אושרה הצעת חוק שתחמיר ענישה על פירוטכניקה

מליאת הכנסת אישרה הערב (הערב) ברוב של 15 תומכים בלי מתנגדים בקריאה ראשונה את הצעת החוק של ח"כ יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו, שמטרתה להחמיר משמעותית את העונשים על שימוש בפירוטכניקה במשחקי ספורט.

​לפי הצעת החוק שעברה, מי שישליך אבוקות או חזיזים במגרש יוכל לקבל עונש של עד 3 שנות מאסר. החוק החדש נועד ליצור הרתעה אמיתית ולמנוע פיצוץ משחקים ופציעות של אוהדים, ילדים, שחקנים וכוחות ביטחון.

יוזמת החוק, ​ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו) אמרה לאחר ההצבעה: "הערב עברנו שלב משמעותי במלחמה באלימות במגרשים. נגמרו הימים שבהם עבריינים סיכנו חיים של אלפי אנשים ויצאו מזה בלי כלום. האישור של הכנסת היום הוא מסר ברור: מי שידליק אבוקה או יזרוק חזיז, יצטרך להבין שהמחיר הוא כלא. אני נחושה להשלים את החקיקה כמה שיותר מהר כדי להחזיר את הביטחון והשקט ליציעים”.

​כעת, הצעת החוק תחזור לוועדה לביטחון לאומי כדי להכין אותה לקריאה השנייה והשלישית.