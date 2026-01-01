יום חמישי, 01.01.2026 שעה 08:42
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2519-2915הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

בהפועל ב"ש נושמים לרווחה: חמצן לכל המערכת

האדומים מרוצים מה-1:4 על הפועל י-ם, אך מסייגים: "יש עוד מה לתקן, עדיין רחוק ממה שאנחנו מצפים". קאנגווה נחת בישראל, מחמאות לזלטאנוביץ' וגנאח

|
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)

הפועל באר שבע חוזרת לעניינים. אחרי התבוסה המשפילה בחוץ לעירוני טבריה במחזור הקודם, החבורה של רן קוז'וק הצליחה להתאושש אמש (רביעי) בזכות ניצחון חשוב 1:4 בטרנר על הפועל ירושלים. 

"הניצחון הזה כמו אוויר, חמצן לכל המערכת", סיכמו בבירת הנגב, "פתחנו את המשחק גרוע, כמו המחצית השנייה בטבריה, כאילו לא למדנו כלום, אבל הצלחנו להתאושש וגם להציג כדורגל טוב. זה עוד רחוק ממה שאנחנו מצפים, יש עוד בעיות שצריך לתקן. המבחן שלנו כעת זה לחזור לנצח בחוץ וסכנין זה עוד מבחן בדרך". 

בבאר שבע שחררו הרבה לחץ אחרי הניצחון והיו מרוצים מאוד מהמחצית השנייה שהזכירה תקופות טובות יותר העונה. במועדון החמיאו לרן קוז'וק שידע להכין את הקבוצה אחרי הלה הקשה נגד טבריה. קוז'וק החמיא לשחקנים על האופן שהתמודדו עם הפיגור וידעו להרים את עצמם תוך כדי המשחק וגיבה את המחליפים נגד שדרות שקיבלו לא מעט ביקורות.

רן קוזרן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)

איגור זלאטנוביץ’ שהחמיץ בהתחלה, אבל כבש שער גדול בעקב, קיבל מחמאות, כמו גם אמיר גנאח שכבש שער ראשון העונה. גם שי אליאס שנכנס במחצית השנייה כבש שער נהדר בנגיחה והוא השחקן הראשון העונה שנכנס לסטטיסטיקה כשחקן שעולה מהספסל וכובש. 

בבאר שבע שמחים מחזרתו של קינגס קאנגווה מנבחרת זמביה אחרי שהודחה השבוע מאליפות אפריקה. קאנגווה שוחח עם רן קוז'וק ומנהל הקבוצה אביתר אילוז ואמר שיגיע בזמן לקראת בני סכנין, כאשר נחת הלילה בישראל ויגיע לאימון הבוקר. בקבוצה כיום מבינים שהחשיבות של קאנגווה משמעותית במערך ומקווים שחזרתו תרים את היכולת של כל הקבוצה במשחקים הקרובים. 

קינגס קאנגווה (רדאד גקינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)

כמו כן, בקבוצה מהנגב ממשיכים באיתור מועמדים בכירים שיוכלו לחזק את הסגל בצורה משמעותית. המטרה של קוז'וק להתחזק בקשר אחורי ושני קיצוניים שאחד מהם יוכל לשחק כחלוץ. בבאר שבע מנסים גם אפשרויות בהעברה חופשית והשאלה עם אופציה בסיום העונה.

