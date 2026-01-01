מי יהיו בגמר? הכל לקראת חצאי הגמר בתיכונים

הדרך לגמר הגדול עוברת ברעננה. שני משחקי חצאי הגמר של ליגת התיכונים בכדורסל, במסגרתן יפגשו רמות ים עמק חפר ורוטברג רמה"ש, ותיכון חדש ת"א מול מקיף עמק חרוד, ישוחקו היום (חמישי) וישודרו בערוץ ONE.

רמות ים עמק חפר – רוטברג רמת השרון

בשעה 10:30 יפתח יום השידורים החגיגי עם המשחק בין אחת הקבוצות החזקות והפייבוריטיות לזכייה מתחילת העונה רמות ים עמק חפר מול אחת ההפתעות המרעננות והמהנות של העונה, העולה החדשה דרך האליפות הארצית, רוטברג רמת השרון.

מתחילת העונה, ברמות ים סימנו לעצמם כמטרה ויעד את הגביע של ליגת התיכונים, אך עד עכשיו לפחות המאמן עמית בן דוד לא הרשה לעצמו לדבר על זה בקול רם: “יש ציפייה לעלות לגמר ולזכות, אני מפריד את זה מהלחץ, כשמגיעים לשלבים האלה לא חושבים על שום דבר אחר מלבד להגיע ולקחת, אבל מתמקדים במשחק הקרוב ומבינים שכל משחק הוא גמר וצריך לבוא ולהיות שם מהרגע הראשון בכל הרמות ובעיקר בריכוז וזה המפתח”.

בתום משחק משוגע: רמה"ש עם 84:89 על כפ"ס

מהצד השני, הקבוצה המפתיעה מרמת השרון שהדיחה את האלופה המכהנת כצנלסון כפר סבא חולמת בגדול על זכייה בתואר והוכיחה לאורך כל משחק רבע גמר שהיא קבוצה שקורצה מחומר מיוחד שכל שחקן יכול להגיע ולהיות האקס פקטור שלה בכל רגע נתון במשחק: “אני מצפה מכולם לתת את המאה אחוז בכל יום ואם במשחק הקודם זה היה אלקובי שהיה מעולה והמשיך לדק' כשהשאר נכנסו לעניינים, אני יודע שאני יכול לקבל מכל אחד, זו הייחודיות והיתרון שלנו, אנחנו יודעים ללכת למי שחם וזה משהו שלא מובן מאליו. יש פה קבוצה מיוחדת שאני אומר ובאמת מרגישים את זה וגם הילדים אומרים את זה, הם אוהבים להיות ביחד מעבר לאימונים וכיף פשוט להיות איתם", סיפר המאמן ניצן רבינוביץ'.

תיכון חדש ת”א – מקיף עמק חרוד

במשחק הגמר השני, ישחקו תיכון חדש ת"א בהדרכתו של יותם הלפרין ומקיף עמק חרוד בהדרכתו של עמית רחמילביץ. הקבוצה מתל אביב הייתה עד לשנה שעברה עם רצף של שבע העפלות רצופות למעמד הגמר שנקטע אשתקד ע"י האלופה היוצאת כצנלסון כפר סבא, והשנה הם רוצים לתקן זאת ולחזור להיאבק על תואר האליפות.

"אנחנו כל שנה מקבלים שנתון חדש, לפעמים השנתונים הם באמת טובים ולפעמים טובים מאוד, לפעמים משחקים מול יריבות טובות, אנחנו לא מסתכלים על שנה שעברה, הייתה לנו דרך יפה שהסתיימה בחצי גמר, אני שמח שהגענו לפיינל פור ובאירועים כאלה ומסוג משחקים כאלה הכול יכול לקרות, אנחנו משחקים מול קבוצה מאוד מוכשרת והשנה היא שנה חדשה, ואנחנו כמו כולם מתחילים מחר שנה אזרחית חדשה", סיפר המאמן יותם הלפרין.

יותם הלפרין (איציק בלניצקי)

מהצד השני, מקיף עמק חרוד העפילה בעבר שלוש פעמים למעמד הגמר שבכל אחת מהפעמים היא גם סיימה כאלופה, אך כמו שכולם יודעים, בליגת התיכונים בכל שנה כמעט יש סגלים חדשים שלא כולם רגילים כאמור למעמד הזה של שידור חי. "מדברים הרבה על ההכנות לקראת החצי גמר והשידור, כמעט כל השחקנים שלנו חוו חצאי גמר וגמרים בנוער ומצד שני אני סומך על השמיניסטים שיתנו את הגב לשחקנים הצעירים יותר. תהיה התרגשות, אבל אני מרגיש שהם מפוקסים ודיברנו על העניין של השידור, אך בסוף אנחנו צריכים לבוא ורוצים להראות כקבוצה איכותיים ומלוכדים בהכל", סיכם המאמן עמית רחמילביץ את ההכנות המנטליות של הקבוצה.