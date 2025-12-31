יום רביעי, 31.12.2025 שעה 17:24
ליגה אנגלית 25-26
4512-3719ארסנל1
4017-4318מנצ'סטר סיטי2
3923-3019אסטון וילה3
3226-3018ליברפול4
3021-3219צ'לסי5
3029-3319מנצ'סטר יונייטד6
2818-2018סנדרלנד7
2820-2019אברטון8
2626-2818ברנטפורד9
2624-2619ניוקאסל10
2620-2118קריסטל פאלאס11
2626-2518פולהאם12
2523-2718טוטנהאם13
2527-2819ברייטון14
2335-2919בורנמות'15
2032-2518לידס16
1830-1819נוטינגהאם פורסט17
1438-2119ווסטהאם18
1237-2019ברנלי19
340-1119וולבס20

"דניאל פרץ אופציה ממשית עבור סאות'המפטון"

ב'סקיי ספורטס' מדווחים שהשוער הישראלי שמושאל מבאיירן להמבורג ולא זוכה לדקות בגרמניה עשוי להגיע בינואר לקבוצה האנגלית שמשחקת בצ'מפיונשיפ

דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

דיווחים חדשים מעידים על חיבורים אפשריים בין דניאל פרץ, שוער נבחרת ישראל ובאיירן מינכן שמושאל להמבורג, לבין סאות'המפטון האנגלית, לקראת חלון ההעברות הקרוב בינואר. השוער הופך לשם חם בשוק ההעברות אחרי שמיעט לשחק בחודשים האחרונים והפך לשוער שני במועדון הגרמני.

לפי דיווח של כתב 'סקיי ספורט', לוקה בנדוני, פרץ נחשב לאופציה ממשית ברשימת סאות'המפטון לצד שמות נוספים, בהם השוער המחליף של סנדרלנד, אנטוני פטרסון. "דניאל פרץ וסאות'המפטון – שווה לעקוב אחר זה בימים הקרובים", ציין בנדוני, והוסיף כי המועדון האנגלי עשוי לפעול בקרוב במטרה להבטיח את שירותיו של השוער.

בשל המצב בהמבורג, בו פרץ לא הצליח להבטיח מקום בהרכב והשתתף רק בשתי הופעות בגביע הגרמני, האפשרות לסיום מוקדם של ההשאלה מבאיירן מינכן עולה ככל שהחודשים חולפים. שמו של השוער כבר נקשר בעבר גם לברסט הצרפתית וגנואה האיטלקית, אך כעת נראה שסאות'המפטון היא היעד המרכזי שמופיע על הפרק.

השוער בן ה-25, שאמור היה להפוך לעוגן בשער המבורג העונה, מתמודד עם ירידה בחשיפה המקצועית, ומעבר לתחנה חדשה נראה קרוב מתמיד. סאות'המפטון, שסיימה את העונה הקודמת במקום ה-13 בצ'מפיונשיפ, עשויה לראות בפרץ פתרון לחיזוק העמדה בין הקורות בעונה הנוכחית.

