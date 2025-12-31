"גזענות רק תשרת את מי שמבקשים להרע לנו"

יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, שלח היום (רביעי) מכתב לקבוצות בנוגע להחמרת הענישה על עבירות גזענות החל מ-1.2.2026 מצד פיפ"א, במטרה שהעניין יועבר לאוהדים. זה מגיע אחרי שראש האגף המשפטי של ההתאחדות, עו"ד רן כהן ניסן, חשף בתוכנית "שיחת היום" כי פיפ"א פתחה בהליך משמעתי נגד ההתאחדות בטענה שהיא לא פועלת מספיק נגד הגזענות. כמו כן נחשפה בתוכנית החמרת הענישה על גזענות.

"אוהדות ואוהדים יקרים, חבריי וחברותיי לישראל היפה, אני מבקש לעדכן אתכם בתיקון תקנון משמעותי שאימצה הנהלת ההתאחדות לכדורגל ביום 8 בדצמבר 2025, לו משמעות גדולה וחשיבות רבה”, כתב זוארץ, “בהתאם להוראת פיפ"א על החמרה בענישה בעבירות גזענות, אישרה הנהלת ההתאחדות פה אחד את החמרת הענישה בעבירות גזענות של קהל/קבוצה/פרט (כל בעל תפקיד רשום בהתאחדות), זאת לאחר ביצוע התאמות נדרשות. הסעיף החדש, על העונשים המתחייבים ממנו, ייכנס לתוקף החל מ-1.2.2026.

"הרשעה של קבוצה בגין עבירות גזענות שיוחסה לה או לקהל אוהדיה תוביל תחילה לקנסות כבדים ומכאן מגיע השינוי הגדול שחייבה פיפ"א, והוא עוסק בענישה קיצונית ומחמירה דוגמת: איסור קהל במשחקי חוץ, הפחתת נקודות, הרחקה מתחרויות ועד עונש קיצוני של הורדת ליגה! כמו כן, לפיפ"א יש סמכות להתערב בהליך המשמעתי, לרבות ערעור ל-CAS (בית הדין הבינ"ל הגבוה לספורט), והובלת ההליך במידה שההתאחדות המקומית לא פעלה כנדרש.

“אני מבקש לומר באופן הנחרץ ביותר - גזענות ואפליה פסולות ומבישות מעצם טיבן. אין שום תירוץ שיכול להסביר ו/או להצדיק אותן. מי שסבלו לאורך שנים, ועדיין פוגשים אנטישמיות, גזענות ואפליה שמופנים כלפיהם, אינם יכולים לחטוא באותו נגע. יריבות ספורטיבית יודעת גם ביטויים יפים, דוגמת תפאורה, שירי עידוד ועוד, גזענות ואפליה לעולם לא יכולים להיות חלק ממנה. לא על כר הדשא, ודאי לא ביציעים.

שינו זוארץ (שחר גרוס)

“כולנו שואפים להשאיר את ההכרעות הספורטיביות לדברים שמתרחשים על כר הדשא בלבד. הערבות ההדדית ביניכם לבין קבוצתכם האהובה, מחייבת אתכם לגלות אחריות גדולה ולהקפיד שהעידוד היצירתי אינו כולל ביטויים גזעניים או אפליה, בגינם עלול מיקום הקבוצה להשתנות כתוצאה מעונש כזה או אחר שבית הדין יהיה מחויב לו על פי התקנון החדש".

זוארץ המשיך: "מי שרוצים הכרעה על כר הדשא בלבד, חייבים להתנהג בהתאם ביציעים. בפיפ"א, אני מבקש לשתף אתכם, מתנהל בימים אלה דיון משמעתי כנגד הכדורגל הישראלי בגין תלונה על גזענות ואפליה שהגישה נגדנו התאחדות הכדורגל הפלסטינית.

"אני גאה להיות ישראלי, גאה בחברה הישראלית ובמדינת ישראל ומאמין כי נצלח את טענות השווא שהופנו נגדנו מצד מי שיש להם הרבה מה ללמוד מאתנו. ועדיין, כל עבירת גזענות בה טיפל בית הדין המשמעתי של ההתאחדות, ואחרות, הפכו באופן מגמתי ומניפולטיבי לחלק מכתב האישום שהגישה נגדנו ההתאחדות הפלסטינית. המשך ביטויים גזעניים/מפלים, רק ישרת את מי שמבקשים להרע לנו.

“חובה עלינו לשלב יחד כוחות – התאחדות, מועדון, אוהדים - ולמגר את הגזענות באמצעות תוכניות יזומות, פעילות חברתית בנושא, עשייה אמיתית ומשמעותית ומעל לכל ערבות הדדית ואהבת אדם באשר הוא. אני משוכנע כי רק יחד ננצח".