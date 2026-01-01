יום חמישי, 01.01.2026 שעה 16:13
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
79%3277-346929דטרויט פיסטונס
67%3085-323727ניו יורק ניקס
64%3086-330028בוסטון סלטיקס
59%3135-317827פילדלפיה 76'
55%3634-369531קליבלנד קאבלירס
54%3304-337728מיאמי היט
53%3418-342530טורונטו ראפטורס
52%3519-345129שיקגו בולס
50%3248-324428אורלנדו מג'יק
45%3728-370431אטלנטה הוקס
40%3472-335830מילווקי באקס
35%2965-286526ברוקלין נטס
34%3407-335529שארלוט הורנטס
25%3469-317928וושינגטון וויזארדס
17%3620-331130אינדיאנה פייסרס
 מערב 
86%3019-339428אוקלהומה ת'אנדר
72%3433-364529דנבר נאגטס
70%3083-323227סן אנטוניו ספרס
69%2910-315326יוסטון רוקטס
63%3462-355930מינסוטה טימברוולבס
62%3050-300426לוס אנג'לס לייקרס
57%3389-349430גולדן סטייט ווריורס
57%3184-324528פיניקס סאנס
41%3390-334929ממפיס גריזליס
40%3603-349630פורטלנד בלייזרס
39%3550-342128יוטה ג'אז
37%3507-339930דאלאס מאבריקס
32%3150-310428לוס אנג'לס קליפרס
28%3541-323429סקרמנטו קינגס
26%3814-357531ניו אורלינס פליקנס

36 לשמפאני בניצחון על הניקס, וומבניאמה נפצע

כוכב הספרס (31 נקודות) ירד בצליעה ב-132:134, אך הרגיע, 29 לברונסון. סל ניצחון דרמטי למקולום מול מילווקי, 33 ליאניס, דנבר הסתדרה בלי יוקיץ'

|
ויקטור וומבניאמה (רויטרס)
ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

שנת 2026 נפתחה ב-NBA עם מספר משחקים: סן אנטוניו שרדה רגעי חרדה סביב ויקטור וומבניאמה בדרך לניצחון צמוד על ניו יורק, וושינגטון הדהימה את מילווקי עם סל ניצחון בשנייה האחרונה, דנבר הסתדרה בלי ניקולה יוקיץ’ מול טורונטו, ושיקגו ניצחה את ניו אורלינס בסגל חסר.

סן אנטוניו – ניו יורק 132:134

ג’וליאן שמפאני רשם את משחק חייו עם שיא קריירה של 36 נקודות והוליך את הספרס לניצחון דרמטי על הניקס, במשחק רווי מתח שכלל גם פציעה מדאיגה של וומבניאמה. הכוכב הצרפתי סיים עם 31 נקודות ו-13 ריבאונדים ב־24 דקות בלבד, לפני שירד מהפרקט בצליעה לאחר מתיחה בברך, אך חזר לספסל בדקות הסיום והרגיע את הקהל הביתי. וומבניאמה רשם גם ציון דרך מרשים כשהפך לשחקן הגבוה בהיסטוריה שמגיע ל-300 שלשות בזמן הקצר ביותר.

הספרס מחקו פיגור דו-ספרתי ברבע האחרון עם 30:41, כאשר שמפאני צלף 12 נקודות ברבע הרביעי בלבד, כולל ארבע שלשות מחמש זריקות, וסיים עם 11 מ-17 לשלוש. דיארון פוקס הוסיף 26 נקודות וקלדון ג’ונסון 19. ג’יילן ברונסון קלע 29 נקודות לניקס ואף כמעט שלח את המשחק להארכה עם שלשה על הבאזר, אך זה לא הספיק. מיילס מקברייד עלה מהספסל כדי לקלוע 21 נקודות, 20 היו לקארל אנתוני טאונס ולג’ורדן קלרקסון.

גג'יילן ברונסון מול ג'וליאן שמפאני (רויטרס)

מילווקי – וושינגטון 114:113

סי.ג’יי מקולום היה גיבור המשחק עם סל ניצחון מכריע בשנייה האחרונה, שהעניק לוויזארדס ניצחון חוץ יוקרתי על הבאקס. אלכס סאר (11 ריבאונדים) ובאב קרינגטון הובילו את קלעי האורחת עם 20 נקודות כל אחד, מקולום סיים עם 18.

יאניס אנטטוקומפו סיפק ערב גדול עם 33 נקודות ו-15 ריבאונדים, אך הבאקס שוב לא הצליחו לשמור על יציבות בדקות ההכרעה. ריצת 3:13 של וושינגטון ברבע הרביעי העניקה לה יתרון משמעותי, ומילווקי אמנם חזרה למשחק, אך נכנעה לסיום קר רוח של מקולום.

כריס מידלטון חוגג עם סי.גכריס מידלטון חוגג עם סי.ג'יי מקולום (רויטרס)

טורונטו – דנבר 106:103

ללא ניקולה יוקיץ’ הפצוע בברכו, הנאגטס הצליחה לקטוע רצף של שני הפסדים ולרשום ניצחון חוץ קשה בקנדה. פייטון ווטסון בלט עם 24 נקודות, ג’מאל מארי הוסיף 21, יונאס ולאנצ’יונאס 17 והנאגטס החזיקו מעמד למרות סגל חסר במיוחד ופציעה נוספת של האחרון במהלך המשחק.

טורונטו כבר חשבה שכפתה הארכה, אך שלשה של ברנדון אינגרם על הבאזר נפסלה לאחר בדיקת וידאו. אינגרם סיים עם 30 נקודות, עמנואל קוויקלי קלע 20, סקוטי בארנס רשם טריפל דאבל של 20 נקודות, 14 ריבאונדים ו-10 אסיסטים, אך זה לא הספיק מול דנבר, שרשמה ניצחון חמישי רצוף על הראפטורס.

אוהדי דנבר (רויטרס)אוהדי דנבר (רויטרס)

שיקגו – ניו אורלינס 118:134

למרות היעדרם של שני הקלעים המובילים שלהם – ג’וש גידי וקובי ווייט, הבולס סיפקו הופעה התקפית מרשימה והביסו. אייזק אוקורו קבע שיא עונתי עם 24 נקודות, טרה ג’ונס הוסיף 20 נקודות ו-12 אסיסטים, וכל חמישיית הבולס סיימה בדאבל פיגרס.

זאיון וויליאמסון ניסה להשאיר את הפליקנס בתמונה עם 31 נקודות, וג’ורדן פול תרם 26 מהספסל, אך ניו אורלינס ספגה הפסד חמישי ברציפות. שיקגו שלטה בקצב, הענישה במתפרצות ופתחה פער דו-ספרתי ברבע האחרון, בדרך לניצחון משכנע ומעודד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */