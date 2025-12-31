יום רביעי, 31.12.2025 שעה 20:33
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2319-2116בני סכנין5
2332-2915מכבי נתניה6
2216-2715מכבי חיפה7
1826-2216הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1834-1816עירוני טבריה10
1726-2315הפועל פ"ת11
1327-1816עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

נקבעו הקנסות של הפועל ת"א ובית"ר ירושלים

לאחר שהשתיים עמדו לדין, הירושלמים לא נענשו במשחק ללא קהל חוץ ונגזר עליהם קנס של 14,000 ש"ח. האדומים נקנסו ב-15,000 ועוד 30,000 תנאי שהופעל

|
אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

רגע לפני המפגש ביניהן מחר (חמישי, 20:30) באצטדיון טדי, בית"ר ירושלים והפועל תל אביב עמדו לדין בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל, בעקבות אירועים מהמשחקים האחרונים של שתי הקבוצות.

בית"ר ירושלים הועמדה לדין בגין התפרעות אוהדים ופגיעה פיזית בשחקן יריבה, לאחר השלכת חפץ מהיציע במהלך משחק הגביע מול עירוני טבריה. הפועל תל אביב עמדה לדין בשל קריאות גזעניות ו/או פוגעניות מצד אוהדיה.

הדיין גיורא לנדאו הרשיע את הפועל תל אביב וקבע בהחלטתו: "האמירה היחידה הינה "תהיה שואה למשטרה", זו אכן התבטאות הכלולה במסגרת ההתבטאויות הפוגעניות האסורות לפי תקנון המשמעת. הנאשמת מורשעת בעבירת קריאות גזעניות".

בעקבות ההרשעה, נקנסה הפועל תל אביב ב-15,000 ש"ח, וכן הופעל עונש על תנאי בסך 30,000 ש"ח נוספים.

בנוגע לבית"ר ירושלים, התייחס הדיין לחומרת האירוע ולפעולות שננקטו על ידי המועדון: "היקף השלכת החפצים אמנם מצומצם בהיקפו, אבל התוצאה חמורה, פגיעה פיזית בשחקן היריבה. נציג הנאשמת הציג את הפעולות שננקטו על ידי המועדון, לרבות תפיסת האוהד המשליך ומניעת כניסתו למשחקי הבית עד סיום העונה".

בסופו של דבר גזר לנדאו על בית"ר ירושלים קנס בסך 14,000 ש"ח, והבהיר: "אני מפעיל שיקול דעתי לאור פעילותה המבורכת של הנאשמת ואיני גוזר עליה עונש על תנאי של איסור כניסה למשחקי חוץ כפי שביקש התובע".

