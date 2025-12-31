"האובססיה של אמבפה גרמה לפציעה להחמיר"

מה שווה יותר, שיא או סופר קאפ של ספרד? הפציעה של קיליאן אמבפה הוכרזה היום (רביעי), אך בפועל הוא סוחב אותה כבר כמעט חודש. “הרצון הכמעט אובססיבי שלו לעבור את השיא של כריסטיאנו רונאלדו עם מספר השערים הרב ביותר בשנה קלנדרית במועדון הוביל לכך שנאלץ לעצור בתחילת 2026 והצית כעס בקרב חלק מאוהדי ריאל”, ביקרו בספרד.

הצרפתי הפעיל את כל האזעקות אחרי הקריסה מול סלטה, ממש לפני המשחק מול מנצ'סטר סיטי בסנטיאגו ברנבאו. שבוע קריטי שהסתיים כקשה במיוחד עבור צ'אבי אלונסו. אמבפה נעדר מאימון ההכנה האחרון למשחק האירופי בשל כאבים בברך, ולבסוף לא שיחק אפילו דקה מול הקבוצה של פפ גווארדיולה. ריאל הפסידה והרגישה בחסרונו של הכוכב שלה.

הבעיה הגיעה בשלושת המשחקים הבאים, דבר שהרגיז מאוד חלק גדול מהקהל הלבן. במועדון סבורים שאמבפה לא היה אחראי כלפי הגוף שלו ורצה לדחוף את עצמו יותר מדי. בנוסף, ב'לאקיפ' אישרו כי הצרפתי שיחק עם כאבים בברך מאז אותו יום וכפה את עצמו לשחק כדי להשיג את השיא.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

ארבעה ימים לאחר שלא שיחק מול מנצ'סטר סיטי, הצרפתי שיחק את כל משחק הליגה מול אלאבס, כבש שער ושוב הפגין סימני כאב בברך. אך שלושה ימים לאחר מכן שוב פתח בהרכב ושיחק 90 דקות מלאות מול טלאברה בגביע המלך. קבוצה מהליגה השלישית. באותו יום כבש שני שערים והיה קריטי כדי למנוע הדחה מביכה מהגביע, אך אוהדים רבים לא הבינו כיצד היה כשיר לשחק 90 דקות מול אלאבס וטלאברה, אך לא מול סיטי, שהיה המשחק החשוב באמת.

“לאמבפה הייתה אובססיה להשוות את השיא של כריסטיאנו”, ציינו בספרד, והוא עשה זאת במחזור האחרון של 2025 עם שער בפנדל מול סביליה. שער מספר 59 שלו הגיע, והוא חגג אותו עם החגיגה האייקונית של הפורטוגלי, כאילו תכנן זאת זמן רב מראש.

המציאות היא שלאחר שהחמיץ את המשחק מול מנצ'סטר סיטי, הדבר המתבקש היה לנהל את הדקות שלו במשחקים הבאים, במיוחד כשמדובר ביריבות, לכאורה, נחותות מרמתה של ריאל. אך אמבפה רצה לשחק הכל בשביל השיא ולא החמיץ אף דקה.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

כעת הצרפתי פצוע עם נקע בברך רגל שמאל. לפי 'לאקיפ', אמבפה עשוי להיעדר כשלוש שבועות. בספרד מדווחים כי נוכחותו בסופר קאפ לא נשללת לחלוטין, אך היא מורכבת מאוד. כך או כך, הצרפתי לא ידע לעצור בדצמבר בגלל השיא, וישלם על כך בינואר עם התואר הראשון של השנה ועם מעמדו של המאמן שלו צ’אבי אלונסו על הכף.