שחקן ליגה ב' שפגע בקוון הורחק עד תום העונה

בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל לא הקל כלל עם אדם בדיר, שחקנה לשעבר של הפועל כפר קאסם שועאע, מליגה ב' דרום א'. כזכור, המשחק בין הפועל כפר קאסם שועאע לא.ס חולון מור לא הגיע לסיומו, נוכח חבטה מצד השחקן לעברו של הקוון, כפי שפורסם ב-ONE. המאמן ציין כי השחקן סיים את דרכו במועדון, כשהוא כלל לא העלה בדעתו להגיב או להביא התנצלות בנושא.

נוכח כך, אדם בדיר, עלה אתמול (רביעי) לדין בגין שלושה סעיפי אישום: "פגיעה גופנית בשופט המשחק", "העלבת שופט המשחק" ו"הפרת סדר", כשבשני הסעיפים הראשונים יצא השחקן אשם ובסעיף האחרון יצא זכאי. נוכח כך, השית הדיין, עו"ד ישראל שמעוני, על השחקן, עונש הרחקה, בפועל, עד לתאריך 31/07/2026, כלומר עד תום העונה הנוכחית, 2025/26.

בדיון עצמו, אליו לא הגיע השחקן, אדם בדיר, נכחו מול הדיין ולדימיר טרסנקו, שופט המשחק וכך גם אברהים קאווי סרסור, מאמן הפועל כפר קאסם שועאע. המועדון, יצא אשם אף הוא תחת הסעיף "פגיעה גופנית בשופט המשחק" ועל כך נענש בקנס כספי בגובה 3,000 שקלים ועונש על תנאי בדמות הפסקת פעילות, בכל הרשעה חוזרת באחריות להפסקת המשחק. נקבע גם 0:3 טכני לחולון.

כדור כדורגל (יונתן גינזבורג)

פרוטוקול הדיון

מר סרסור: "אדם בדין לא יגיע לדיון".

מר טרסנקו: "אני שפטתי את המשחק הנדון. אני רשמתי את הדו"ח שהקריא ביה"ד. הוא נרשם כשעתיים לאחר המשחק. אני מאשר את הדו"ח. רציתי להוסיף שגם מנהל הקבוצה וגם המאמן באו בסיום התנצלו ואמרו שבאסה שזה קרה והשחקן בייש אותם.

"רשמתי את זה בדו"ח. שלחתי את הדו"ח למשבץ והוא הורה לי לא לכתוב את זה בדו"ח אלא להגיד את זה בדיון. אני לא ראיתי שהשחקן פגע בחזה של העוזר. ברגע שזה קרה הייתי עם פנים לשחקנים ושמעתי את העוזר מגיע אלי ואומר שהשחקן נתן לו מכה. התחיל בלגן והעוזר אמר שנתן לו מכות וביקש כי אפסיק את המשחק.

"שרקתי להפסקת המשחק. הגעתי לחדר הלבשה, התקשרתי למשבץ ושאלתי מה לעשות והוא אמר לי שלא להמשיך במשחק. בקשר לדפיקות בדלת בסיום, נאמר לי כי אלה היו דפיקות של המאבטחים שרצו לדעת אם ממשיכים או לא".

מר סרסור: "השיפוט היה טוב. המשחק היה למופת. לא הבנתי על מה הופסק המשחק. אדם בדיר הוא מלך השערים שלי. לפני כמה חודשים חבר שלו נפטר והוא לקח את זה קשה. אדם בדיר תפס לשופט את היד ודיבר לא יפה. אדם הורחק, הוא יוצא ופתאום אני מסתכל ורואה שהקוון מתפרץ ואומר לשופט להפסיק את המשחק.

"לא ראיתי את המגע בין המורחק לקוון. לא יודע למה אדם בדיר לא הגיע למשחק. התנהגותו פסולה ואני העפתי אותו מהקבוצה וניתקתי אותו מהקבוצה בווטסאפ. הוא תפס את היד וקילל את השופט והגיע לו להיות מורחק אבל למה הקוון מתפרץ ומבקש להפסיק את המשחק. השחקן שלי אשם ותן לו הרחקה לשמונה משחקים".

החלטה

"עדות השופט הדו"ח שהגיש וגרסת נציג הקבוצה מתכנסות למסקנה אחת: מחמת פגיעה גופנית של בדיר אדם (אשר בחר שלא להתייצב לדיון) הופסק המשחק מיום 26/12/25 בין הנאשמת לקבוצת א.ס מור חולון. לאלה יש להוסיף כי הראיות מלמדות כי הלה גם תפס את ידו של השופט טרם הרחקתו וקילל אותו בסמוך לאחר מכן".

דו"ח השופט

"תיאור האירוע: בדקה ה-86 שרקתי לעבירה לטובת קבוצת א.ס חולון מור. כוונתי הייתה להוציא כרטיס צהוב לשחקן של הפועל כפר קאסם בגין העבירה. ברגע זה, שחקן מספר 16 של הפועל כפר קאסם (להלן: "השחקן") רץ לעברי בצורה מאיימת, תפס את ידי בחוזקה כדי למנוע ממני להוציא את הכרטיס, והחל לצרוח לעברי: "אתה פראייר! למה אתה שורק על זה?!

"בשל המגע הפיזי והתנהגותו המבזה, הוריתי לשחקן על כרטיס אדום וביקשתי ממנו לעזוב את תחומי המגרש. בזמן יציאתו, השחקן המשיך להטיח קללות קשות כלפי צוות השיפוט. בעודו עובר ליד עוזר השופט (יובל נויברג), השחקן הניף את ידו בתנועה מאיימת וחבט בחוזקה בחזהו של עוזר השופט”.

החלטה על הפסקת המשחק: “לאור האלימות הפיזית כלפי צוות השיפוט ותחושת חוסר הביטחון במגרש, החלטתי על הפסקת המשחק באופן מיידי בדקה ה-86. צוות השיפוט ירד לחדר ההלבשה בליווי”.

לאחר המשחק: “בזמן שהותנו בחדר השופטים, נשמעו דפיקות חזקות וחוזרות על הדלת מצד גורמים שלא זוהו, מה שאילץ אותנו להזמין ניידת משטרה למקום כדי לאבטח את יציאתנו מהאצטדיון.; הפסקת משחק; פיצוץ משחק".