוציאה את האוהדים מדעתם. אצטדיון ארטמיו פראנקי אמנם נראה בימים אלה כמו אתר בנייה במסגרת השיפוצים שלא צפויים להסתיים במועד, אבל היציעים שעדיין פעילים מאכלסים אוהדים עם תשוקה עצומה לכדורגל. סולומון מגיע לקבוצה עם חומר שחקנים טוב שהייתה צפויה להיות בחלק העליון של הטבלה. פיולי אפילו העז לדבר על העפלה לליגת האלופות. ההפסדים ערערו מאוד את ביטחונם העצמי של השחקנים, וכך נוצר כדור שלג שלא נעצר עד היום, אך חוסר המזל אמור להתאזן בסופו של דבר, ויהיה נהדר אם לסולומון יהיה חלק בכך.

במידה שתשונה שיטת המשחק ויהיה למנור מקום טבעי במערך, הוא ישתף פעולה עם קין, גודמונדסון, וגם אדין דז'קו הוותיק. אין ספק שיהיו לו אופציות מעולות לכדורי הרוחב. באופן כללי אין לישראלי מה להפסיד מבחינה תדמיתית. על שחקנים מושאלים, במיוחד אלה שמגיעים לשם התחלה לחצי עונה, לא מופעל לחץ מיוחד. אם יוכיח את עצמו ויהיה ברשימת הכוכבים שהצילו את מועדון הפאר מקריסה, הוא יזכה לכבוד של מלכים. אם לא יעשה זאת, מעטים מאוד יזכרו את פועלו, ואיש לא יפיל את התיק עליו. היחיד שיכעס באמת על סולומון בתסריט כזה יהיה סולומון עצמו.

יזכה לכבוד של מלכים? סולומון (IMAGO)

כי זהו צ'אנס קריטי להותיר חותם במועדון גדול בעל היסטוריה עשירה, ואז אולי גם להפוך את ההשאלה להחתמה קבועה. עם כל הכבוד לרשימת הקבוצות הנוצצת בקריירה של מנור, הוא לא יכול להמשיך לתת לה להתארך עוד ועוד. אי אפשר לפתח קריירה איכותית במסגרת חיי נוודות. המטרה המרכזית שלו בפיורנטינה צריכה להיות לתקוע יתד ולהישאר בעיר הטוסקנית היפה לתקופה ארוכה יחסית. אם יחזור שוב לטוטנהאם בקיץ, ובהנהלת התרנגולים שוב ישברו את הראש מה לעשות איתו, זה לא ייגמר טוב.