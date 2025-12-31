ביטון, זלאטנוביץ' אחמד ודיופ בהרכב הפועל ב"ש

במקום דייט כזה או אחר לכבוד השנה החדשה, שחקני הפועל באר שבע והפועל ירושלים ייאלצו להיות עם הדבר אותו הם אוהבים מגיל קטן, הכדורגל. החבורה מבירת הנגב תארח הערב (רביעי, 20:00) באצטדיון טוטו טרנר במשחק שינעל מבחינת שני הצדדים את 2025.

הרכב הפועל ב”ש: ניב אליאסי, אור בלוריאן, ג’יבריל דיופ, גיא מזרחי, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, אמיר גנאח, זאהי אחמד, דן ביטון ואיגור זלאטנוביץ’.

הרכב הפועל י-ם: נדב זמיר, יהונתן ליש, תמיר חיימוביץ’, אופק נדיר, עומר אגבדיש, ג’ון אוטומאו, אווקה אשטה, גיא בדש, סדריק דון, אוהד אלמגור ואנדרו אידוקו.

סדריק דון מנסה ללחוץ את אור בלוריאן (אורן בן חקון)

החבורה של רן קוז’וק רוצה לסיים את שנת 2025 בטעם טוב ובפסגה, ובעיקר כדי להתאושש מההפסד המפתיע לחבורה של אלירן חודדה במחזור הקודם. לאדומים הזדמנות להגדיל את הפער ממכבי תל אביב שסיימה בתיקו עם אותה טבריה. בגביע בשבת האחרונה, הקבוצה מבירת הנגב השיגה 1:2 על מ.כ שדרות בדרך לשלב הבא.

ניצחון 0:2 על הפועל אום אל פאחם שנתן לזיו אריה וחניכיו את הכרטיס להמשיך בגביע, ניחם במעט לאור העונה הלא טובה בלשון המעטה בליגה. החבורה מהבירה רשמה תיקו בדרבי וניצחה מ.ס אשדוד, אך אז הגיע עוד הפסד בדמות 1:0 להפועל חיפה במחזור שעבר והקבוצה אספה 11 נקודות בלבד טרם שריקת הפתיחה.

בסיבוב הראשון של 2025/26, בחודש ספטמבר, הפועל ב”ש הגיעה לטדי וחזרה הביתה לדרום עם חיוך רחב אחרי 1:5. דן ביטון כבש שלושער, גיא מזרחי הוסיף גול משלו ועוד עצמי של נדב זמיר. גיא בדש הרשית למארחת באותה התמודדות. למעשה, הפועל ירושלים מעולם לא ניצחה בליגת העל את הבאר שבעים, שמחזיקים ב-10 ניצחונות מתוך 11 מפגשים. עוד מפגש אחד נגמר בתיקו.