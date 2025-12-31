דאבו ב-11 של נתניה, קוסטה יפתח בחוד של פ"ת

ההתמודדות שתפתח את משחקי הערב האחרון של שנת 2025, בליגת העל תתקיים הערב (רביעי), כשמכבי נתניה תארח את הפועל פתח תקווה באצטדיון מרים כחלק מהמחזור ה-16.

הרכב מכבי נתניה: עומר ניראון, הריברטו טבארש, כארם ג’אבר, מוחמד ג’טיי, יובל שדה, רותם קלר, מאור לוי, גונטי דיומנדה, עזיז אואטרה, עוז בילו ומתאוס דאבו.

הרכב הפועל פ”ת: עומר כץ, נועם כהן, אוראל דגני, איתי רוטמן, שחר רוזן, בוני אמיאן, נדב נידם, קליי, ג’יימס אדניי, צ’יפיוקה סונגה ומארק קוסטה.

אבוקסיס וחניכיו מגיעים להתמודדות לאחר שחגגו עם 0:6 על בני יפו אורתודוכסים ועלו לשלב שמינית הגמר במסגרת הגביע. במסגרת הליגה, היהלומים נפרדו ממכבי תל אביב ב-1:1. במידה והחבורה מהשרון תשיג ניצחון היא תעלה למקום הרביעי בטבלה, לפחות זמנית.

מנגד, החבורה של עומר פרץ באה למשחק לאחר שגברה 1:2 על הפועל כרמיאל ועלתה לשמינית גמר הגביע, שם תפגוש את בני ריינה. במסגרת הליגה, המלאבסים נמצאים בפורמה טובה לאחר שניצחו 1:4 את עירוני קריית שמונה והוציאו 2:2 בבלומפילד מול מכבי תל אביב.