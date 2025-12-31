ב"ש פתחה פער זמני, בית"ר תצמק? מצב הטבלה

הצמרת בליגת העל ממשיכה להיות צפופה אחרי המחזור ה-16. מכבי תל אביב שוב מעדה עם 1:1 נגד עירוני טבריה, הפועל באר שבע ניצחה הערב (רביעי) 1:4 את הפועל ירושלים ובית"ר ירושלים תשחק מחר נגד הפועל תל אביב. מכבי חיפה המתאוששת גברה 0:4 על מ.ס אשדוד ושיפרה עמדות.

בעקבות התוצאות, הקבוצה של רן קוז'וק פתחה פער של חמש נקודות לפחות זמנית מבית"ר ירושלים השנייה עם 38 נקודות לעומת 33 ומשחק חסר לקבוצה של ברק יצחקי, כאשר למכבי תל אביב 30 נקודות מ-16 מחזורים ומכבי חיפה כבר עם 25 ובמקום הרביעי בשוויון נקודות עם הפועל תל אביב, לה משחק חסר.

כך נראית הטבלה אחרי המחזור ה-16

1 – הפועל ב"ש – 38 נקודות, הפרש שערים 22+

2 – בית"ר ירושלים – 33 נקודות, הפרש שערים 19+

3 – מכבי ת"א – 30 נקודות, הפרש שערים 15+

4 – מכבי חיפה – 25 נקודות, הפרש שערים 15+

5 – הפועל ת"א – 25 נקודות, הפרש שערים 10+

6 – בני סכנין – 23 נקודות, הפרש שערים 2+

7 – מכבי נתניה – 23 נקודות, הפרש שערים 5-

8 – הפועל פתח תקווה – 20 נקודות, הפרש שערים 1-

9 – הפועל חיפה – 18 נקודות, הפרש שערים 4-

10 – מ.ס אשדוד – 18 נקודות, הפרש שערים 11-

11 – עירוני טבריה – 18 נקודות, הפרש שערים 16-

12 – עירוני קריית שמונה – 13 נקודות, הפרש שערים 9-

13 – הפועל ירושלים – 11 נקודות, הפרש שערים 11-

14 – מכבי בני ריינה – 7 נקודות, הפרש שערים 26-