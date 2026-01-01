יום חמישי, 01.01.2026 שעה 08:55
ליגת ווינר סל 25-26
21887-106711מכבי ת"א
21904-97212הפועל העמק
20735-92710הפועל ת"א
201019-97612הפועל חולון
18873-93111הפועל ירושלים
181008-106211בני הרצליה
17988-99211עירוני קריית אתא
16968-93511הפועל ב"ש/דימונה
15943-91211עירוני רמת גן
15929-89511מכבי ראשל"צ
14923-84911עירוני נס ציונה
13966-89711מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

"הגבנו, הפגנו אופי וביחד": שביעות רצון בחולון

הסגולים שמו מאחור את התבוסה להפועל ת"א עם 78:87 על העמק. שמחה מהריבאונד ומהיכולת של הישראלים במפגש. וגם: מה יקרה אם טרפאני לא תבוא לארץ?

|
שחקני הפועל חולון בטירוף (לילך וויס-רוזנברג)
שחקני הפועל חולון בטירוף (לילך וויס-רוזנברג)

הפועל חולון חזרה אתמול (רביעי) למסלול הניצחונות במשחק לו חיכו במועדון, הניצחון היה השמיני במספר והוא היה על הפועל העמק של שרון אברהמי עם 78:87. במועדון דיברו על חשיבות שני המשחקים האחרונים של הסיבוב הראשון בטח בשל זהות היריבות וכשמוסיפים את מאורעות המחזור הקודם, כלומר התבוסה המשפילה להפועל תל אביב שלאחריה דני פרנקו פוטר ואז משחק מול קבוצה טובה מאוד: “תגובה יפה שלנו”, אמרו תחילה בקבוצה שם הוסיפו גם כי השחקנים הבינו הם בעצמם צריכים לשנות פאזה.

הדרך לשינוי עברה דרך שיחה שדיברה על לב ולוחמה, שיחה שכאמור הניבה את התוצאות הרצויות שכן השחקנים “השאירו את הלב על המגרש”, כפי שסיפרו בסביבת הקבוצה. במועדון היו מרוצים ממספר דברים בראש ובראשונה מהריבאונד. חולוניה, לה הייתה זו אחת מנקודות התורפה העונה ובלשון המעטה, ניצחה בקרב על הלוחות. לשתי הקבוצות היו חסרים הגבוהים שלהן אך, חניכיו של יואב שמיר בבכורה שלו על הקווים בחולון לא רק שניצחו בריבאונד, אלא גם הורידו 14 ריבאונדים בהתקפה. דבר נוסף ממנו היו מרוצים אצל הסגולים צהובים היה מהשטף והמפריחה של השחקנים הישראלים. 

חמשת הישראלים ששיחקו היו אחראים ל-51 נקודות מתוך ה-87 של הקבוצה כולה, וזה היה הדבר הכי חשוב ממנו היו מרוצים במועדון, הם נראו כקבוצה. בניסיון הקאמבק של הפועל העמק שראתה ערב נהדר של קיילר אדוארדס, למרות הריצה והדקות הטובות של המארחת שהצליחה להתקרב עד לכדי מרחק נגיעה, בחולוניה הודו: “לא נבהלנו והפגנו הרבה מאוד אופי וביחד, הייתה הרבה מאוד חיוביות”. במועדון ציינו גם את החשיבות הניצחון גם מבחינת הטבלה, ההיצמדות לתוכנית המשחק של יואב שמיר וכפועל יוצא לרביעייה הראשונה והמשמעות הנלווית מבחינת רבע גמר גביע המדינה ובנוסף להחזיר לאוהדים שעשו את הדרך להיכל חיים אוחיון.

שחקני הפועל חולון מרוצים (לילך וויס-רוזנברג)שחקני הפועל חולון מרוצים (לילך וויס-רוזנברג)

השחקנים נראו כמי שנהנים לשחק האחד עם השני כפי שציינו במועדון שם מביטים הלאה לעבר המשחק הבא  ביום שבת ולסדרת הפליי-אין מול טרפאני שארק בליגת האלופות של פיב"א שם אפשר לומר שהבלגן חוגג. תחילה הבעיות הכלכליות של המועדון האיטלקי שהחלו כדור שלג בלתי נתפס ממאמן הקבוצה שעזב ואחריו שחקנים משם הגיעו הקנסות בליגה האיטלקית והורדת הנקודות איך כל זה משפיע על ליגת האלופות? זה לא אלא אם כן הקבוצה תחדל מלהתקיים עד למשחק.

הבעיה היא כפי שמספרים גורמים באירופה שהאיטלקים שהודיעו שלא ייסעו למשחק בבולוניה גם לא בדיוק בקשר עם יריבתה בליגת האלופות כך שבמקרה של היא הגעה למשחק או בעצם "ויתור" על פי התקנון של פיב"א לא מדובר רק בהפסד טכני כי אם בהפסד של הסדרה כולה. פרק 'וי' בספר הרגולציה של התחרות, סעיף 14.5.4 קובע ש-"ויתור" על המשחק, כלומר כל הפסד כזה שמשמעותו בעצם הפסד טכני אוטומטית מסיים את הסדרה. בהינתן שהאיטלקים עלו ספורטיבית לשלב הזה אין הדבר אומר שחולון תצטרך לפגוש יריבה אחרת מהבית ממנו יצאה טרפאני. קבוצתו של שמיר תמשיך ישירות לשלב 16 האחרונות, הבעיה מבחינת המועדון הוא שכך או כך הם צריכים להגיע לבולגריה למשחק שאמור להיות משוחק ב-6.1 בסמוקוב.

