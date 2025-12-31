יום רביעי, 31.12.2025 שעה 22:17
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2519-2915הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

ב"ש פתחה פער זמני, בית"ר תצמק? מצב הטבלה

הקבוצה של קוז'וק דרסה 1:4 ויצחקי רחוק כעת 5 נקודות מהמקום הראשון, אך עם משחק חסר. מכבי חיפה עלתה למקום הרביעי לפחות זמנית. תמונת המצב המלאה

|
שחקני הפועל באר שבע בטירוף (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע בטירוף (מרטין גוטדאמק)

הצמרת בליגת העל ממשיכה להיות צפופה אחרי המחזור ה-16. מכבי תל אביב שוב מעדה עם 1:1 נגד עירוני טבריה, הפועל באר שבע ניצחה הערב (רביעי) 1:4 את הפועל ירושלים ובית"ר ירושלים תשחק מחר נגד הפועל תל אביב. מכבי חיפה המתאוששת גברה 0:4 על מ.ס אשדוד ושיפרה עמדות.

בעקבות התוצאות, הקבוצה של רן קוז'וק פתחה פער של חמש נקודות לפחות זמנית מבית"ר ירושלים השנייה עם 38 נקודות לעומת 33 ומשחק חסר לקבוצה של ברק יצחקי, כאשר למכבי תל אביב 30 נקודות מ-16 מחזורים ומכבי חיפה כבר עם 25 ובמקום הרביעי בשוויון נקודות עם הפועל תל אביב, לה משחק חסר.

כך נראית הטבלה אחרי המחזור ה-16

1 – הפועל ב"ש – 38 נקודות, הפרש שערים 22+

2 – בית"ר ירושלים – 33 נקודות, הפרש שערים 19+

3 – מכבי ת"א – 30 נקודות, הפרש שערים 15+

4 – מכבי חיפה – 25 נקודות, הפרש שערים 15+

5 – הפועל ת"א – 25 נקודות, הפרש שערים 10+

6 – בני סכנין – 23 נקודות, הפרש שערים 2+

7 – מכבי נתניה – 23 נקודות, הפרש שערים 5-

8 – הפועל פתח תקווה – 20 נקודות, הפרש שערים 1-

9 – הפועל חיפה – 18 נקודות, הפרש שערים 4-

10 – מ.ס אשדוד – 18 נקודות, הפרש שערים 11-

11 – עירוני טבריה – 18 נקודות, הפרש שערים 16-

12 – עירוני קריית שמונה – 13 נקודות, הפרש שערים 9-

13 – הפועל ירושלים – 11 נקודות, הפרש שערים 11-

14 – מכבי בני ריינה – 7 נקודות, הפרש שערים 26-

