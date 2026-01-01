יום חמישי, 01.01.2026 שעה 07:12
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2519-2915הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

ב"ש עברה מבחן חשוב, אך סכנין מבחן חשוב יותר

האזינו לפודקאסט: השבחים לניהול המשחק של קוז'וק, חשיבות גול הבכורה של גנאח, המחמאות למזרחי, האם חזות צריך לקבל יותר קרדיט ולקראת חלון ההעברות

|
שחקני הפועל באר שבע בטירוף (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע בטירוף (מרטין גוטדאמק)

הפועל באר שבע חוזרת לעניינים. אחרי התבוסה המשפילה בחוץ לעירוני טבריה במחזור הקודם, החבורה של רן קוז'וק הצליחה להתאושש אמש (רביעי) בזכות ניצחון חשוב 1:4 בטרנר על הפועל ירושלים. 

איציק כלפי ודובב גבאי עם פרק נוסף בפודקאסט הפועל באר שבע בערוץ הפודקאסטים של ONE מסכמים את הניצחון החשוב של באר שבע עם מחמאות לניהול המשחק של רן קוז'וק, חגיגות השער הבכורה של שחקן שעולה ספסל, איגור זלאטנוביץ’ וחשיבות שער הבכורה של אמיר גנאח.

עוד בפרק: מבחן האופי החשוב שעברה ב״ש, מחמאות לגיא מזרחי שהוסיף עוד בישול נהדר, האם איתי חזות צריך לקבל יותר קרדיט בעתיד, החזרה של קינגס קאנגווה, מתקרבים לפתיחת חלון ההעברות, וההכנות לסכנין בדוחא.

