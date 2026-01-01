יום חמישי, 01.01.2026 שעה 16:13
79%3277-346929דטרויט פיסטונס
67%3085-323727ניו יורק ניקס
64%3086-330028בוסטון סלטיקס
59%3135-317827פילדלפיה 76'
55%3634-369531קליבלנד קאבלירס
54%3304-337728מיאמי היט
53%3418-342530טורונטו ראפטורס
52%3519-345129שיקגו בולס
50%3248-324428אורלנדו מג'יק
45%3728-370431אטלנטה הוקס
40%3472-335830מילווקי באקס
35%2965-286526ברוקלין נטס
34%3407-335529שארלוט הורנטס
25%3469-317928וושינגטון וויזארדס
17%3620-331130אינדיאנה פייסרס
 מערב 
86%3019-339428אוקלהומה ת'אנדר
72%3433-364529דנבר נאגטס
70%3083-323227סן אנטוניו ספרס
69%2910-315326יוסטון רוקטס
63%3462-355930מינסוטה טימברוולבס
62%3050-300426לוס אנג'לס לייקרס
57%3389-349430גולדן סטייט ווריורס
57%3184-324528פיניקס סאנס
41%3390-334929ממפיס גריזליס
40%3603-349630פורטלנד בלייזרס
39%3550-342128יוטה ג'אז
37%3507-339930דאלאס מאבריקס
32%3150-310428לוס אנג'לס קליפרס
28%3541-323429סקרמנטו קינגס
26%3814-357531ניו אורלינס פליקנס

"דני אבדיה מצא את עצמו בטריטוריה לא מוכרת"

בארה"ב פרגנו לישראלי על ההופעה מול הת'אנדר ("בלייזר אמיתי, חסר פחד ומוכן לספוג מגע"), אך סימנו את הבעיה שבה נתקל. וגם: מאמן היריבה החמיא לו

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה קלע הלילה (בין רביעי לחמישי) 17 נקודות והוסיף 7 ריבאונדים ו-7 אסיסטים בהפסד 124:95 של פורטלנד לאוקלהומה, שהיה ה-20 של הטרייל בלייזרס העונה. בתקשורת האמריקאית ניתחו את המשחק של הישראלי ומאמן היריבה פרגן.

“דני אבדיה מצא את עצמו בטריטוריה לא מוכרת”, נכתב בארה”ב. “דני אבדיה הוא טרייל בלייזר אמיתי. חוקר חסר פחד שלא מחפש שבילים אל הטבעת, אלא יוצר אותם, מוריד את הראש ומוכן לספוג מגע. זו אחת הסיבות המרכזיות לכך שהפורוורד של פורטלנד הגיע עם ממוצע של 9.7 זריקות עונשין למשחק, נתון שמציב אותו במקום השני ב-NBA. מעליו נמצא רק לוקה דונצ’יץ’ עם 11.8”.

“אבל כאשר אבדיה ניסה לפלס את דרכו אל הטבעת כבר בתחילת הרבע הראשון עם חדירה אגרסיבית, הוא נתקל בטריטוריה לא מוכרת. הגנה של הת’אנדר שהיא צפופה מדי כדי לעבור דרכה, ומסוכנת לא פחות, מאחר שהיא מאוישת בשומרים מהטובים בליגה. בין אותם שומרים נמצא גם שיי גילג’ס אלכסנדר, שעצר את החדירה של אבדיה כאשר שלח יד חדה למטה וחטף את הכדור. לא נשרקה עבירה, למרות מאמציו של אבדיה להבליט את המגע”, הוסיפו בארה”ב.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

“זה התברר כדפוס שחזר על עצמו, כאשר אוקלהומה הגנה על אבדיה לאורך כל הערב מבלי לבצע עבירות. היא השתמשה בידיים פעילות ומדויקות כדי לחטוף כדורים בחדירות, והפגינה משמעת בסגירות על הקלעים כאשר אתגרה זריקות מבלי להיכנס לרגל המתוחה שלו”, טענו.

מאמן אוקלהומה מארק דייגנולט נשאל על הדרך שבה קבוצתו הגנה על דני אבדיה והגבילה אותו ל-7 זריקות עונשין, מתחת לממוצע שלו שעומד על 9.7, ואמר: “היה ברור שיהיו לו מספר הזדמנויות לזרוק. הוא הולך להיות במצב התקפי כל הזמן. ועדיין צריך להיות פיזיים מולו. חשבתי שהמשמעת שלנו הייתה די טובה”.

