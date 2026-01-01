יום חמישי, 01.01.2026 שעה 11:48
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

כך ברצלונה מתכוונת להקל על עזיבת טר שטגן

השוער צריך להחליט אם לחפש דק' משחק במקום אחר כדי להגיע למונדיאל, או להישאר בברצלונה בתפקיד משני. ג'ירונה מוכנה לשלם רק מיליון אירו מתוך שכרו

|
מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)
מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

במקביל ליום הראשון של השנה האזרחית החדשה, נפתח היום חלון ההעברות של החורף. בעוד שעדיין לא ברור אם ברצלונה תוכל לצרף שחקנים כדי לחזק את ההגנה, דבר שתלוי באפשרויות הקיימות בשוק ובמצב הפייר פליי הפיננסי, בשלב זה התרחיש הסביר יותר הוא עזיבות. באופן ספציפי, הדלת עשויה להיפתח עבור מארק-אנדרה טר שטגן.

הבחירה של המועדון בקיץ האחרון לעמדת השוער הייתה ז’ואן גארסיה, ולמרות שהשוער הגרמני החלים לחלוטין מניתוח הגב שעבר ביולי ואף שיחק במשחק הפתיחה של גביע המלך מול גוודלחרה, הכוונה של ברצלונה ושל האנזי פליק ברורה: ז’ואן גארסיה הוא השוער הראשון.

לאור המצב הזה, טר שטגן הוא זה שצריך להחליט מה לעשות עם עתידו. הוא יכול לבחור למצוא קבוצה שבה יקבל דקות משחק וכך יהיה מועמד להגיע למונדיאל, לאחר שגם מאמן הנבחרת שלו וגם המנהל הספורטיבי של נבחרת גרמניה הזהירו אותו שאם הוא רוצה להיות בטורניר בארצות הברית, מקסיקו וקנדה, הוא חייב לשחק באופן קבוע במועדון, או לחלופין להישאר בברצלונה ולקבל תפקיד משני.

מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

למרות שכרו הגבוה, ברצלונה מוכנה להקל על יציאה שלו בהשאלה כבר בינואר, גם במחיר של ספיגת חלק גדול משכרו. ג’ירונה מיצבה את עצמה כמועמדת לצרף את טר שטגן, כאשר מאמנה מיצ’ל שיבח אותו השבוע, זאת לאחר שדומיניק ליבקוביץ’ סירב לשחק בגביע המלך במטרה לעזוב בהשאלה לגנואה בינואר.

למרות שג’ירונה יכולה להרשות לעצמה לשלם רק מיליון אירו מתוך שכרו של השחקן, ברצלונה לא תתנגד למעבר של טר שטגן למועדון הקטלוני כחלק מניסיונותיה להקל על עזיבתו, מאחר שמדובר בדרך עבור השחקן לחזור לשחק ולהציב את עצמו באור הזרקורים, במיוחד בשנה של מונדיאל, ולאחר מכן להחליט על עתידו בקיץ.

