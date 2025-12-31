יום רביעי, 31.12.2025 שעה 19:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2319-2116בני סכנין5
2332-2915מכבי נתניה6
2216-2715מכבי חיפה7
1826-2216הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1834-1816עירוני טבריה10
1726-2315הפועל פ"ת11
1327-1816עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

"אנו נערכים לבידוד מוחלט בין מחנות האוהדים"

שלומי בכר, מפקד מרחב ציון במחוז י-ם, דיבר ב"שיחת היום" לפני בית"ר - הפועל: "יהיו למעלה מ-400 שוטרים, נהיה נחרצים עם מי שבא עם גילויי אלימות"

|
ירדן שועה במאבק עם אנדריאן קרייב (ראובן שוורץ)
ירדן שועה במאבק עם אנדריאן קרייב (ראובן שוורץ)

משחק ענק מצפה לנו מחר (חמישי, 20:30) בליגת העל כאשר בית”ר ירושלים תארח את הפועל תל אביב באצטדיון טדי, אך יחד עם זאת גם משחק טעון במיוחד. שלומי בכר, מפקד מרחב ציון במחוז ירושלים סיפר בתוכנית ”שיחת היום” של ONE על ההיערכות של משטרת ישראל לקראת ההתמודדות.

יש מחר את המשחק בין בית”ר ירושלים הפועל ת”א, נפיץ מאוד, איך אתם נערכים?
”המשחק הזה הוא אולי הרגיש ביותר עם שני מחנות אוהדים עם יריבות מאוד עמוקה, כל הכרטיסים נמכרו מבעוד מועד. אנחנו נערכים לבידוד מוחלט של מחנות האוהדים בכל שלבי המשחק”.

תמיד יש סרטונים שרצים על קטטות ופצועים לפני משחקים, איך אתם מונעים הפעם את הדבר הזה?
”ההיערכות היא רחבה מעגלים רחוקים. כבר ברכבת ישראל ובתחנות בת”א. גם בתחנת נבון יהיה כוח שלנון שימנע חיכוכים בין מחונת האוהדים. ניערך גם בשוק מחנה יהודה. במעגל החיצוני של האצטדיון אז הבידוד יהיה מוחלט. אוהדי הפועל ת”א יישבו ביציע הצפוני, והרחבה מחוץ ליציע תהיה מבודדת לחלוטין. מי שיגיע בשאטלים יגיע ישר לשם. אנחנו נערכים עם כל הכוחות שיש, גם סמויים וגם גלויים, הכל על מנת לאפשר למי שמגיע חוויית ספורט, שיגיע בשלום ויחזור בשלום”.

אוהדי הפועל תל אביב (רדאד גאוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

כמה כוחות הולכים לאבטח את המשחק?
”יהיו למעלה מ-400 שוטרים שיאבטחו, ועוד כמות זהה של סדרנים”.

מזג האוויר מחר אמור להיות סוער.
”זה כנראה יועיל קצת לפיזור הרגוע”.

קהל אוהדי בית"ר ירושלים בטירוף (עמרי שטיין)קהל אוהדי בית"ר ירושלים בטירוף (עמרי שטיין)

או קצת יעשה בלגן.
”אנחנו לא נאפשר. מי שבא לראות משחק כדורגל וליהנות מספורט כך יהיה, ומי שיבוא עם גילויי אלימות במטרה ללכת מכות אנחנו נהיה מאוד נחרצים עם זה ונטפל בצורה מאוד חד משמעית. אם זה לעצור, להרחיק או לתת קנסות”.

ראינו שהבעלים של בית”ר פנה לאוהדים והזהיר אותם מהשלכת בקבוקים, איך אתם מונעים את זה?
”מה שהיה בנוף הגלילי באמת אירוע חריג, והוא נעצר באותו היום. אנחנו נפקח על המורחקים משני הצדדים. בסופו של דבר אנחנו באים איתם בחשבון בבתי המשפט”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */