תמיר כהן על אביו: למדנו לחיות עם הכאב והזיכרון

אבי כהן ז”ל, בלם העבר שהיה לכדורגלן הישראלי הראשון לשחק באנגליה במדי ליברפול, נפטר בצורה טראגית בתאונת דרכים לפני כ-15 שנה. בנו, תמיר כהן, שהיה גם הוא שחקן ואף שיחק באנגליה בבולטון, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

15 שנה, זאת חתיכת תקופה. ביום שישי האזכרה, אתה מאמין שעבר כל כך הרבה זמן?

”זה כאילו היה אתמול, מטורף איך הזמן עובר. לצערנו אנחנו זוכרים אותו כבר 15 שנה”.

גם היום אנחנו נזכרים באותו היום, איך אתם כמשפחה?

”אנחנו מתמודדים כל יום ביומו. לכם זה שנתי, אצלנו זה יומיומי. כמשפחה אנחנו מאוחדים ותומכים ועוזרים. בסך הכל למדנו לחיות עם הכאב והזיכרון, החיים חזקים מהכל”.

מה הזיכרון הכי גדול שיש לך מאבא?

”יש המון המון זיכרונות, קשה לשים את האצבע על אחד מהם. אני אלך על המובן מאליו, ההגעה שלנו לאנגליה ביחד, השבוע שעברנו ביחד עם ההתרשמות והחתימה על ההסכם. זה היה שבוע שהיינו בגן עדן, חווינו אחד את השני בצורה מאוד עמוקה”.

תמיר כהן (שחר גרוס)

מה קורה איתך ועם הכדורגל?

”אני לא כל כך מעורב. הזיקה העיקרית שלי היא דרך עומר פרץ שמאמן את הפועל פ”ת, אני עכשיו בדרך לנתניה”.

למה התנתקת?

”עבדתי קצת במחלקת הנוער של הפועל רעננה וזה נתן לי סיפוק מאוד גדול. ברגע שהגעתי לאיזשהו מיצוי, אז החלטתי פשוט לעזוב וללכת לתחום אחר. גם הבנתי בדרך שאין ביכולתי לתרום יותר מדי אז העדפתי לזוז הצידה”.

וזה לא חסר לך?

”האמת שלא, גם לא לשחק בשכונה. אני מאוד מתגעגע לקריירת השחקן, לחדר הלבשה והאימונים ולכל התפאורה מסביב, אבל ביום יום זה לא באמת חסר לי”.