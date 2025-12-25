יום חמישי, 25.12.2025 שעה 11:22
ליגה ב' 25-26
 ליגה ב צפון א 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
00-00בית"ר נהריה7
00-00מכבי בני אבטין8
00-00מכבי בני ג'דידה9
00-00מכבי אחווה שעב10
00-00מ.כ. שפרעם11
00-00איחוד בני סמיע12
00-00בני מג'אר13
00-00הפועל כאוכב14
00-00מכבי בני אבו סנאן15
00-00מ.ס. צעירי כפר מנדא16
 ליגה ב דרום א 
197-178הפועל לוד1
1810-238מכבי עמישב פ"ת2
174-148הפועל מחנה יהודה3
1610-128בית"ר ר"ג4
158-188הכח עמידר ר"ג5
128-138הפועל הוד השרון6
1211-148בית"ר כפ"ס7
1212-138הפועל קרית אונו8
1116-178בית"ר ת"א חולון9
108-128א.ס חולון מור 10
1017-148מ.ס. בני יפו אורתודוקסים11
811-68בית"ר פ"ת12
726-88מכבי כפר יונה 13
511-88עירוני בית דגן14
223-98הפועל כפר קאסם15
123-78בני ג'לג'וליה 16
 ליגה ב דרום ב 
164-188מכבי נתיבות1
166-138עירוני בית שמש2
158-258הפועל ירוחם3
155-208מ.ס. רמלה4
155-137מ.כ. שדרות5
157-148בני אילת6
147-158מ.ס. שיכון המזרח7
1310-167בני אשדוד8
119-128מ.כ. ערד9
911-148עירוני אשקלון10
914-138בית"ר קרית גת11
911-108איחוד צעירי אבו גוש 12
817-168הפועל שגב שלום13
424-118מכבי ב"ש14
428-118מכבי באר יעקב 15
056-18מכבי שעריים16

"בכוונת המועדון להגביר את האכיפה בגזענות"

אגף הספורט באור עקיבא, בשם המועדון מליגה ב', העביר הודעה בדבר ההערות הפוגעניות מצד הקהל במגרשים. העונה, כבר פעמיים נענשה הקבוצה בנושא המדובר

|
שחקני מ.כ. אור עקיבא (אגף הספורט - אור עקיבא)
שחקני מ.כ. אור עקיבא (אגף הספורט - אור עקיבא)

במ.כ אור עקיבא החליטו להעביר הודעה חשובה לקהל אוהדיה, בדבר דרישות פיפ"א וההתאחדות לכדורגל להחמיר את הענישה בנוגע לקריאות גזעניות. לפני כחודשיים פורסם ב-ONE כי החל מהחודש (דצמבר) גזענות תוביל לעונשי הפסד טכני וירידת ליגה. פעמיים העונה הקבוצה עלתה לדין בעקבות קריאות גזעניות או פוגעניות וספגה קנסות בגובה 15,000 ש"ח.

בדיון האחרון שנערך ביחס ל"קריאות גזעניות ו/או פוגעניות", מ.כ אור עקיבא יצאה אשמה, כשהדיין, עו"ד ישראל שמעוני, ציין בסוף פסוק "הרשעה שלישית בקריאות גזעניות תוך פחות מחצי שנה". על כך, מלבד הקנס הכספי, הפחית לקבוצת הבוגרים מליגה ב' צפון ב' נקודה אחת בפועל. ב-16/10, נוכח התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדיה, נפסק כנגדה קנס של 2,000 שקלים.

יש לציין כי אתמול (רביעי) היה אמור להתקיים דיון נוסף בעניינה של מ.כ אור עקיבא, בגין סעיף האישום "קריאות גזעניות ו/או פוגעניות", נוכח מה שארע במשחק מול מ.ס טירת הכרמל מיום 19/12. "אתה מחבל ערבי", "שני הקוונים ערבים מחבלים", צוין בדו"ח השופט. "לבקשת הנאשמת ותגובת התובע, הנני מאשר את דחיית מועד הדיון בשבוע ימים", ציין הדיין, עו"ד נעם ליובין.

מאז הוקם המועדון, בעונת המשחקים 2020/21, חמש פעמים עלה לדין בגין "קריאות גזעניות ו/או פוגעניות" (שש פעמים, אם כוללים את הדיון שנדחה מאתמול). מחודש פברואר 2025 ועד לחודש אוקטובר 2025 המועדון, הן כחלק מליגה ג' והן כחלק מליגה ב' עלה לדין ארבע פעמים כבר. אין ספק שהודעת אגף הספורט באור עקיבא, יחד עם הקבוצה, מגיעה בזמן.

מחר (26/12), במסגרת המחזור ה-14 בליגה ב' צפון ב', מ.כ אור עקיבא תארח בביתה את מ.ס צעירי כפר כנא, שירדה בעל כורחה לליגה ב', נוכח הסדר טיעון מול ההתאחדות לכדורגל. המשחק ייערך בשעה 13:00 ובמועדון, יחד עם אגף הספורט בעיר, יפעלו באפס סובלנות כלפי אוהדים אשר יוציאו מפיהם קריאות גזעניות ו/או פוגעניות כלפי היריבה וקהל אוהדיה.

וכך נכתב בהודעת "אגף הספורט - אור עקיבא": "הנחיות חשובות! אוהדים יקרים, בעקבות דרישת פיפ”א וההתאחדות לכדורגל להחמיר את הענישה בנוגע לקריאות גזעניות, בכוונת המועדון להגביר את האכיפה במגרשים בנושא זה. אוהדים/ות שייתפסו קוראים גזעניות מכל סוג שהוא, לרבות שירים בעלי אופי גזעני ייענשו בחומרה".

על פי התקנות החדשות, קריאות גזעניות במגרשים עלולה להוביל להעמדה לדין וענישה חמורה כגון הפסקת משחקים, הפחת נקודות, ואפילו הורדת ליגה. המועדון יגלה אפס סובלנות בנושא וינקוט הליכים משמעתיים כנגד אוהדים שייתפסו. הענישה עשויה לכלול הרחקה מהמגרש, והשתת הקנס שיספוג המועדון על האוהד/ת. אור עקיבא אומרת לא לאלימות לא לגזענות”.

