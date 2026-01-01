יום ראשון, 04.01.2026 שעה 12:50
 ליגה ב צפון א 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
00-00בית"ר נהריה7
00-00מכבי בני אבטין8
00-00מכבי בני ג'דידה9
00-00מכבי אחווה שעב10
00-00מ.כ. שפרעם11
00-00איחוד בני סמיע12
00-00בני מג'אר13
00-00הפועל כאוכב14
00-00מכבי בני אבו סנאן15
00-00מ.ס. צעירי כפר מנדא16
 ליגה ב דרום א 
3713-3315הפועל לוד1
3514-3215הפועל מחנה יהודה2
3214-4215מכבי עמישב פ"ת3
3213-2115בית"ר ר"ג4
2520-2715הכח עמידר ר"ג5
2417-2215הפועל קרית אונו6
2320-2415הפועל הוד השרון7
1923-2315בית"ר כפ"ס8
1826-2415בית"ר ת"א חולון9
1824-2115מ.ס. בני יפו אורתודוקסים10
1520-1814א.ס חולון מור 11
1421-1215בית"ר פ"ת12
1438-1515מכבי כפר יונה 13
1122-1815עירוני בית דגן14
734-1514הפועל כפר קאסם15
441-1315בני ג'לג'וליה 16
 ליגה ב דרום ב 
358-3215מ.כ. שדרות1
3212-3015עירוני בית שמש2
2816-3215מ.ס. שיכון המזרח3
2717-3915עירוני אשקלון4
2712-3115מ.ס. רמלה5
2718-2915בני אילת6
2621-2115בני אשדוד7
2522-3315מכבי נתיבות8
2326-4515הפועל שגב שלום9
2318-3715מ.כ. ערד10
2123-3215הפועל ירוחם11
2019-2215איחוד צעירי אבו גוש 12
1232-1915בית"ר קרית גת13
645-1615מכבי באר יעקב 14
553-2015מכבי ב"ש15
098-215מכבי שעריים16

ביה"ד לא הקל בקריאות הגזעניות מצד אור עקיבא

לאחר דחיית הדיון, עו"ד נעם ליובין השית על הקבוצה קנס כספי בגובה 8,000 שקלים וגם הפחתת 2 נקודות ע"ת עד תום עונת 2025/26. גם ערן לוי נכח בדיון

כדורים (יונתן גינזבורג)
כדורים (יונתן גינזבורג)

פעם שלישית בעונת המשחקים 2025/26 שמ.כ אור עקיבא עולה לדין תחת סעיף האישום "קריאות גזעניות ו/או פוגעניות". כולל הדיון מאתמול, בו נכח גם שחקן הקבוצה, ערן לוי, השית בית הדין המשמעתי כנגד המועדון סכום כולל של לא פחות מ-18,000 אלף שקלים. מדובר בקבוצה בליגה ב' ובכל זאת, בהתאחדות לא מקלים בנושא ובצדק.

אתמול, בפני הדיין, עו"ד נעם ליובין, עלתה לדין מ.כ אור עקיבא, בגין סעיף האישום "קריאות גזעניות ו/או פוגעניות". בדיון נכחו ערן לוי, השחקן, כאמור, של הקבוצה, יחד עם עו"ד שי אליאס, שייצג את המועדון בתיק. לאחר ששמע את הצדדים, העו"ד פסק כי הקבוצה אשמה תחת הסעיף והשית כנגדה קנס כספי בגובה 8,000 שקלים, לא פחות.

מעבר לכך, השית עו"ד ליובין עונש על תנאי של הפחתת שתי נקודות, זאת בכל הרשעה בעבירה של קריאות גזעניות ו/או פוגעניות עד תום העונה הנוכחית, 2025/26. כזכור, ב-09/10 קבע הדיין, עו"ד ישראל שמעוני, על הפחתת נקודה אחת בפועל ממאזנה של הקבוצה, נוכח "הרשעה שלישית בקריאות גזעניות תוך פחות מחצי שנה", ציין דאז.

העונש אתמול הושת כנגד מ.כ אור עקיבא, נוכח הקריאות מצד הקהל בהתמודדות מול מ.ס טירת הכרמל, במסגרת המחזור ה-13 בליגה ב' צפון ב'. "בין היתר הופנו לעבר עוזר שופט מספר 2, אשר עמד בצד יציע הקהל, קריאות כגון: ‘אתה ערבי מחבל’ ו’שני הקוונים ערבים מחבלים’. הקריאות נשמעו באופן ברור ובקול רם", ציין השופט בדו"ח שלו.

מאז הוקם המועדון, בעונת המשחקים 2020/21, שש פעמים עלה לדין בגין "קריאות גזעניות ו/או פוגעניות". מחודש פברואר 2025 ועד לחודש דצמבר 2025 המועדון, הן כחלק מליגה ג' והן כחלק מליגה ב' עלה לדין חמש פעמים כבר. אין ספק כי הודעת אגף הספורט באור עקיבא, יחד עם הקבוצה, זו שהועברה באחרונה, הגיעה בדיוק בזמן.

במוצאי השבת (03/10), במסגרת המחזור ה-15 בליגה ב' צפון ב', מ.כ אור עקיבא תצא למשחק חוץ מול איחוד בני באקה, כאשר המשחק ייערך בשעה 19:45 במגרש הסינתטי בבאקה אל גרבייה, כאשר גם הפעם, במועדון, יחד עם אגף הספורט בעיר, יפעלו באפס סובלנות כלפי אוהדים אשר יוציאו מפיהם קריאות גזעניות ו/או פוגעניות כלפי היריבה ו/או קהל אוהדיה ו/או השופטים.

רק לאחרונה "אגף הספורט - אור עקיבא" הוציא הודעה בנושא וכך כתב: "הנחיות חשובות! אוהדים יקרים, בעקבות דרישת פיפ”א וההתאחדות לכדורגל להחמיר את הענישה בנוגע לקריאות גזעניות, בכוונת המועדון להגביר את האכיפה במגרשים בנושא זה. אוהדים/ות שייתפסו קוראים גזעניות מכל סוג שהוא, לרבות שירים בעלי אופי גזעני ייענשו בחומרה.

"עפ”י התקנות החדשות, קריאות גזעניות במגרשים עלולה להוביל להעמדה לדין וענישה חמורה כגון הפסקת משחקים, הפחת נקודות, ואפילו הורדת ליגה. המועדון יגלה אפס סובלנות בנושא וינקוט הליכים משמעתיים כנגד אוהדים שייתפסו. הענישה עשויה לכלול הרחקה מהמגרש, והשתת הקנס שיספוג המועדון על האוהד/ת. אור עקיבא אומרת לא לאלימות לא לגזענות”.

