"בכוונת המועדון להגביר את האכיפה בגזענות"

במ.כ אור עקיבא החליטו להעביר הודעה חשובה לקהל אוהדיה, בדבר דרישות פיפ"א וההתאחדות לכדורגל להחמיר את הענישה בנוגע לקריאות גזעניות. לפני כחודשיים פורסם ב-ONE כי החל מהחודש (דצמבר) גזענות תוביל לעונשי הפסד טכני וירידת ליגה. פעמיים העונה הקבוצה עלתה לדין בעקבות קריאות גזעניות או פוגעניות וספגה קנסות בגובה 15,000 ש"ח.

בדיון האחרון שנערך ביחס ל"קריאות גזעניות ו/או פוגעניות", מ.כ אור עקיבא יצאה אשמה, כשהדיין, עו"ד ישראל שמעוני, ציין בסוף פסוק "הרשעה שלישית בקריאות גזעניות תוך פחות מחצי שנה". על כך, מלבד הקנס הכספי, הפחית לקבוצת הבוגרים מליגה ב' צפון ב' נקודה אחת בפועל. ב-16/10, נוכח התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדיה, נפסק כנגדה קנס של 2,000 שקלים.

יש לציין כי אתמול (רביעי) היה אמור להתקיים דיון נוסף בעניינה של מ.כ אור עקיבא, בגין סעיף האישום "קריאות גזעניות ו/או פוגעניות", נוכח מה שארע במשחק מול מ.ס טירת הכרמל מיום 19/12. "אתה מחבל ערבי", "שני הקוונים ערבים מחבלים", צוין בדו"ח השופט. "לבקשת הנאשמת ותגובת התובע, הנני מאשר את דחיית מועד הדיון בשבוע ימים", ציין הדיין, עו"ד נעם ליובין.

מאז הוקם המועדון, בעונת המשחקים 2020/21, חמש פעמים עלה לדין בגין "קריאות גזעניות ו/או פוגעניות" (שש פעמים, אם כוללים את הדיון שנדחה מאתמול). מחודש פברואר 2025 ועד לחודש אוקטובר 2025 המועדון, הן כחלק מליגה ג' והן כחלק מליגה ב' עלה לדין ארבע פעמים כבר. אין ספק שהודעת אגף הספורט באור עקיבא, יחד עם הקבוצה, מגיעה בזמן.

מחר (26/12), במסגרת המחזור ה-14 בליגה ב' צפון ב', מ.כ אור עקיבא תארח בביתה את מ.ס צעירי כפר כנא, שירדה בעל כורחה לליגה ב', נוכח הסדר טיעון מול ההתאחדות לכדורגל. המשחק ייערך בשעה 13:00 ובמועדון, יחד עם אגף הספורט בעיר, יפעלו באפס סובלנות כלפי אוהדים אשר יוציאו מפיהם קריאות גזעניות ו/או פוגעניות כלפי היריבה וקהל אוהדיה.

וכך נכתב בהודעת "אגף הספורט - אור עקיבא": "הנחיות חשובות! אוהדים יקרים, בעקבות דרישת פיפ”א וההתאחדות לכדורגל להחמיר את הענישה בנוגע לקריאות גזעניות, בכוונת המועדון להגביר את האכיפה במגרשים בנושא זה. אוהדים/ות שייתפסו קוראים גזעניות מכל סוג שהוא, לרבות שירים בעלי אופי גזעני ייענשו בחומרה".

על פי התקנות החדשות, קריאות גזעניות במגרשים עלולה להוביל להעמדה לדין וענישה חמורה כגון הפסקת משחקים, הפחת נקודות, ואפילו הורדת ליגה. המועדון יגלה אפס סובלנות בנושא וינקוט הליכים משמעתיים כנגד אוהדים שייתפסו. הענישה עשויה לכלול הרחקה מהמגרש, והשתת הקנס שיספוג המועדון על האוהד/ת. אור עקיבא אומרת לא לאלימות לא לגזענות”.