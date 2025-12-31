נקבעו הקנסות של הפועל ת"א ובית"ר ירושלים

רגע לפני המפגש ביניהן מחר (חמישי, 20:30) באצטדיון טדי, בית"ר ירושלים והפועל תל אביב עמדו לדין בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל, בעקבות אירועים מהמשחקים האחרונים של שתי הקבוצות.

בית"ר ירושלים הועמדה לדין בגין התפרעות אוהדים ופגיעה פיזית בשחקן יריבה, לאחר השלכת חפץ מהיציע במהלך משחק הגביע מול עירוני טבריה. הפועל תל אביב עמדה לדין בשל קריאות גזעניות ו/או פוגעניות מצד אוהדיה.

הדיין גיורא לנדאו הרשיע את הפועל תל אביב וקבע בהחלטתו: "האמירה היחידה הינה "תהיה שואה למשטרה", זו אכן התבטאות הכלולה במסגרת ההתבטאויות הפוגעניות האסורות לפי תקנון המשמעת. הנאשמת מורשעת בעבירת קריאות גזעניות".

בעקבות ההרשעה, נקנסה הפועל תל אביב ב-15,000 ש"ח, וכן הופעל עונש על תנאי בסך 30,000 ש"ח נוספים.

בנוגע לבית"ר ירושלים, התייחס הדיין לחומרת האירוע ולפעולות שננקטו על ידי המועדון: "היקף השלכת החפצים אמנם מצומצם בהיקפו, אבל התוצאה חמורה, פגיעה פיזית בשחקן היריבה. נציג הנאשמת הציג את הפעולות שננקטו על ידי המועדון, לרבות תפיסת האוהד המשליך ומניעת כניסתו למשחקי הבית עד סיום העונה".

בסופו של דבר גזר לנדאו על בית"ר ירושלים קנס בסך 14,000 ש"ח, והבהיר: "אני מפעיל שיקול דעתי לאור פעילותה המבורכת של הנאשמת ואיני גוזר עליה עונש על תנאי של איסור כניסה למשחקי חוץ כפי שביקש התובע".