"סולומון יכול להשתלב היטב, אך לא יציל לבדו"

מנור סולומון יהפוך לעזיבה השנייה של ויאריאל בחלון ההעברות של החורף ויצטרף רשמית לפיורנטינה עד לסיום העונה בהשאלה מטוטנהאם. ב’מארקה’ התייחסו למעבר של הישראלי לארץ המגף ולסיום דרכו אצל הצוללת הצהובה ובתקשורת האירופית ניתחו איך תיראה תרומתו לוויולה.

“הידיעה אינה מפתיעה את ויאריאל, שכבר הייתה מודעת לרצונותיו של השחקן. סולומון, שהגיע בהשאלה מטוטנהאם, לא הצליח לזכות באמונו של מרסלינו ונשאר אופציה שנעשה בה שימוש מועט יחסית. לכן החליט השחקן להפעיל סעיף בהסכם ההשאלה שמאפשר לו לעזוב את המועדון באופן חד צדדי כבר בחורף הנוכחי”, נכתב ב’מארקה’.

סולומון השתתף ב-11 משחקים בלבד בכל המסגרות, פתח בהרכב בשלושה מהם, כבש שער אחד וסיפק בישול אחד. את חסרונו אמור למלא טיאגו פרננדס, שחקן ארגנטינאי שמגיע מוולס, והחתמתו צפויה להיות מוכרזת רשמית על ידי ויאריאל בקרוב.

מנור סולומון (IMAGO)

ב-’Yahoo’ ניתחו: “סולומון, קיצוני שמאלי ברגל ימין, טוב הן פיזית והן טכנית. הוא בעיקר שחקן דריבל שיכול לחתוך לאמצע כדי להכין מצבים לחברים או לאיים בעצמו על השער. הוא היה פורה במיוחד בלידס בצ’מפיונשיפ, עם 10 שערים ו-12 בישולים, שני נתוני שיא בקריירה שלו, אך לא הצליח לשחזר את התפוקה הסטטיסטית הזו בליגות הבכירות שבהן שיחק. עם זאת, לאור הרקע שלו והמועדונים שבהם שיחק לאחרונה, ברור שמדובר בשחקן מוכשר שיכול להיות בורג שימושי כשהוא על המגרש”.

“אלא שזה בדיוק הסיפור שלו. מאז עונת 2020/21 הוא שיחק ביותר מ-20 משחקי ליגה רק פעמיים”, הוסיפו. “פציעות ברך השאירו אותו מחוץ למגרשים במשך רוב שנתיים, ובעיות בשריר התאומים ובשריר הירך האחורית השביתו אותו כמעט ארבעה חודשים נוספים בשנה שעברה. הוא התקשה לקבל דקות משחק בצוללת הצהובה, פתח בהרכב במשחק אחד בלבד ועלה מהספסל 11 פעמים, עם ממוצע של 32 דקות למשחק. הנתונים של שער אחד ו-4 בישולים נראים מרשימים על הנייר, אך 3 מהבישולים הגיעו בגביע המלך מול סיודאד דה לוסנה מהליגה החמישית”.

באירופה המשיכו לנתח: “אם פאולו ואנולי רוצה להמשיך להשתמש במערך עם קיצונים, סולומון בהחלט יכול להתאים. המהירות והישירות שלו עשויות ליצור איזון טוב עם הנטייה של אלברט גודמונדסון למשחק מסירות מורכב יותר, והוספת שחקן עם היכולות הפיזיות שלו תוכל לפחות למתוח את הגנות היריב לעומק, ולהקל במעט על מויסה קין בהיבט הזה. מבחינה טקטית, הוא יכול להשתלב היטב אם יישאר בריא ויתחבר לחבריו החדשים”.

מנור סולומון (IMAGO)

פאביו פראטיצ’י היה אחראי להבאת סולומון לצפון לונדון, ואף שההשעיה שלו גרמה לכך שהורחק מכל פעילות הקשורה לכדורגל עוד לפני שההעברה יצאה לפועל, אין ספק שהוא היה גורם מרכזי בזיהוי השחקן ובשכנועו להצטרף לספרס בהעברה חופשית. המהלך הזה עשוי לפתוח צינור חדש בין המועדונים, כאשר המנהל הספורטיבי העתידי של פיורנטינה מתחיל למשוך בחוטים.

“כמובן, בשל נסיבות שאינן קשורות לכדורגל, המהלך הזה מושך תשומת לב רבה ברשתות החברתיות וימשיך לעשות זאת. בשל אופיין של הרשתות החברתיות, שהן כמעט לחלוטין דבר רע, חלק גדול מתשומת הלב הזו הוא שלילי”, נכתב באירופה. בכלי התקשורת טענו: “אנשים רבים משתמשים במלחמה כתירוץ כדי להפיץ אנטישמיות בזויה”.

באירופה סיכמו: “גם בעולם הטוב ביותר האפשרי, שאינו העולם הזה, הוא לא יציל לבדו את העונה. מצד שני, גם אף שחקן אחד לא יעשה זאת. יידרשו הרבה אנשים, חלקם כבר במועדון וחלקם עדיין לא, לעבוד יחד כדי לתקן את הגרסה הנוכחית של הוויולה, וגם אז יידרש לא מעט מזל כדי שכל הכוכבים יסתדרו בצורה מושלמת”.