כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
21887-106711מכבי ת"א
21904-97212הפועל העמק
20735-92710הפועל ת"א
201019-97612הפועל חולון
18873-93111הפועל ירושלים
181008-106211בני הרצליה
17988-99211עירוני קריית אתא
16968-93511הפועל ב"ש/דימונה
15943-91211עירוני רמת גן
15929-89511מכבי ראשל"צ
14923-84911עירוני נס ציונה
13966-89711מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

קבוצות הלאומית דורשות לא לשנות את כמות העולות

כל מועדוני הלאומית פנו במכתב לאיגוד בבקשה להשאיר את מספר העולות על 2: "במידת הצורך נפעל בכל האמצעים העומדים לרשותנו עבור עתיד הליגה הלאומית"

עמוס פרישמן (רדאד ג'בארה)
עמוס פרישמן (רדאד ג'בארה)

כל קבוצות הליגה הלאומית בכדורסל פנו במכתב משותף ליו"ר איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן, בדרישה לשמור על הסטטוס קוו בכל הנוגע למספר העולות לליגת העל. במכתב, עליו חתומות כל קבוצות הלאומית, מובעת התנגדות חריפה לכוונה שלפיה בתום עונת 2026/27 תעפיל לליגת העל קבוצה אחת בלבד, במקום שתי עולות כפי שנהוג כיום.

בפתח המכתב מדגישים ראשי הקבוצות כי הליגה הלאומית היא "הליגה הבכירה באיגוד ומשמשת כחלון הראווה של הכדורסל הישראלי". בעקבות פגישת זום דחופה של כלל הקבוצות התקבלה החלטה לפנות ליו"ר האיגוד ולדרוש ממנו לפעול לשימור המצב הקיים, שלפיו שתי קבוצות מעפילות מדי עונה לליגת העל.

לטענת הקבוצות, בישיבת מנהלת הליגה הלאומית שנערכה ב-9.11.25, הופתעו הנציגים לגלות כי במסגרת ההסכם המתגבש עם מנהלת ליגת העל, ובהתאם לדרישתה לצמצום הליגה, הוחלט כי בעונה הבאה תעפיל קבוצה אחת בלבד. על פי המכתב, המהלך נועד לצמצם את ליגת העל מ-14 ל-12 קבוצות, ונעשה באופן חד צדדי וללא התייעצות עם קבוצות הליגה הלאומית או עם יו"ר מנהלת הליגה.

במכתב מודגש כי להחלטה כזו עלולות להיות השלכות כבדות משקל על עתיד הליגה הלאומית, לרבות פגיעה בגיוס נותני חסות, באטרקטיביות הליגה, בתחרותיות ובמחלקות הנוער של הקבוצות. "לא יעלה על הדעת כי הרצון לצמצם את ליגת העל יבוא על חשבון קבוצות ליגה לאומית", נכתב, תוך הדגשה כי על איגוד הכדורסל לשמור על האינטרסים של הקבוצות.

עוד מציינים החותמים כי בעונת 2025/26 הליגה גדלה בעקבות מבצע "עם כלביא", ולכן התקבלה החלטה שבסיומן של שתי העונות הקרובות ירדו שלוש קבוצות בכל עונה לליגה הארצית, על מנת לשוב למבנה של 14 קבוצות. לדבריהם, מדובר במצב חריג שאין לו תקדים באיגוד הכדורסל.

נקודה מרכזית נוספת במכתב היא ההצהרה כי כל קבוצות הליגה הלאומית מחויבות למסמך והתנגדותן לשינוי מוחלטת. הקבוצות הבהירו כי גם במקרה שבו אחת מהן תעפיל לליגת העל, היא תמשיך לתמוך בהמשך הסטטוס קוו של שתי עולות. "ככל שמנהלת ליגת העל מעוניינת בצמצום הליגה שלה - הפעולה הטבעית היא שינוי מספר היורדות", נכתב.

לסיום, דורשות הקבוצות מאיגוד הכדורסל ומהעומד בראשו לפעול למען הליגה הלאומית ולא לאפשר שינוי במספר העולות. יו"ר הליגה הלאומית, רון וורוטיצקי, חתם על המכתב וציין כי במידת הצורך הקבוצות "יפעלו בכל האמצעים העומדים לרשותן עבור עתיד הליגה הלאומית", תוך קריאה ברורה להתייצב לצידן ולמנוע כל ניסיון לפגוע במעמדן.

