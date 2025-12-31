יום רביעי, 31.12.2025 שעה 19:12
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2319-2116בני סכנין5
2332-2915מכבי נתניה6
2216-2715מכבי חיפה7
1826-2216הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1834-1816עירוני טבריה10
1726-2315הפועל פ"ת11
1327-1816עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

"החלום? קבוצה גדולה. יש לי פינה בלב לחיפה"

כובש ה-1:1 בבלומפילד נגד מכבי ת"א, ניב גוטליב, בראיון ב"שיחת היום": קיבלנו בראש בסיבוב הראשון מהגדולות, באנו מוכנים הפעם". וגם: סאגת החוזים

|
ניב גוטליב מאושר (סתיו מלך)
ניב גוטליב מאושר (סתיו מלך)

אחרי שרשמה 0:3 בלתי נשכח על הפועל באר שבע, עירוני טבריה המשיכה להיות קוטלת הגדולות (לפחות במסגרת הליגה) גם אתמול (שלישי), כשסחטה 1:1 ממכבי תל אביב בבלומפילד. קשר הקבוצה, שכבש את שער השוויון המפתיע, שלמעשה גם קבע את תוצאת המשחק, ניב גוטליב, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

הבאת נקודה חשובה לעירוני טבריה, איך זה לכבוש בבלומפילד מול מכבי ת”א?
”לגמרי, נקודה מאוד חשוב להמשך הדרך. עם איך שהתפתח המשחק בהתחלה זה לא משהו שחשבנו שנצא ממנו, אבל בסוף יצאנו עם תוצאה מעולה ממגרש קשה”.

הולך לכם טוב מול הגדולות.
”בסיבוב הראשון קיבלנו מכל אחת בראש, אבל דיברנו על זה הרבה שקיבלנו מהן המון שערים ובאנו מוכנים לסיבוב הזה”.

שחקני עירוני טבריה מאושרים (חגי מיכאלי)שחקני עירוני טבריה מאושרים (חגי מיכאלי)

שהכדור עולה מאגף ימין ופתאום הוא נוחת לך על הרגל ואתה כובש, מה עבר לך בגוף?
”האמת שחיכיתי לכבוש את השער הראשון שלי בטבריה בליגה, ככה שהתפרצו בי אמוציות”.

מה מיוחד בקבוצה שלכם? נראה שדברים יותר מתחברים לכם לאחרונה. כמובן שזה תלוי גם באירוע עם החוזים הכפולים.
”יש את כל הסאגה שאי אפשר להתעלם ממנה של החוזים הכפולים, אבל אנחנו שמים את זה בצד”.

כמה זה ישוב לכם בראש ומפריע?
”זה לא משהו שאנחנו מתעסקים בו באופן יום יומי ככה שזה לא כזה מעסיק אותנו, אבל זה יושב איפשהו”.

ניב גוטליב מאושר (חגי מיכאלי)ניב גוטליב מאושר (חגי מיכאלי)

איך אתה רואה את המשך הקריירה שלך?
”הייתי ברעננה ואז שנתיים בחדרה ושנה שעברה בקפריסין. השנה חזרתי לטבריה ואני מחכה לעשות  את עונת הפריצה הזאת וללכת הכי רחוק שאפשר”.

מה החלום הכי גדול שלך?
”כמובן אירופה, וכמובן שגם קבוצה גדולה בארץ”.

לאיזה קבוצה גדולה בארץ תרצה ללכת לשחק?
”האמת שכל קבוצה שתבוא אליי זה בטוח, אבל יש לי פינה בלב למכבי חיפה בגלל המשפחה שלי בחיפה ואני מאוד אוהב את הקבוצה הזאת”.

