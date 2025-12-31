מנור סולומון יחתום בפיורנטינה תוך 24 שעות

מנור סולומון בדרך ליעד חדש. הקיצוני הישראלי שמושאל מטוטנהאם לוויאריאל סגר את תנאיו בפיורנטינה. הקבוצה מתחתית הליגה האיטלקית הגיעה לסיכום בעל פה על מעברו בהשאלה מהקבוצה מלונדון עד לסיום העונה, וב-24 השעות הקרובות המעבר צפוי להפוך לרשמי.

סולומון פתח היטב את הקדנציה שלו בוויאריאל, אבל בחודשים האחרונים מיעט לראות דקות והעדיף לעזוב את הקבוצה של מרסלינו, למרות שהיא מתמודדת כרגע שצמרת הגבוהה של הליגה הספרדית. סולומון עומד העונה על שער וארבעה בישולים (שלושה מהם בגביע) ב-11 הופעות בכל המסגרות.

פיורנטינה נמצאת במקום ה-20 והאחרון בליגה האיטלקית עם ניצחון אחד בלבד העונה (שהושג לאחרונה, 1:5 על אודינזה) ו-10 הפסדים מ-17 מחזורים. לקבוצה תשע נקודות בלבד והיא במקום ה-20 ומתחת לקו האדום, כך שבמועדון רואים בבירור את מנור כאיש ישכול להוציא את הקבוצה מהבוץ.