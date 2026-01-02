יום שישי, 02.01.2026 שעה 22:00
יעד חדש: מנור סולומון חתם רשמית בפיורנטינה

אחרי שלא קיבל הזדמנות בוויאריאל, ההשאלה של הישראלי נעצרה והוא עבר לנועלת הטבלה באיטליה, לה תהיה אופציית רכישה בסיום העונה. פרטי המעבר בפנים

|
מנור סולומון מוצג בפיורנטינה עם שלומי בן עזרא וגלעד קצב (פרטי)
מנור סולומון מוצג בפיורנטינה עם שלומי בן עזרא וגלעד קצב (פרטי)

לפעמים בקריירה של כדורגלן הולך טוב ולפעמים קצת פחות טוב, בין אם באשמתך או בין אם סיבות אחרות, ולפעמים צריך יעד חדש כדי לחזור לעצמך. אחרי תקופה פחות מוצלחת בוויאריאל, מנור סולומון עבר לקבוצה חדשה, כאשר היום (שישי) הוא חתם באופן רשמי בליגה שבה טרם שיחק בקריירה, כשהוא הצטרף לפיורנטינה שאצלה קיבל את המספר 19 באמצעות סוכניו פיני זהבי, גלעד קצב ושלומי בן עזרא. בוויאריאל נפרדו בצורה קצרה: “תודה ובהצלחה”.

להבדיל מההשאלה שהייתה לשחקן בוויאריאל לה לא הייתה אופציה לרכוש אותו בסיום העונה וכאמור ההשאלה הזו נגמרת מוקדם מהצפוי, ההשאלה לפיורנטינה היא גם כן עד לסוף העונה הזו, אבל במקרה הזה לקבוצה מאיטליה אכן תהיה אופציה לרכוש את מנור בסיום העונה, בתמורה ל-10 מיליון אירו. האופציה תופעל אם הסגולים יישארו בליגה, ובמצב דברים שכזה יחתום הישראלי על חוזה ארוך טווח עד 2030.

הראיון הראשון של מנור סולומון בפיורנטינה

סולומון הושאל בקיץ האחרון לצוללת הצהובה אחרי שמעבר שלו לקריסטל פאלאס נפל, אך הוא כמעט ולא קיבל צ’אנס אמיתי תחת מרסלינו. אמנם הוא בישל וכבש בשתי ההופעות הראשונות שלו, אך עדיין הוא לא נספר והוא יקווה לשוב ולהראות את הכדורגל הנפלא שהוא יודע להציג בצורה כל כך נאה בארץ המגף.

מנור סולומון מוצג בפיורנטינה לצידם של שלומי בן עזרא וגלעד קצב (פרטי)מנור סולומון מוצג בפיורנטינה לצידם של שלומי בן עזרא וגלעד קצב (פרטי)

מעבר למשימה האישית, הקיצוני הישראלי מגיע למשימה קבוצתית לא פשוטה בכלל. הוויולה במקום האחרון בסרייה א’ עם ניצחון אחד בלבד ב-17 המחזורים ששוחקו עד כה, לצד שש תוצאות תיקו ו-10 הפסדים. חוף המבטחים כן עדיין ניתן להשגה, כאשר גנואה במקום ה-17 עם 14 נקודות, חמש בלבד יותר מפיורנטינה.

מנור סולומון (La Liga)מנור סולומון (La Liga)

נועלת הטבלה באיטליה תהיה הקבוצה השביעית של מנור סולומון בקריירה, אחרי ששיחק במכבי פתח תקווה, שחטאר דונייצק, פולהאם, לידס יונייטד, טוטנהאם ו-ויאריאל. בסך הכל אצל הצוללת הצהובה בחצי עונה הוא רשם שער אחד ובישול אחד בליגה הספרדית ועוד שלושה בישולים במשחק אחד בגביע המלך.

