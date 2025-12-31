יום רביעי, 31.12.2025 שעה 15:41
ליגת ווינר סל 25-26
21887-106711מכבי ת"א
20735-92710הפועל ת"א
20817-89411הפועל העמק
18873-93111הפועל ירושלים
181008-106211בני הרצליה
18941-88911הפועל חולון
17988-99211עירוני קריית אתא
16968-93511הפועל ב"ש/דימונה
15943-91211עירוני רמת גן
15929-89511מכבי ראשל"צ
14923-84911עירוני נס ציונה
13966-89711מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

איגוד הכדורסל יבצע מהפכת שירות למען האגודות

הארגון הודיע שיפעל על מנת לחזק את הקשר עם האנשים בשטח. מנכ"ל האיגוד: "השירות לאגודות בליבת העשייה שלנו, פועלים לקדם זאת. וגם: מיזם דלת פתוחה

בר טימור מול תמיר בלאט (רועי כפיר)
בר טימור מול תמיר בלאט (רועי כפיר)

בהובלת יו"ר האיגוד עמוס פרישמן, איגוד הכדורסל מציג סדרת מהלכים שמטרתם להנגיש את פעילות האיגוד לאגודות, לשפר את איכות השירות ולהעמיק את הקשר עם אנשי השטח – מראשי קבוצות ועד שחקנים. בין היוזמות: מפגשי "דלת פתוחה" עם מנכ"ל האיגוד ועם איגוד השופטים, ליווי מקצועי בתחום הכושר והיכולות הפיזיות לכלל האגודות.

במסגרת דלת פתוחה יוכלו נציגי קבוצות, יושבי ראש, מאמנים ושחקנים לקבוע פגישה עם מנכ"ל האיגוד, רון סקיטל, ועם יו"ר הוועדה המקצועית באיגוד השופטים, שופט העבר משה ביטון. המפגש עם מנכ"ל האיגוד יתקיים ביום שלישי אחת לשבועיים, ואילו עם נציגי איגוד השופטים מדי שבוע ביום שלישי. לראשונה, איגוד הכדורסל פותח את דלתו על מנת לשמוע את הנציגים שבשטח, לקבל ביקורת בונה ולשפר את הענף בעתיד. בנוסף, רימון יבזורי, שמשמש כמאמן הגופני של נבחרת ישראל, יעניק ייעוץ ושירות לכלל האגודות בארץ בנושא יכולות גופניות, כושר ותכניות אימונים. 

באיגוד הכדורסל גם מסכמים בימים אלה את אימוני המיון בחודש דצמבר לנבחרות בגילאי 14 עד 16. במהלך המיונים, שיימשכו בחודשים הקרובים, הגיעו כ-350 נבחנים מכל רחבי הארץ. באיגוד הכדורסל יישמו את ההערות מהאגודות והוחלט שהשנה כל נבחן יגיע למספר ימי מיון בכדי שיהיה ניתן לעקוב אחריו. במסגרת המיונים נעשה שימוש בעזרים טכנולוגיים אשר מספקים למאמנים מאגר מידע עבור כל שחקן ואפשרות לעקוב אחריו באספקטים שונים של המשחק.

עמוס פרישמן ורון סקיטל (רדאד געמוס פרישמן ורון סקיטל (רדאד ג'בארה)

רון סקיטל, מנכ"ל איגוד הכדורסל: “השירות לאגודות הינו בליבת העשייה שלנו, ואנו פועלים לקדם זאת בשנת 2026. מיזם דלת פתוחה הוקם מתוך רצון לקרב בין האגודות לאיגוד הכדורסל ולקבל תובנות מהשטח בכדי לשפר ולסייע לאגודות. אנחנו רואים בכך חשיבות רבה ופתוחים לקבל ביקורת בונה, להתחבר לשטח ולשמוע בזמן אמת את הצרכים והאתגרים למען חיזוק ובניית בסיס חזק לכדורסל הישראלי”.

