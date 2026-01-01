יום חמישי, 01.01.2026 שעה 06:07
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2519-2915הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

"זה היה הניצחון הכי חשוב העונה עד עכשיו"

היכולת של אדניי מול נתניה (0:2) גורמת למחשבות לצרף בלם ישראלי, ב"ש סירבה להתעניינות על ויטור. במועדון מבינים שטאבי יעזוב וגם: מה אמר סונגה?

|
שחקני הפועל פ
שחקני הפועל פ"ת חוגגים בסיום (ראובן שוורץ)

עד לפני שני מחזורים, בהפועל פתח תקווה ספרו רצף של עשרה מחזורי ליגה ללא ניצחון, אך עושה רושם שמאז החל הסיבוב השני, הקבוצה של עומר פרץ שינתה פאזה ובגדול. אמש (רביעי), היא גברה בפעם השנייה העונה על מכבי נתניה, הפעם 0:2 באצטדיון "מרים", צברה ניצחון שני ברציפות והתקרבה אפילו למרחק של שלוש נקודות מהפלייאוף העליון.

הדבר הבולט ביותר אצל המלאבסים במשחקים האחרונים הוא היעילות שהפכה את הקבוצה לתכליתית יותר והיעדר נאיביות, שליוותה לא מעט משחקים העונה. אמש, פ"ת ידעה לנצל עד תום את ההזדמנות שלה ולתסכל את היהלומים ולפחות בפן הזה, מורגש שיפור גדול.

"זה היה הניצחון הכי חשוב שלנו העונה עד עכשיו, עם כל הכבוד ל-1:6 על מכבי בני ריינה. הכול עבד, אנחנו נהיינו יותר רעים במובן החיובי. אבל עכשיו צריך לראות שלא נמעד מול בני ריינה. ניצחון שם ואנחנו בכיוון מצוין", אמרו במועדון.

שחקני הפועל פתח תקווה שמחים (ראובן שוורץ)שחקני הפועל פתח תקווה שמחים (ראובן שוורץ)

באופן אירוני, כמיטב המסורת, גם הפעם שחקן זר שכבר סומן כמועמד לעזוב בשביל לפנות מקום לבלם זר כבש. ג'יימס אדניי, שקרא על כך שעתידו בסימן שאלה, התפוצץ עם שער ובישול ולמרות שלא שיחק הרבה מדי העונה, הוא עומד על מאזן של ארבעה שערים ושלושה בישולים בליגה.

כעת, פ"ת תצטרך לשבור את הראש מה לעשות כדי לצרף בלם: אלא שאם עד עכשיו בקבוצה היו נעולים על בלם זר, כעת הקבוצה עשויה לצרף גם בלם ישראלי. ל-ONE נודע, שבשבועיים האחרונים בדקו במועדון את אופציית מיגל ויטור, אך סורבו ע"י הפועל ב"ש. 

במועדון מבינים, שעסקת ג'וסלין טאבי הולכת לכיוון סגירה וכבר החלו לחפש מועמדים זרים לעמדת הכנף. כרגע, פ"ת תמשיך להסתדר ללא טאבי וללא יונתן כהן הפצוע, כאשר צ'פיוקה סונגה וקליי, עשו עבודה טובה אתמול. 

גג'וסלין טאבי יורד מאוכזב (שחר גרוס)

"התכוננו למשחק, התאמנו בשביל זה. אני חושב שבאנו עם מנטליות למשחק הזה שנתנה לנו את הניצחון. עשינו סוויץ’, התחלנו פחות טוב במשחקים הראשונים, אבל יש לנו מוטיבציה ואנחנו רוצים לנצח", סיכם הקשר צ'פיוקה סונגה.

"ההיעדרות של טאבי? לכולם יש תפקיד לשחק כאן, ואם אחד לא נמצא אז השחקן הבא צריך לעלות במקומו. אנחנו מקווים שהוא יחזור כמה שיותר מהם ויעזור לקבוצה. אני מרגיש ביטחון בקבוצה, אנחנו משחקים טוב, אני מקווה ומתפלל שבמשחקים הקרובים נהיה אפילו טובים יותר", הוסיף.

העובדה שלא זומן לנבחרת זמביה: "חלום של כל שחקן להיות עם הנבחרת, וזה גם החלום שלי, אבל לא הייתי באליפות אפריקה ואני מאחל להם את כל הטוב שבעולם, אני מעודד אותם מהטלוויזיה. התוצאות לא היו טובות כי לא הייתי שם? לא בגלל זה".

צצ'יפיוקה סונגה (ראובן שוורץ)

המגן השמאלי דרור ניר אמור לחזור לאימונים מלאים בימים הקרובים. מנגד, תומר אלטמן, שסובל מקרע בשריר האחורי, ימשיך להיעדר עוד שבועיים נוספים ואמור לחזור לקראת אמצע חודש ינואר.

