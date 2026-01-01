יום חמישי, 01.01.2026 שעה 08:41
3816-3816הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2519-2915הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

פדראו: השנה הקשה בחיי, איבדתי הכל חוץ מאמונה

בלם חיפה שפצוע כבר תקופה ארוכה בפוסט כואב: " שום דבר אינו מקרי ושום כאב אינו נמשך לנצח. אני בטוח ששנת 2026 תהיה התשובה לכל מה שסמכתי עליו"

|
פדראו (עמרי שטיין)
פדראו (עמרי שטיין)

פדראו נחת במכבי חיפה בקיץ 2024 עם ציפיות גבוהות במיוחד, אחרי שהמועדון שילם כ-1.3 מיליון אירו לפורטימוננסה. תחילת הדרך שלו נראתה חיובית, כאשר זכה לקרדיט מלא ופתח בהרכב בעשרה משחקים רצופים, אך אז הגיע המפנה הראשון עם פציעה בברך שעצרה את התנופה והשביתה אותו לתקופה של כחודשיים.

הבלם הברזילאי ניסה לחזור לפעילות יותר מפעם אחת, אולם בכל ניסיון כזה הגוף לא שיתף פעולה. באפריל הגיע רגע השבר המשמעותי ביותר, כאשר הברך שוב נפגעה והפעם בצורה חמורה שהובילה להיעדרות ממושכת, שממנה כבר לא חזר למגרשים במשחק רשמי.

לקראת העונה הנוכחית בחיפה קיוו שפדראו סוף סוף יוכל להשתלב ולהפוך לשחקן משמעותי, במיוחד בתקופה שבה עבדולאי סק נשלח לאליפות אפריקה. בפועל, גם הפעם הניסיונות להעלות קצב ולהתקרב לחזרה מלאה נקטעו בזה אחר זה, כאשר הברך המשיכה לבגוד בו.

פדראו (עמרי שטיין)פדראו (עמרי שטיין)

בשבוע שעבר עבר פדראו ניתוח ארתרוסקופיה, והאי ודאות סביב מועד החזרה שלו רק גדלה. נכון לעכשיו, לא ברור מתי יוכל לשוב לאימונים מלאים ומתי יחזור להופיע על הדשא.

אמש שיתף הבלם פוסט אישי ומטלטל בחשבון האינסטגרם שלו, שבו סיכם את התקופה הקשה שעבר. “השנה הקשה ביותר בחיי מגיעה לסיומה, שנה שבה איבדתי הכול מלבד האמונה. שנה שבה גיליתי עד כמה אני חזק באמת”, כתב.

הסטורי של פדראו (צילום מסך)הסטורי של פדראו (צילום מסך)

בהמשך הוסיף: “למרות הכל, אני רק רוצה להודות לאלוהים על כל מה שעשה בחיי. שום דבר אינו מקרי ושום כאב אינו נמשך לנצח. אני בטוח ששנת 2026 תהיה התשובה לכל מה שסמכתי עליו, גם אם לא תמיד הבנתי את הדרך”.

