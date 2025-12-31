חגיגת סוף שנה: 0:4 למכבי חיפה אצל מ.ס אשדוד

דעת המבקר

השחקן המצטיין קארול נימצ'יצקי, ציון: 3

שתי הטעויות של השוער בשני השערים הראשונים שספגה קבוצתו פתחו את הדרך להפסד הכואב בבית קארול נימצ'יצקי, ציון: 3שתי הטעויות של השוער בשני השערים הראשונים שספגה קבוצתו פתחו את הדרך להפסד הכואב בבית השחקן המאכזב פטר אגבה, ציון: 8

החיפאים חסרו את עלי מוחמד, אך אגבה נכנס לנעליו בצורה מצוינת עם שליטה מוחלטת במרכז המגרש ושער פטר אגבה, ציון: 8החיפאים חסרו את עלי מוחמד, אך אגבה נכנס לנעליו בצורה מצוינת עם שליטה מוחלטת במרכז המגרש ושער

הרכבים וציונים

ברק בכר חזק לפני כחודשיים, וכעת אפשר להגיד שגם הברק חוזר אל מכבי חיפה. הירוקים חתמו תקופה טובה ובעיקר את שנת 2025 עם שבוע מרשים במיוחד, שהתחיל עם שמינייה נגד מכבי אחי נצרת בגביע המדינה ועם 0:4 גדול באצטדיון הי”א על מ.ס אשדוד היום (רביעי), במסגרת המחזור ה-16 של ליגת העל.

אמנם במשחק הליגה האחרון בכר וחניכיו נכנעו לבית”ר ירושלים בתוספת הזמן למרות יכולת לא רעה, אבל הם ידעו להתאושש מזה עם 12 שערים בשני משחקים, ובכך הקבוצה קפצה אל המקום הרביעי, לפחות באופן זמני עד המשחק של הפועל תל אביב באצטדיון טדי נגד בית”ר ירושלים. בכל מקרה ומעבר למיקום, הכדורגל הולך ומשתפר משבוע לשבוע.

את הפרחים אפשר לשלוח לקרול נימצ’יסקי, כאשר השוער הפולני של אשדוד טעה פעמיים וסידר יתרון כפול למכבי חיפה, כשסילבה קאני ופיטר אגבה אמרו תודה וקבעו 0:2 עוד לפני ההפסקה. בחצי השני הגיעו שני שערים נוספים, הפעם בלי עזרה של אף אחד חוץ משל השחקנים שלבשו לבן בי”א, כשקנג’י גורה ודולב חזיזה מצאו את הרשת עם גולים נפלאים.

מהצד השני, חיים סילבס בצרות כשקבוצתו לא רק שלא ניצחה כבר שמונה משחקים ברציפות, אלא שזה הפסד רביעי ברצף עם אפס שערים ו-12 ספיגות בארבעת המפגשים הללו. הקבוצה מעיר הנמל פתחה מדהים את העונה ואפילו לפרקים חלמה על פלייאוף עליון, וכעת אפשר לומר שהמבטים צריכים ללכת לעבר הקו האדום, שרק שבע נקודות מתחתיה.