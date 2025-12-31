איגוד הכדורסל יבצע מהפכת שירות למען האגודות

בהובלת יו"ר האיגוד עמוס פרישמן, איגוד הכדורסל מציג סדרת מהלכים שמטרתם להנגיש את פעילות האיגוד לאגודות, לשפר את איכות השירות ולהעמיק את הקשר עם אנשי השטח – מראשי קבוצות ועד שחקנים. בין היוזמות: מפגשי "דלת פתוחה" עם מנכ"ל האיגוד ועם איגוד השופטים, ליווי מקצועי בתחום הכושר והיכולות הפיזיות לכלל האגודות.

במסגרת דלת פתוחה יוכלו נציגי קבוצות, יושבי ראש, מאמנים ושחקנים לקבוע פגישה עם מנכ"ל האיגוד, רון סקיטל, ועם יו"ר הוועדה המקצועית באיגוד השופטים, שופט העבר משה ביטון. המפגש עם מנכ"ל האיגוד יתקיים ביום שלישי אחת לשבועיים, ואילו עם נציגי איגוד השופטים מדי שבוע ביום שלישי. לראשונה, איגוד הכדורסל פותח את דלתו על מנת לשמוע את הנציגים שבשטח, לקבל ביקורת בונה ולשפר את הענף בעתיד. בנוסף, רימון יבזורי, שמשמש כמאמן הגופני של נבחרת ישראל, יעניק ייעוץ ושירות לכלל האגודות בארץ בנושא יכולות גופניות, כושר ותכניות אימונים.

באיגוד הכדורסל גם מסכמים בימים אלה את אימוני המיון בחודש דצמבר לנבחרות בגילאי 14 עד 16. במהלך המיונים, שיימשכו בחודשים הקרובים, הגיעו כ-350 נבחנים מכל רחבי הארץ. באיגוד הכדורסל יישמו את ההערות מהאגודות והוחלט שהשנה כל נבחן יגיע למספר ימי מיון בכדי שיהיה ניתן לעקוב אחריו. במסגרת המיונים נעשה שימוש בעזרים טכנולוגיים אשר מספקים למאמנים מאגר מידע עבור כל שחקן ואפשרות לעקוב אחריו באספקטים שונים של המשחק.

עמוס פרישמן ורון סקיטל (רדאד ג'בארה)

רון סקיטל, מנכ"ל איגוד הכדורסל: “השירות לאגודות הינו בליבת העשייה שלנו, ואנו פועלים לקדם זאת בשנת 2026. מיזם דלת פתוחה הוקם מתוך רצון לקרב בין האגודות לאיגוד הכדורסל ולקבל תובנות מהשטח בכדי לשפר ולסייע לאגודות. אנחנו רואים בכך חשיבות רבה ופתוחים לקבל ביקורת בונה, להתחבר לשטח ולשמוע בזמן אמת את הצרכים והאתגרים למען חיזוק ובניית בסיס חזק לכדורסל הישראלי”.