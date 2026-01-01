בדרך החוצה: אנצו מארסקה על סף עזיבת צ'לסי

משבר חריף בצ’לסי: אנצו מארסקה נמצא על סף סיום דרכו במועדון, לאחר קריסה מוחלטת ביחסים בינו לבין הנהלת הקבוצה. חוסר הוודאות סביב מעמדו של המאמן האיטלקי נמשך כבר מספר שבועות, ובמועדון מעריכים כי הפרידה עשויה להתרחש כבר היום, עם פתיחת השנה האזרחית החדשה.

צ’לסי צפויה לקיים שיחות חירום בנוגע לעתידו של מארסקה, כאשר ההערכה היא שהוא לא יעמוד על הקווים במשחק החוץ הקרוב מול מנצ’סטר סיטי ביום ראשון. המאמן ספג שריקות בוז מהקהל בסטמפורד ברידג’ במהלך ה-2:2 המאכזב מול בורנמות’, ובסביבת המועדון נטען כי הוא עצמו מעוניין לעזוב. עם זאת, לא ברור אם יסכים לעשות זאת ללא פיצוי, כאשר חוזהו תקף עד 2029 עם אופציה לעונה נוספת.

צ’לסי, שניצחה רק פעם אחת בשבעת משחקי הליגה האחרונים שלה, החלה לאבד סבלנות כלפי מארסקה. לא רק ההחלטות המקצועיות במהלך המשחקים עמדו במוקד הביקורת, אלא בעיקר התנהלותו מחוץ למגרש. נקודת המפנה הגיעה לאחר הניצחון על אברטון ב-13 בדצמבר, אז דיבר מארסקה על “48 השעות הגרועות ביותר” שעבר במועדון, אמירה מעורפלת שהותירה את הנהלת צ’לסי מבולבלת ויצרה מתיחות משמעותית.

מארסקה (IMAGO)

במועדון ראו בדברים הללו פגיעה עצמית ראשונה מבין כמה. מארסקה סירב להסביר למה התכוון כשאמר ש”אנשים רבים” לא תמכו בו לפני משחק אברטון, והשתיקה הזו הגבירה את הלחישות על בעיות מאחורי הקלעים. בתוך כך, צ’לסי איבדה העונה 15 נקודות ממצבים שבהם הובילה בליגה, נתון שהכביד עוד יותר על מעמדו.

המתיחות החריפה לאחר משחק בורנמות’, כאשר מארסקה לא הופיע למסיבת העיתונאים בטענה שאינו חש בטוב. מי שדיבר במקומו היה עוזרו ווילי קבאז’רו, שאמר כי המאמן סבל מבעיה בריאותית במשך יומיים. עם זאת, בהמשך נטען כי מארסקה הבהיר שאינו מעוניין לקיים את חובותיו התקשורתיות, וכי הוא שוקל את צעדיו לאחר שהתאכזב מחלקים בפרויקט של צ’לסי.

בהנהלת המועדון לא אהבו את חוסר היציבות והאיתותים הסותרים, והם צפויים להגיב בהתאם. בתחילה הייתה נכונות לתת למארסקה זמן כדי להוציא את הקבוצה מהמשבר, אם כי גם אז הובהר כי המשך התוצאות החלשות מעבר לינואר עלול לעלות לו במשרתו. כעת, נראה שההכרעה תגיע מוקדם מהצפוי.

אנצו מארסקה (רויטרס)

צ’לסי כבר מחזיקה בתוכניות גיבוי. אחד השמות שעלו הוא ליאם רוזניור, מאמן שטרסבורג, מועדון השותף לצ’לסי, שנחשב מזה זמן למועמד טבעי להחליף את מארסקה. רוזניור הרשים בליגה הצרפתית, אך מינויו יהיה תלוי גם ביכולתה של שטרסבורג למצוא מחליף ראוי בשלב הזה של העונה.

אם מארסקה אכן יעזוב, צ’לסי תצא לחיפוש אחר המאמן הקבוע החמישי שלה מאז רכישת המועדון ב-2022. במועדון מעדיפים להימנע משינויים במהלך העונה, בין היתר בשל הזיכרון הטרי מפיטוריהם של תומאס טוכל וגרהאם פוטר בעונה הראשונה והכאוטית של הבעלות החדשה. בתחילה התכוונו לדחות כל החלטה עד לסיום העונה, אך דצמבר הבעייתי טרף את הקלפים.

מארסקה הגיע לתקופה הנוכחית מעמדה חזקה יחסית, אחרי ניצחון 0:3 על ברצלונה בליגת האלופות ותיקו 1:1 מול ארסנל בסוף נובמבר. אלא שמאז הגיע רצף משחקים חלש, הפסדים ללידס, אטאלנטה ואסטון וילה, ביקורת על חילופים וטקטיקה, ובעיקר התנהלות שיצרה מתיחות פנימית. למרות ההכרה בכך שנאלץ להסתדר תקופות ארוכות ללא לוי קולוויל וקול פאלמר, הקהל איבד סבלנות, ובחילוף של פאלמר מול בורנמות’ נשמעו קריאות: “אתה לא יודע מה אתה עושה”. בצ’לסי מבהירים: הסבלנות קיימת, אך גם לה יש גבול.