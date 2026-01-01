יום חמישי, 01.01.2026 שעה 07:30
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
4512-3719ארסנל1
4017-4318מנצ'סטר סיטי2
3923-3019אסטון וילה3
3226-3018ליברפול4
3021-3219צ'לסי5
3029-3319מנצ'סטר יונייטד6
2818-2018סנדרלנד7
2820-2019אברטון8
2626-2818ברנטפורד9
2624-2619ניוקאסל10
2620-2118קריסטל פאלאס11
2626-2518פולהאם12
2523-2718טוטנהאם13
2527-2819ברייטון14
2335-2919בורנמות'15
2032-2518לידס16
1830-1819נוטינגהאם פורסט17
1438-2119ווסטהאם18
1237-2019ברנלי19
340-1119וולבס20

בדרך החוצה: אנצו מארסקה על סף עזיבת צ'לסי

בתקשורת האנגלית מדווחים על קריסה מוחלטת ביחסים בין המאמן להנהלת הבלוז, מה שצפוי להוביל לסיום דרכו אצל אלופת העולם. ההודעה הרשמית תצא היום?

|
אנצו מארסקה (רויטרס)
אנצו מארסקה (רויטרס)

משבר חריף בצ’לסי: אנצו מארסקה נמצא על סף סיום דרכו במועדון, לאחר קריסה מוחלטת ביחסים בינו לבין הנהלת הקבוצה. חוסר הוודאות סביב מעמדו של המאמן האיטלקי נמשך כבר מספר שבועות, ובמועדון מעריכים כי הפרידה עשויה להתרחש כבר היום, עם פתיחת השנה האזרחית החדשה.

צ’לסי צפויה לקיים שיחות חירום בנוגע לעתידו של מארסקה, כאשר ההערכה היא שהוא לא יעמוד על הקווים במשחק החוץ הקרוב מול מנצ’סטר סיטי ביום ראשון. המאמן ספג שריקות בוז מהקהל בסטמפורד ברידג’ במהלך ה-2:2 המאכזב מול בורנמות’, ובסביבת המועדון נטען כי הוא עצמו מעוניין לעזוב. עם זאת, לא ברור אם יסכים לעשות זאת ללא פיצוי, כאשר חוזהו תקף עד 2029 עם אופציה לעונה נוספת.

צ’לסי, שניצחה רק פעם אחת בשבעת משחקי הליגה האחרונים שלה, החלה לאבד סבלנות כלפי מארסקה. לא רק ההחלטות המקצועיות במהלך המשחקים עמדו במוקד הביקורת, אלא בעיקר התנהלותו מחוץ למגרש. נקודת המפנה הגיעה לאחר הניצחון על אברטון ב-13 בדצמבר, אז דיבר מארסקה על “48 השעות הגרועות ביותר” שעבר במועדון, אמירה מעורפלת שהותירה את הנהלת צ’לסי מבולבלת ויצרה מתיחות משמעותית.

מארסקה (IMAGO)מארסקה (IMAGO)

במועדון ראו בדברים הללו פגיעה עצמית ראשונה מבין כמה. מארסקה סירב להסביר למה התכוון כשאמר ש”אנשים רבים” לא תמכו בו לפני משחק אברטון, והשתיקה הזו הגבירה את הלחישות על בעיות מאחורי הקלעים. בתוך כך, צ’לסי איבדה העונה 15 נקודות ממצבים שבהם הובילה בליגה, נתון שהכביד עוד יותר על מעמדו.

המתיחות החריפה לאחר משחק בורנמות’, כאשר מארסקה לא הופיע למסיבת העיתונאים בטענה שאינו חש בטוב. מי שדיבר במקומו היה עוזרו ווילי קבאז’רו, שאמר כי המאמן סבל מבעיה בריאותית במשך יומיים. עם זאת, בהמשך נטען כי מארסקה הבהיר שאינו מעוניין לקיים את חובותיו התקשורתיות, וכי הוא שוקל את צעדיו לאחר שהתאכזב מחלקים בפרויקט של צ’לסי.

בהנהלת המועדון לא אהבו את חוסר היציבות והאיתותים הסותרים, והם צפויים להגיב בהתאם. בתחילה הייתה נכונות לתת למארסקה זמן כדי להוציא את הקבוצה מהמשבר, אם כי גם אז הובהר כי המשך התוצאות החלשות מעבר לינואר עלול לעלות לו במשרתו. כעת, נראה שההכרעה תגיע מוקדם מהצפוי.

אנצו מארסקה (רויטרס)אנצו מארסקה (רויטרס)

צ’לסי כבר מחזיקה בתוכניות גיבוי. אחד השמות שעלו הוא ליאם רוזניור, מאמן שטרסבורג, מועדון השותף לצ’לסי, שנחשב מזה זמן למועמד טבעי להחליף את מארסקה. רוזניור הרשים בליגה הצרפתית, אך מינויו יהיה תלוי גם ביכולתה של שטרסבורג למצוא מחליף ראוי בשלב הזה של העונה.

אם מארסקה אכן יעזוב, צ’לסי תצא לחיפוש אחר המאמן הקבוע החמישי שלה מאז רכישת המועדון ב-2022. במועדון מעדיפים להימנע משינויים במהלך העונה, בין היתר בשל הזיכרון הטרי מפיטוריהם של תומאס טוכל וגרהאם פוטר בעונה הראשונה והכאוטית של הבעלות החדשה. בתחילה התכוונו לדחות כל החלטה עד לסיום העונה, אך דצמבר הבעייתי טרף את הקלפים.

מארסקה הגיע לתקופה הנוכחית מעמדה חזקה יחסית, אחרי ניצחון 0:3 על ברצלונה בליגת האלופות ותיקו 1:1 מול ארסנל בסוף נובמבר. אלא שמאז הגיע רצף משחקים חלש, הפסדים ללידס, אטאלנטה ואסטון וילה, ביקורת על חילופים וטקטיקה, ובעיקר התנהלות שיצרה מתיחות פנימית. למרות ההכרה בכך שנאלץ להסתדר תקופות ארוכות ללא לוי קולוויל וקול פאלמר, הקהל איבד סבלנות, ובחילוף של פאלמר מול בורנמות’ נשמעו קריאות: “אתה לא יודע מה אתה עושה”. בצ’לסי מבהירים: הסבלנות קיימת, אך גם לה יש גבול.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */