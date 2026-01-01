יום חמישי, 01.01.2026 שעה 01:02
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2519-2915הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

הביא שינוי: ברק בכר צריך לקבל חוזה לעוד עונה

פודקאסט מכבי חיפה סיכם 0:4 באשדוד: יענקל'ה צריך לתת למאמן ורפאלוב לבנות את הקבוצה. וגם: המשחק בדרום, החוזה של סק, הצעירים, אגבה ועוד. האזינו

|
ברק בכר (עמרי שטיין)
ברק בכר (עמרי שטיין)

בסיום הניצחון 0:4 נגד מ.ס אשדוד ברק בכר דיבר על השינוי שצריך לעשות בקבוצה לעונה הבאה, אבל המועדון עדיין לא החתים אותו על חוזה מעבר לסיום העונה הנוכחית. למרות השינוי שעשה מאז שחזר לחיפה בתקופה האחרונה, עדיין לא נעשתה פנייה למאמן, והגיע הזמן שיענקל’ה שחר יעשה את הצעד ויחתים אותו על חוזה חדש. 

לאור השיפור בתוצאות בכר צריך לקבל חוזה לעונה הבאה ולהתחיל לבנות את הקבוצה מחדש ביחד עם ליאור רפאלוב, המאמן עבר שינוי גדול מבחינה מקצועית, התוצאות שעשה דייגו פלורס לעומת ברק בכר ומדוע החודש הקרוב יהיה קריטי עבור הישראלי הבכיר?

וגם: סוגיית חידוש החוזה של עבדולאיי סק והאם עדיף שיישאר במקום לחפש בלם חדש, מתי הבלם הסנגלי יחזור מאליפות אפריקה, בינתיים זו הופכת להיות העונה של הצעירים שמקבלים את הבמה, פיטר אגבה יעמוד למבחן במשחקים הקרובים בהיעדרו של עלי מוחמד, מי הצטיינו במשחק באשדוד והמצב של הפועל חיפה לקראת הדרבי. האזינו לפודקאסט מכבי חיפה ב-ONE עם גידי ליפקין, עמיר יניב ואסי ממן.

