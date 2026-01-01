ב"ש עברה מבחן חשוב, אך סכנין מבחן חשוב יותר

הפועל באר שבע חוזרת לעניינים. אחרי התבוסה המשפילה בחוץ לעירוני טבריה במחזור הקודם, החבורה של רן קוז'וק הצליחה להתאושש אמש (רביעי) בזכות ניצחון חשוב 1:4 בטרנר על הפועל ירושלים.

איציק כלפי ודובב גבאי עם פרק נוסף בפודקאסט הפועל באר שבע בערוץ הפודקאסטים של ONE מסכמים את הניצחון החשוב של באר שבע עם מחמאות לניהול המשחק של רן קוז'וק, חגיגות השער הבכורה של שחקן שעולה ספסל, איגור זלאטנוביץ’ וחשיבות שער הבכורה של אמיר גנאח.

עוד בפרק: מבחן האופי החשוב שעברה ב״ש, מחמאות לגיא מזרחי שהוסיף עוד בישול נהדר, האם איתי חזות צריך לקבל יותר קרדיט בעתיד, החזרה של קינגס קאנגווה, מתקרבים לפתיחת חלון ההעברות, וההכנות לסכנין בדוחא.