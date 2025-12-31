רוברטו קרלוס אושפז בביה"ח, אך יצא מכלל סכנה

חדשות לא נעימות הגיעו מברזיל אחרי שנודע כי רוברטו קרלוס אושפז בבית חולים בברזיל בעקבות בעיה לבבית. מגן העבר האגדי של ריאל מדריד וברזיל, כיום בן 52, שהה בחופשה במולדתו כאשר פנה לבדיקה רפואית בעקבות בעיה ברגל, שבה אובחן קריש דם קטן.

במהלך הבדיקות עבר רוברטו קרלוס בדיקת MRI כללית, שבה התברר כי קיימת פגיעה משמעותית בתפקוד הלב. בעקבות הממצאים הוחלט לאשפזו באופן מיידי ולהכניסו להליך כירורגי שבמסגרתו הוכנס קטטר. הניתוח, שאמור היה להימשך כ-40 דקות בלבד, הסתבך והתארך לכמעט שלוש שעות, בשל בעיה שהתעוררה במהלכו.

למרות הדרמה, בסיום ההתערבות הרפואית נמסר כי הכול עבר בהצלחה וכי מצבו של רוברטו קרלוס יציב והוא מחוץ לסכנה, אם כי עדיין תחת השגחה רפואית צמודה. המגן הברזילאי צפוי להישאר באשפוז לפחות 48 שעות נוספות לצורך מעקב, במטרה לוודא שההתאוששות מתקדמת בצורה חיובית.

רוברטו קרלוס (רויטרס)

בעיתון ‘אס’ הספרדי יצרו קשר עם השחקן ועם מקורביו, וביקשו להרגיע את אוהדי ריאל מדריד. רוברטו קרלוס עצמו מסר בקצרה: “עכשיו אני כבר בסדר”. עוד בתקשורת הספרדית, בתוכנית ‘Espejo Público’, דיווחו: “רוברטו קרלוס בברזיל עם אשתו ואחד מילדיו, הוא עבר התקף לב והתבצע ניתוח חירום בבית החולים בסאו פאולו”.

באותה תוכנית הוסיפו על אגדת הבלאנקוס: “הוא לא כל כך תשוש שעורקיו יהיו חסומים לחלוטין, כפי שאמרו לי, ובכן, הוא היה ספורטאי עילית. ואני מתעקש, הוא לא סובל מהשמנת יתר, הוא לא חי חיים שהובילו לזה”.

כידוע, רוברטו קרלוס נחשב לאחד המגינים הגדולים בהיסטוריה. הוא שיחק באינטר, אבל זכור במיוחד מתקופתו בריאל, איתה הוא זכה בארבע אליפויות, שלוש פעמים בליגת האלופות ופעמיים בגביע הביניבשתי. הברזילאי שזכה עם הסלסאו במונדיאל 2002, היה זכור במיוחד בזכות הבעיטות האדירות שלו ממרחק וכיום הוא משמש כשגריר של ריאל.