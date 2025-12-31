חגיגת סוף שנה: 0:4 למכבי חיפה אצל מ.ס אשדוד

השחקן המצטיין
קארול נימצ'יצקי, ציון: 3
שתי הטעויות של השוער בשני השערים הראשונים שספגה קבוצתו פתחו את הדרך להפסד הכואב בבית
השחקן המאכזב
פטר אגבה, ציון: 8
החיפאים חסרו את עלי מוחמד, אך אגבה נכנס לנעליו בצורה מצוינת עם שליטה מוחלטת במרכז המגרש ושער
ברק בכר חזק לפני כחודשיים, וכעת אפשר להגיד שגם הברק חוזר אל מכבי חיפה. הירוקים חתמו תקופה טובה ובעיקר את שנת 2025 עם שבוע מרשים במיוחד, שהתחיל עם שמינייה נגד מכבי אחי נצרת בגביע המדינה ועם 0:4 גדול באצטדיון הי”א על מ.ס אשדוד היום (רביעי), במסגרת המחזור ה-16 של ליגת העל.
אמנם במשחק הליגה האחרון בכר וחניכיו נכנעו לבית”ר ירושלים בתוספת הזמן למרות יכולת לא רעה, אבל הם ידעו להתאושש מזה עם 12 שערים בשני משחקים, ובכך הקבוצה קפצה אל המקום הרביעי, לפחות באופן זמני עד המשחק של הפועל תל אביב באצטדיון טדי נגד בית”ר ירושלים. בכל מקרה ומעבר למיקום, הכדורגל הולך ומשתפר משבוע לשבוע.
את הפרחים אפשר לשלוח לקרול נימצ’יסקי, כאשר השוער הפולני של אשדוד טעה פעמיים וסידר יתרון כפול למכבי חיפה, כשסילבה קאני ופיטר אגבה אמרו תודה וקבעו 0:2 עוד לפני ההפסקה. בחצי השני הגיעו שני שערים נוספים, הפעם בלי עזרה של אף אחד חוץ משל השחקנים שלבשו לבן בי”א, כשקנג’י גורה ודולב חזיזה מצאו את הרשת עם גולים נפלאים.
מהצד השני, חיים סילבס בצרות כשקבוצתו לא רק שלא ניצחה כבר שמונה משחקים ברציפות, אלא שזה הפסד רביעי ברצף עם אפס שערים ו-12 ספיגות בארבעת המפגשים הללו. הקבוצה מעיר הנמל פתחה מדהים את העונה ואפילו לפרקים חלמה על פלייאוף עליון, וכעת אפשר לומר שהמבטים צריכים ללכת לעבר הקו האדום, שרק שבע נקודות מתחתיה.
מחצית שניה
-
'90+2
- שריקת הסיום בי"א! 0:4 גדול למכבי חיפה, שחתמה את 2025 בסטייל. אשדוד וסילבס בצרות עם משחק שמיני ללא ניצחון
-
'80
- חילוף אחרון של סילבס, כשאור דסה ירד וראם טל נכנס
-
'80
- פיינגזיכט החליף את עיסאת
-
'80
- בכר עם שני חילופים. בטאיי ירד, זסנו עלה
-
'79
- שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:4: חגיגה גדולה של האורחת בי"א. קורנו הטעה והעביר לימין, הרים עם הרגל החלשה לצד הרחוק ושם דולב חזיזה היה לבד לגמרי כדי לנגוח את הרביעי
-
'74
- בכר החליט להכניס את מתיאס נהואל אל הדשא, קנג'י גורה פינה את מקומו
-
'73
- צהוב גם בצד השני, כאשר יוג’ין אנסה איחר לכדור ונכנס ברגל של קני סייף
-
'68
- צהוב לקנג’י גורה, אחרי שהוא משך בחולצתו של שלו הרוש על מנת למנוע התקפה מהירה של אשדוד
-
'66
- סילבס החליט לעשות שינוי נוסף, כשרועי גורדנה ירד וליאב פרדה נכנס לשחק
-
'66
- קני סייף החליף את סילבה קאני
-
'66
- תור ברק בכר לעשות חילופים. גיא מלמד ירד, טריבנטה סטיוארט עלה
-
'62
- החמצה גדולה לגיא מלמד, שיכול היה לנעוץ את הרביעי. דיאקיטה טעה ומסירה שלו נבלמה לכיוון הרחבה של אשדוד, חלוץ מכבי חיפה נותר באחד על אחד מול נימצ’יסקי, רק שהוא בעט מחוץ למסגרת
-
'58
- שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:3: חגיגה בעיר הנמל. קנג’י גורה קיבל כדור בצד שמאל, העביר לרגל ימין, חתך לכיוון המרכז וסובב כדור נפלא כדי להכניע את נימצ’יסקי
-
'55
- אחרי עשר דקות בהן לא ראה שינוי למרות שני החילופים בהפסקה, סילבס עשה שינוי נוסף. סתיו נחמני נכנס, באטום סיים את חלקו במפגש
-
'46
- אסף ארניה החליף את רז מאיר
-
'46
- שני שינויים של סילבס אחרי ההפסקה. קימבידי ירד, אמיתי יאמין נכנס לשחק
מחצית ראשונה
-
'43
- שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:2: עוד טעות של נימצ’יסקי, עוד גול של האורחת. קרן קצרה הגיעה לגורה, הקיצוני מסר אחורה לאגבה והקשר בנגיעה בעט פנימה, לא לפני שהכדור עבר ממש מתחת לגוף של השוער הפולני
-
'38
- מצב גדול לאשדוד. קימבידי קיבל כדור ועם סיבוב במקום שבר את הלחץ, הקשר נתן לגורדנה ובאחד על אחד האחרון נעצר אצל ירמקוב
-
'29
- שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:1: הפרחים לנימצ’יסקי. גורה סובב מצד שמאל, השוער הדף רע ולתוך רחבת ה-5, קאני אמר תודה עם נגיחה לרשת ושערו הראשון בליגה העונה
-
'16
- רז מאיר בא להוציא כדור חוץ ואז קלט שהשופט הצביע לאאוט של חיפה בכלל, המגן זרק את הכדור כדי לבזבז זמן ולייבוביץ' הוציא לו את הצהוב הראשון במשחק
-
'12
- איום ראשון בצד השני. קאני קיבל את הכדור מצד ימין, העביר לשמאל, חתך לאמצע ובעט, נמצ’יסקי הדף טוב
-
'9
- מהחמצות העונה. טעות איומה של אלעד אמיר, שפשוט נתן לאנסה לחטוף לו ולצאת קדימה לשניים על אחד. אנסה נתן לבאטום, האחרון החזיר לראשון ברחבה ולבסוף אנסה מול שער ריק גלגל החוצה
-
'5
- ניסיון נחמד של אשדוד כשקרן בקשת של גורדנה מצאה את קימבידי לוולה מחוץ לרחבה, אבל הקשר בעט לשמיים
-
'1
- השופט גל לייבוביץ’ שרק! המשחק בי”א יצא לדרך