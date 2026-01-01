17 נקודות לאבדיה, פורטלנד נכנעה לאוקלהומה

דני אבדיה סיפק משחק אינטנסיבי ועמוס דקות מול אחת ההגנות הקשוחות בליגה, גם אם הערב כולו נטה בבירור לכיוון של הת'אנדר. הפורוורד הישראלי היה מהשחקנים הפעילים ביותר של הבלייזרס, ניסה לייצר בכל דרך, ולקח על עצמו תפקיד מרכזי בהנעת ההתקפה גם כשהכל הפך למסובך בהפסד 124:95 שהוריד את קבוצתו למאזן 20:14.

כבר מהרגעים הראשונים אבדיה חיפש את הצבע באגרסיביות אופיינית, עם חדירות חזקות וכניסה למגע. זו בדיוק הסיבה שהוא נחשב לאחד השחקנים שמגיעים הכי הרבה לקו העונשין העונה, אך מול ההגנה של אוקלהומה הוא נתקל בקיר. הידיים הפעילות והמשמעת ההגנתית של היריבה הגבילו אותו, ולעיתים גם מנעו ממנו את השריקות שהוא רגיל לקבל.

למרות זאת, אבדיה לא נעלם מהמשחק. הוא המשיך לחדור, להניע כדור ולחפש את החברים, גם במחיר של איבודים. התוצאה הייתה ערב מעורב, שבו לצד מהלכים חכמים ויצירתיים נרשמו גם טעויות שנבעו מהלחץ המתמיד שהפעילה ההגנה של הת'אנדר.

דני אבדיה (רויטרס)

אבדיה סיים את המשחק עם 17 נקודות, 7 ריבאונדים ו-7 אסיסטים ו-7 איבודים ב-32 דקות. הוא קלע 5 מ-14 מהשדה (1 מ-4 מחוץ לקשת) ו-6 מ-7 מקו העונשין, נתון שממחיש עד כמה היה מעורב כמעט בכל אספקט של המשחק. מנגד, היעילות נפגעה: הוא קלע ב-5 מ-14 מהשדה, כולל 1 מ-4 מחוץ לקשת, ורשם גם 7 איבודים.

המאבק האישי שלו מול שיי גילג'ס אלכסנדר (30 נקודות) סימל היטב את הערב כולו. באחת החדירות הראשונות ניסה אבדיה לייצר עבירה, אך הכדור נשלף מידיו בלי שריקה. זה הפך לדפוס חוזר, כאשר ההגנה המקומית הצליחה לשמור עליו חזק, בלי להיכנס לפאולים מיותרים.

מעבר לסטטיסטיקה, התרומה של אבדיה הורגשה בעיקר במאמץ. הוא לא הפסיק לזוז, ירד לריבאונדים, דחף את הקצב כשיכול היה וניסה לשמור את קבוצתו בתמונה, גם כשהפער הלך וגדל. זה היה ערב שבו נדרש ממנו לעבוד קשה על כל נקודה וכל מסירה.

נלחם. אבדיה (רויטרס)

בסופו של דבר, המשחק הזה שיקף היטב את מצבו של אבדיה בתקופה האחרונה: שחקן שמקבל אחריות רחבה, מנסה להוביל, אך לעיתים משלם מחיר מול יריבות איכותיות במיוחד. גם בערב לא פשוט, הוא עדיין סיים עם שורה סטטיסטית מלאה שמדגישה את הרבגוניות שלו.

עבור הבלייזרס, זה היה עוד משחק מאתגר מול יריבה עדיפה, אך עבור אבדיה מדובר בעוד ציון דרך בלמידה ובהתמודדות עם הגנות מהסוג הקשוח ביותר. גם כשהדרך לצבע נחסמת, הוא ממשיך לנסות לפרוץ אותה.